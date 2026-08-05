Catamarca lideró la expansión de las exportaciones en el primer semestre de 2026

Las exportaciones realizadas desde la provincia de Catamarca marcaron un nuevo récord histórico durante el primer semestre de 2026 al registrar un total cercano a 390,9 millones de dólares en ventas, principalmente de productos de manufactura industrial. El desempeño representa un punto de inflexión para la economía provincial, ya que permitió duplicar la cifra alcanzada durante el mismo período de 2025 y consolidó a la provincia como la de mayor crecimiento exportador de todo el país.

En términos absolutos, el incremento significó U$S 211 millones más que los registrados entre enero y junio de 2025. En términos porcentuales, el crecimiento alcanzó el 118,7%, un resultado que ubicó a Catamarca al frente del ranking nacional de expansión de las exportaciones y que, además, superó ampliamente el promedio alcanzado por las restantes provincias del Noroeste Argentino (NOA).

Los datos corresponden a las cifras oficiales difundidas por el INDEC, elaboradas sobre la base del Intercambio Comercial Argentino (ICA) y procesadas por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, que muestran un desempeño provincial muy superior al contexto nacional. Mientras el intercambio comercial argentino registró un crecimiento interanual del 24,4% respecto del mismo semestre de 2025, Catamarca alcanzó una expansión muy por encima de ese promedio.

Las Manufacturas de Origen Industrial

El principal motor de la expansión exportadora fue el sector de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que concentró prácticamente la totalidad del crecimiento registrado durante el semestre.

Las MOI representaron el 95% del total exportado por la provincia y alcanzaron ventas por U$S 371,3 millones, reflejando un incremento muy significativo frente a los U$S 163,3 millones registrados en el primer semestre de 2025. Este rubro reúne productos con un importante nivel de valor agregado, convirtiéndose en el componente determinante para explicar la evolución de las exportaciones provinciales durante los primeros seis meses del año.

El total exportado se completó con otros dos grandes rubros:

Productos Primarios (PP): U$S 11 millones.

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): U$S 8 millones.

La suma de estos tres segmentos permitió alcanzar el volumen total de U$S 390,9 millones en ventas de productos catamarqueños al exterior durante el semestre.

Una evolución sostenida en los últimos cinco años

Las cifras del primer semestre de 2026 también muestran una evolución sostenida del comercio exterior provincial cuando se comparan los primeros seis meses de cada uno de los últimos cinco años. Durante ese período, las exportaciones de Catamarca crecieron de manera exponencial, pasando de U$S 70 millones en 2021 a U$S 390,9 millones en 2026, reflejando una trayectoria ascendente que culminó con el récord alcanzado en el presente año.

Este comportamiento permite observar una ampliación constante del volumen exportador provincial, cuya magnitud quedó reflejada en los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026.

Catamarca ganó posiciones dentro del NOA

El crecimiento también tuvo impacto en la participación regional de la provincia. Dentro del NOA, Catamarca escaló del quinto al cuarto lugar en el ranking exportador, alcanzando una participación equivalente al 16,6% del incremento regional.

En la actualidad, la provincia se ubica por detrás de Salta, Jujuy y Tucumán, mientras supera a Santiago del Estero y La Rioja.

El desempeño provincial superó ampliamente el promedio de crecimiento de la región, una situación que, de acuerdo con los datos oficiales, pone de manifiesto el dinamismo que presenta actualmente la economía catamarqueña.

El mayor crecimiento porcentual del país

Los resultados obtenidos entre enero y junio posicionaron además a Catamarca como la provincia con la mayor expansión porcentual de las exportaciones de Argentina durante ese período. El crecimiento del 118,7% ubicó a la provincia por encima de otros distritos que también registraron incrementos destacados, como Jujuy, con una expansión del 94,2%, y Santa Cruz, con un crecimiento del 86,2%.

De esta manera, Catamarca encabezó el ranking nacional en términos de variación porcentual, consolidando el mejor desempeño relativo del país durante el primer semestre de 2026.

Junio también mostró un fuerte crecimiento interanual

El comportamiento positivo no se limitó al acumulado semestral. Los datos correspondientes al mes de junio también reflejaron un importante avance respecto del mismo mes del año anterior.

Durante junio de 2025, las exportaciones habían alcanzado U$S 29,8 millones, mientras que en junio de 2026 llegaron a U$S 61,8 millones. La diferencia representa un incremento aproximado de U$S 32 millones, equivalente a un crecimiento cercano al 107,5% en la comparación interanual para ese mes.

Proyección de continuidad para el crecimiento exportador

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno mantiene políticas activas para sostener el crecimiento de las exportaciones, con el objetivo de profundizar la expansión de la economía provincial.

La tendencia ya había comenzado a evidenciarse durante el primer cuatrimestre del año, cuando se confirmó que Catamarca había registrado exportaciones por U$S 249 millones, cifra que representó un incremento del 97,6% respecto del mismo período de 2025.

Los resultados alcanzados entre enero y junio consolidan esa evolución y posicionan a Catamarca como la provincia con el mayor crecimiento exportador del país durante el primer semestre de 2026, respaldada por un récord histórico de U$S 390,9 millones en ventas al exterior y por el fuerte impulso de las Manufacturas de Origen Industrial, sector que concentró el 95% del total exportado.