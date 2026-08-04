Con inversión millonaria, Arcor inauguró su primer Parque Solar en Catamarca

En el marco de la celebración de su 75° aniversario, Grupo Arcor inauguró su primer Parque Solar en el Complejo Industrial de Recreo, en la provincia de Catamarca, consolidando una nueva etapa dentro de su estrategia de sustentabilidad y de incorporación de energías renovables a sus procesos productivos. La puesta en marcha del proyecto demandó una inversión de USD 3,8 millones y contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, junto a autoridades provinciales, municipales y directivos de la empresa.

La iniciativa forma parte de la Estrategia de Sustentabilidad 2030 "Vivir Mejor" y de la estrategia de cambio climático impulsada por la compañía. Según se informó, el parque constituye un paso más en el proceso de transformación energética del grupo, orientado a fortalecer la eficiencia de sus operaciones mediante el uso de fuentes renovables.

La inauguración también sirvió como escenario para anunciar nuevas inversiones vinculadas con la educación técnica y la conservación ambiental, reafirmando la presencia que la empresa mantiene en Recreo desde hace casi cuatro décadas.

Ampliar el uso de energías renovables

El nuevo Parque Solar fue construido sobre un predio de 12 hectáreas y posee una potencia instalada de 6,6 MW. De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, tendrá una generación anual estimada superior a los 11.000 MWh, lo que permitirá que la planta industrial alcance un nivel de utilización de energía renovable de hasta el 90%.

Además del impacto energético, el proyecto permitirá reducir aproximadamente 4.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂) por año, contribuyendo a los objetivos ambientales establecidos por la compañía dentro de su estrategia de sustentabilidad.

Actualmente, más del 60% de la energía utilizada por el Grupo Arcor, tanto eléctrica como térmica, proviene de fuentes renovables. En ese proceso de transformación, la empresa informó que durante 2025 logró reducir un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada producida en comparación con los niveles registrados en 2017.

Estos indicadores forman parte de las metas ambientales que la empresa viene desarrollando en el marco de su política de cambio climático y de eficiencia energética.

Anuncios para educación y ambiente

Las actividades organizadas por el aniversario no se limitaron a la inauguración del parque solar. Durante la jornada, Grupo Arcor anunció la ampliación y equipamiento de la Escuela Técnica N° 1 de Recreo, una obra que contempla la construcción de un Laboratorio de Ciencias Naturales y un Taller de Electromecánica destinados a más de 600 estudiantes.

La empresa también presentó la Reserva Natural Urbana "Vivir Mejor", un espacio de 6 hectáreas orientado a la conservación y regeneración del bosque nativo, la promoción de la educación ambiental y el fortalecimiento del vínculo de la comunidad con su patrimonio natural.

Ambos proyectos fueron presentados como parte de las acciones desarrolladas en el marco del aniversario de la compañía y complementan la inversión realizada en materia de energías renovables.

Los discursos

La inauguración reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes del Grupo Arcor. Participaron del acto el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani; el intendente de Recreo, Luis Polti; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, además de otras autoridades provinciales, municipales y directivos de la empresa.

Durante la ceremonia, Alfredo Pagani destacó el significado de las iniciativas presentadas. "El Parque Solar, la Escuela Técnica y la Reserva Natural Urbana reflejan una convicción que acompaña a Arcor desde sus orígenes: crecer junto a las comunidades donde estamos presentes. Comparten una visión de largo plazo y muestran el valor de la articulación público-privada para impulsar iniciativas que generan desarrollo y dejan una huella positiva. Hace casi 40 años elegimos estar en Recreo y hoy renovamos esa decisión", expresó el presidente del Grupo Arcor.

Por su parte, el gobernador Raúl Jalil valoró la incorporación de energías renovables y el acompañamiento de la empresa a la comunidad educativa.

"Es una alegría estar acompañando la puesta en marcha de este parque solar de Arcor, un paso importante en el uso de energía renovable. También quiero agradecer a la empresa por el aporte realizado para la inauguración del laboratorio de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1. La articulación entre los sectores público y privado es fundamental porque genera empleo y contribuye al desarrollo de la provincia. En ese sentido, Arcor es, desde hace casi cuatro décadas, una de las tres empresas que más empleo genera en nuestra provincia", afirmó.

Casi cuatro décadas de presencia en Recreo

Grupo Arcor desarrolla actividades en Recreo desde 1987, consolidando en ese período una de las principales operaciones alimenticias de Catamarca y un actor productivo relevante para la provincia. El Complejo Industrial Recreo está conformado por tres plantas industriales, 14 líneas de producción, más de 700 colaboradores y una capacidad instalada de 58.000 toneladas anuales.

Desde ese establecimiento se elaboran caramelos de goma, premezclas, gelatinas, jugos en polvo y panificados navideños, productos destinados tanto al mercado interno como a diversos destinos de exportación en América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

La trayectoria del complejo también incluye avances en materia ambiental. Según informó la empresa, el establecimiento fue la primera planta del Grupo Arcor en alcanzar la meta de Basura Cero, evitando el envío de residuos a enterramiento.

Además, cuenta con una planta de tratamiento de efluentes que permite reutilizar agua para riego y valorizar los lodos generados como enmienda orgánica, integrando prácticas orientadas al aprovechamiento de recursos y a la reducción del impacto ambiental.