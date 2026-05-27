El consumo masivo continúa en retroceso: cayó 3,8% en abril y no se recupera

El consumo masivo volvió a exhibir señales de debilidad durante abril y profundizó las dificultades para consolidar una recuperación sostenida en el mercado interno. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Scentia, las ventas registraron una caída interanual de 3,8% durante el cuarto mes del año y acumularon una retracción de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.

El relevamiento reflejó una desaceleración respecto de marzo, aunque el comportamiento general del mercado continúa marcado por números negativos en la mayoría de los canales tradicionales de comercialización. El retroceso volvió a mostrar el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en el consumo cotidiano de los hogares.

El estudio de Scentia analizó la evolución de ventas en distintos segmentos del mercado, entre ellos supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, kioscos, farmacias y comercio electrónico. Según el informe, casi todos los canales exhibieron resultados negativos durante abril en comparación con el mismo período de 2025, con excepción de las farmacias y el ecommerce.

La caída se hizo especialmente visible en productos considerados impulsivos o vinculados al consumo no esencial. En ese segmento, las golosinas encabezaron las bajas con un retroceso de 12% interanual. También se registró una disminución importante en los alimentos perecederos, cuya merma alcanzó el 7,8%. En contrapartida, los únicos rubros que mostraron variaciones positivas fueron las bebidas alcohólicas y las bebidas sin alcohol, con incrementos de hasta 6,7%.

Supermercados y autoservicios

El informe señaló que las grandes cadenas de supermercados continúan sin lograr una recuperación consistente en sus niveles de ventas. Durante abril, el sector registró una contracción de 4,5% interanual.

Además, las cadenas acumularon una caída de 5,2% en el período enero-abril, consolidando así una tendencia negativa que se mantiene desde el inicio del año. Dentro del segmento supermercadista, los productos impulsivos fueron nuevamente los más afectados, con una baja de 14,1% frente a abril de 2025. A ello se sumaron otras caídas relevantes:

Alimentos perecederos: -10,5%.

-10,5%. Bebidas sin alcohol: -6,4%.

-6,4%. Artículos de higiene y cosmética: -1%.

Los autoservicios independientes también reflejaron una retracción en el consumo. En abril, las ventas cayeron 2,2% respecto de marzo y acumularon una disminución de 4% durante el primer cuatrimestre.

Medidas de forma interanual, las ventas en ese canal retrocedieron 3%, un dato que resulta especialmente significativo debido a la fuerte incidencia que tienen estos comercios en las compras diarias de las familias.

Mayoristas y kioscos también registraron bajas

El deterioro del consumo alcanzó igualmente al canal mayorista, donde las ventas mostraron una caída de 4,5%, en línea con la tendencia general de retracción observada en el mercado. Por su parte, los kioscos y comercios tradicionales, identificados en el informe como el segmento K&T, evidenciaron una baja aún más pronunciada de 4,8%.

El comportamiento de estos canales expone las dificultades que atraviesa el consumo cotidiano, especialmente en productos de compra frecuente y de menor escala.

Entre los factores que continúan condicionando el mercado aparece la evolución de los precios de los alimentos. Según los datos difundidos, los alimentos aumentaron 1,5% en abril, una cifra que quedó por debajo de la inflación mensual informada por el INDEC, que alcanzó el 2,6%.

Dentro de los productos que más incrementos registraron durante el mes se destacaron:

Cebolla .

. Lechuga .

. Batata .

. Naranja .

. Queso cremoso.

El ecommerce consolida su expansión

En contraste con la retracción general de los formatos físicos, el comercio electrónico volvió a posicionarse como el canal de mayor crecimiento relativo.

Durante abril, el ecommerce registró una expansión interanual de 40,4%, consolidándose como el segmento más dinámico dentro del consumo masivo. El informe destacó además que el rubro alimentación concentra el 60,7% de las ventas realizadas a través de plataformas digitales, reflejando un cambio progresivo en los hábitos de compra de los consumidores.

Sin embargo, el propio relevamiento aclaró que el peso específico del comercio electrónico todavía no alcanza para compensar la caída observada en supermercados, autoservicios y otros formatos tradicionales.

Farmacias: leve mejora en un contexto adverso

Las farmacias fueron el otro segmento que logró mostrar números positivos durante abril, aunque con una mejora mínima. Según el informe de Scentia, el sector registró una suba de 0,1%, convirtiéndose en uno de los pocos canales que evitó cerrar el mes en terreno negativo.

No obstante, al observar el acumulado interanual, las farmacias todavía exhiben una caída de 1%, lo que refleja que incluso los segmentos con mejor desempeño continúan atravesando un escenario de debilidad en el consumo.