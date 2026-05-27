Las billeteras virtuales y los bancos suben sus tasas: ¿Cuáles pagan más?

Las billeteras virtuales y los bancos volvieron a actualizar las tasas de interés para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión y plazos fijos en Argentina. En un escenario donde la administración de los pesos disponibles se convirtió en una prioridad para miles de usuarios, las entidades financieras y las aplicaciones digitales mantienen una competencia constante para atraer depósitos y saldos diarios.

Durante mayo, las apps financieras continuaron ajustando rendimientos diarios con un objetivo claro: captar usuarios que buscan liquidez inmediata sin resignar interés sobre el dinero depositado. En ese contexto, las cuentas remuneradas y los fondos comunes de inversión money market se consolidaron como algunas de las herramientas más utilizadas para administrar pesos de corto plazo.

La principal diferencia frente al plazo fijo tradicional radica en la disponibilidad del dinero. Mientras el plazo fijo exige inmovilizar los fondos durante un período mínimo, las cuentas remuneradas y los fondos money market permiten retirar el dinero rápidamente, una característica que ganó relevancia entre quienes priorizan flexibilidad financiera.

Las billeteras virtuales que ofrecen mayores rendimientos

Dentro del universo fintech, distintas plataformas actualizaron sus tasas y profundizaron la competencia por el ahorro minorista. En muchos casos, las billeteras utilizan Fondos Comunes de Inversión Money Market o de renta mixta para remunerar automáticamente los saldos disponibles de los usuarios.

Actualmente, las billeteras virtuales que más pagan son las siguientes:

Ualá (Cuenta Remunerada): 26 % TNA

Cocos (FCI RM): 19,72 %

Naranja X (Cuenta Remunerada): 18 %

Personal Pay (FCI MM): 17,85 %

Mercado Pago (FCI MM): 17,70 %

Prex Argentina (FCI MM): 17,65 %

IEB+ (FCI MM): 17,12 %

Claro Pay (FCI MM): 16,73 %

Lemon Cash (FCI MM): 16,10 %

N1U (FCI MM): 15,80 %

Astropay (FCI MM): 14,77 %

LB Finanzas (FCI MM): 14,17 %

El listado refleja cómo las plataformas digitales continúan utilizando las tasas como principal herramienta de competencia. La posibilidad de obtener rendimiento diario sobre el saldo disponible, sin necesidad de inmovilizar el dinero, aparece como uno de los factores determinantes para los usuarios que administran gastos corrientes, pagos y excedentes temporales.

Los bancos tradicionales ajustan tasas para sostener depósitos

El movimiento no se limita únicamente al ecosistema fintech. Los bancos también volvieron a modificar sus rendimientos para plazos fijos online a 30 días, especialmente entre las entidades con mayor volumen de depósitos en pesos.

Las tasas quedaron configuradas de la siguiente manera:

Banco Provincia: 19,50 %

BBVA: 18,75 %

Banco Galicia: 18,25 %

Banco Macro: 18 %

Banco Nación: 17,50 %

ICBC: 17,50 %

Banco Credicoop: 17,50 %

Banco Ciudad: 17 %

Banco Patagonia: 16 %

Santander: 15 %

La actualización muestra diferencias marcadas entre las principales entidades financieras del sistema. Mientras algunos bancos sostienen tasas cercanas al 19 %, otros se ubican varios puntos por debajo, configurando un escenario donde los ahorristas comparan cada vez más alternativas antes de decidir dónde colocar su dinero.

Bancos medianos y financieras ofrecen tasas más altas

En paralelo, algunos bancos medianos y compañías financieras mantienen estrategias más agresivas para captar depósitos en pesos. En estos casos, las tasas ofrecidas superan ampliamente a las de varios bancos tradicionales de gran escala.

Entre las entidades con rendimientos más elevados aparecen:

Banco Masventas: 24 %

Banco Voii: 24 %

Crédito Regional CF: 24 %

Banco Meridian: 23,50 %

Banco CMF: 23,25 %

Banco Bica: 23 %

Banco del Sol: 22 %

REBA CF: 22 %

Banco Mariva: 21 %

Estas cifras reflejan cómo algunas entidades buscan posicionarse mediante una política de tasas más competitiva para atraer depósitos de corto plazo y ganar participación dentro del mercado financiero local.

Liquidez, rendimiento y disponibilidad inmediata

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional continúa siendo de 30 días. Esa condición explica por qué muchos usuarios optan por combinar distintas herramientas financieras para equilibrar rendimiento, liquidez y disponibilidad inmediata del dinero.

En ese esquema, las cuentas remuneradas ofrecen acceso rápido a los fondos, los fondos comunes de inversión money market permiten generar intereses diarios sobre saldos líquidos y los plazos fijos continúan funcionando como alternativa para quienes priorizan tasas previamente establecidas durante un período determinado.

La evolución de las tasas durante mayo confirma que la competencia por captar pesos sigue plenamente activa. Tanto bancos como billeteras virtuales continúan ajustando rendimientos en un mercado donde los usuarios monitorean diariamente qué opción ofrece mejores condiciones para administrar sus ahorros de corto plazo.