Argentina renovó el swap de monedas con China por US$ 19.000 millones

La Argentina renovó el swap de monedas con China por un monto equivalente a US$ 19.000 millones, luego de que el Banco de la República Popular de China (PBoC, por sus siglas en inglés) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) firmaran un nuevo acuerdo bilateral que extiende la vigencia de esta herramienta financiera.

La información fue confirmada por el Banco Central mediante un comunicado procesado por Agencia Noticias Argentinas, en el que precisó que ambas instituciones acordaron la renovación del swap por un monto de RMB 130 mil millones.

Con este nuevo entendimiento, el convenio modifica uno de sus aspectos centrales, ya que el plazo de vencimiento pasa de tres a cinco años, ampliando el horizonte temporal del acuerdo entre ambos bancos centrales.

Un plazo más extenso para brindar previsibilidad

En el comunicado oficial, el BCRA destacó que la principal diferencia respecto de los acuerdos anteriores radica en la duración del nuevo compromiso.

La autoridad monetaria señaló que "a diferencia de los acuerdos previos, en esta oportunidad se extiende de 3 a 5 años el plazo de vencimiento del nuevo acuerdo, lo que permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta".

De esta manera, la renovación incorpora una extensión de dos años respecto de los convenios anteriores, otorgando un nuevo marco temporal para la continuidad del mecanismo acordado entre ambas instituciones.

Continúa vigente la activación de RMB 35 mil millones

El comunicado del Banco Central también aclaró que la activación por RMB 35 mil millones, equivalente a US$ 5 mil millones, iniciada a principios de 2023, permanece vigente.

Según explicó la entidad, ese tramo del acuerdo continúa activo con el objetivo de respaldar la estabilidad financiera en Argentina y dar soporte al comercio y la inversión entre ambos países. La continuidad de esa activación forma parte del nuevo entendimiento alcanzado entre el Banco Central argentino y el Banco Popular de China, manteniendo sin modificaciones ese componente específico del swap.

El Banco Central también resaltó el vínculo institucional construido entre ambas entidades a lo largo de los años. En ese sentido, afirmó que "la renovación de estos acuerdos afianza la estrecha cooperación entre ambas instituciones y la excelente relación que han mantenido en los 17 años transcurridos desde el primer acuerdo firmado en 2009".

Asimismo, el organismo indicó que, como consecuencia de esta renovación, no se verán afectadas las reservas brutas del Banco Central, manteniéndose sin cambios en ese aspecto como resultado del nuevo acuerdo alcanzado.

Las reuniones que antecedieron a la firma

La renovación del swap tuvo como antecedente un encuentro realizado a mediados de junio, cuando el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se reunió con el titular del banco central chino, Pan Gongsheng. La reunión se desarrolló en el marco del simposio internacional organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) y el Banco de la República Popular de China (PBoC).

Junto a otros presidentes de bancos centrales, ese encuentro permitió dar forma final al acuerdo que posteriormente fue anunciado y que hizo posible concretar una nueva extensión del plazo de vigencia del swap.

De acuerdo con las autoridades asiáticas, el eje central del evento estuvo dedicado a la situación económica global y a la cooperación económica y financiera bilateral, temas que formaron parte de las conversaciones mantenidas entre las autoridades monetarias participantes.