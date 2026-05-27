El riesgo país perfora los 500 puntos y las acciones en Wall Street saltan hasta 10%

El mercado financiero argentino vivió este miércoles una jornada marcada por la baja del riesgo país, que volvió a perforar el umbral de los 500 puntos básicos y se ubicó en 498 unidades, en un escenario atravesado por expectativas favorables en torno a la deuda soberana y la llegada de nuevos fondos internacionales.

El indicador elaborado por JP Morgan descendía 10 unidades durante la rueda y consolidaba así una tendencia bajista que se viene profundizando durante mayo. En lo que va del mes, el retroceso acumulado alcanza los 69 puntos, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la situación financiera argentina.

El dato adquiere relevancia adicional al observarse que el mínimo reciente del indicador había sido el 28 de enero, cuando el riesgo país llegó a 481 puntos básicos. La nueva perforación del umbral de los 500 puntos aparece, además, en un contexto de fuerte atención del mercado sobre las próximas obligaciones financieras del país y las necesidades de refinanciamiento del Tesoro.

El impacto del desembolso del FMI

La baja del riesgo país se produjo en paralelo a una jornada clave para el Ministerio de Economía y la Secretaría de Finanzas, que llevan adelante una licitación de deuda considerada central por el mercado.

El Tesoro ofrece este miércoles dos bonos en dólares, en momentos en que resta menos de un mes para un vencimiento relevante con acreedores privados. Al mismo tiempo, busca renovar compromisos en pesos por $11 billones y captar hasta US$555 millones mediante títulos nominados en moneda extranjera.

La operación se desarrolla poco después de la llegada del tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$1000 millones, un ingreso de divisas que también contribuyó a mejorar el clima financiero y a fortalecer las expectativas de estabilidad en el corto plazo.

En ese marco, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, señaló que la atención del mercado estaba centrada en la licitación en pesos y en la capacidad del Gobierno para renovar exitosamente los vencimientos.

"La mirada estará hoy sobre la licitación de deuda en pesos, con una situación de liquidez holgada en moneda doméstica que lleva a pensar que no habría grandes sobresaltos para poder renovar exitosamente los pagos", sostuvo el analista.

Dólar estable y bajas en las cotizaciones financieras

Mientras el riesgo país descendía y las acciones argentinas avanzaban con fuerza, el mercado cambiario mostró un comportamiento más estable. El dólar oficial se vendía a $1430 en el Banco Nación, sin modificaciones respecto del cierre del martes. Por su parte, el dólar blue cotizaba a $1440.

En el segmento financiero, en tanto, se observaban leves bajas de hasta 0,6%. El dólar MEP operaba en $1427,61, mientras que el contado con liquidación se negociaba a $1480.

La estabilidad cambiaria se dio en simultáneo con el movimiento favorable de los activos argentinos en los mercados internacionales, donde tanto bonos como acciones exhibieron mejoras significativas.

Fuerte recuperación de acciones y bonos argentinos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street encabezaron la reacción positiva de la jornada, con subas de hasta 10% y un claro liderazgo del sector bancario. Entre las principales alzas se destacaban:

Banco Supervielle , con un avance de 10,6% .

, con un avance de . Banco Macro , que trepaba 8,8% .

, que trepaba . Telecom, con una mejora de 7,6%.

El comportamiento positivo también alcanzó a los bonos soberanos que operan en el exterior, los cuales registraban incrementos cercanos al 1% durante la rueda.

A nivel local, el optimismo se trasladó al mercado accionario doméstico. El índice S&P Merval de la bolsa porteña avanzaba 4,2% en pesos, mientras que medido al tipo de cambio contado con liquidación mostraba una suba de 4,8% en dólares.