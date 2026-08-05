La deuda golpea con más fuerza a los jóvenes: qué pasa con la morosidad en Catamarca

El endeudamiento de las familias argentinas continúa mostrando señales de deterioro y afecta con especial intensidad a los sectores más jóvenes de la población. Así lo refleja el mapa interactivo elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad (CEC) con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES), un informe que identifica un crecimiento sostenido de la morosidad y pone el foco en el fenómeno denominado "juventud endeudada".

De acuerdo con el estudio, la tasa de mora de la deuda de las personas físicas alcanzó el 17,4% en junio de 2026 a nivel nacional. El trabajo sostiene que el fenómeno impacta de manera desproporcionada sobre las personas menores de 35 años, quienes presentan mayores niveles de endeudamiento con neobancos que con entidades financieras tradicionales y exhiben los porcentajes más elevados de incumplimiento.

Los datos forman parte del "Mapa de la Deuda" (www.mapadeladeuda.ar), una herramienta que permite visualizar la evolución del endeudamiento de los hogares argentinos a escala nacional, provincial y también por departamento, municipio o barrio.

Según el informe, el comportamiento de la deuda familiar se transformó en un síntoma de las dinámicas derivadas del ajuste fiscal, la desregulación de las tasas de interés y la evolución de los ingresos de la población.

Crédito estancado y morosidad en ascenso

Uno de los principales hallazgos del estudio es que, desde comienzos de 2026, el volumen de crédito otorgado, medido en términos reales, dejó de crecer.

Sin embargo, mientras el financiamiento perdió dinamismo, el monto de la deuda en situación de mora continuó aumentando de manera sostenida, llevando los niveles de incumplimiento a récords históricos mes tras mes. Este escenario constituye el contexto en el que se desarrolla el fenómeno de la denominada "juventud endeudada", identificado como uno de los aspectos más relevantes del informe.

Los menores de 35 años, el sector más afectado

El estudio señala que las personas menores de 35 años presentan tasas de mora superiores al 25%, con casos que llegan hasta el 50%, dependiendo del tipo de entidad acreedora.

El informe vincula esta situación con la informalidad del mercado laboral, que dificulta el acceso de muchos jóvenes al sistema bancario tradicional y los lleva a recurrir a otras alternativas de financiamiento. Como consecuencia de esa realidad, el 36% de los deudores jóvenes concentra sus compromisos financieros en neobancos, una modalidad que ganó protagonismo tras los cambios registrados en el sistema financiero.

El trabajo también destaca que, luego de la desregulación financiera iniciada a principios de 2024, tanto los neobancos como el sistema financiero en general incrementaron significativamente las tasas de interés aplicadas a los préstamos. Según el informe, esas tasas llegaron a ubicarse hasta 100 puntos porcentuales por encima de las cobradas por la banca tradicional.

A este escenario se suma otro elemento señalado por los autores del estudio: la utilización de algoritmos de microtargeting y de predicción del comportamiento, herramientas destinadas a influenciar las decisiones de consumo de este segmento considerado vulnerable.

Diferencias marcadas entre regiones y provincias

El cruce de información demográfica y geográfica permitió identificar importantes diferencias territoriales en los niveles de endeudamiento y morosidad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estudio señala que el 81% de la población adulta registra algún tipo de deuda, aunque solamente el 11,5% se encuentra en situación de mora.

A nivel provincial, las jurisdicciones con mayores tasas de mora sobre el monto adeudado son:

La Rioja: 23,9%.

23,9%. San Luis: 22,2%.

22,2%. Santa Cruz: 21,9%.

21,9%. Catamarca: 21,5%.

San Juan: 20,5%.

En contraste, las provincias con los niveles más bajos de atraso son:

La Pampa: 9%.

9%. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 11,7%.

11,7%. Entre Ríos: 13,3%.

13,3%. Santa Fe: 14,3%.

14,3%. Córdoba: 15%.

La desigualdad también aparece dentro de las ciudades

El informe sostiene que las diferencias no sólo se observan entre provincias, sino también dentro de los propios centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, la mora alcanza aproximadamente el 20% en los barrios del sur, mientras que en los barrios del norte oscila entre el 8% y el 10%.

Una situación similar se registra en la Provincia de Buenos Aires, donde los mayores niveles de atraso se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con porcentajes cercanos al 25%, frente al resto del territorio bonaerense, donde la mora se ubica entre el 10% y el 15%.

El estudio también identifica la misma dinámica en Santa Fe y Córdoba, donde el fenómeno afecta con mayor intensidad a los cordones urbanos que rodean a Rosario y a Córdoba Capital.

El tipo de acreedor también marca diferencias

El informe sostiene que el ecosistema de endeudamiento cambia significativamente según el tipo de entidad que otorga el crédito. Los Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) registran el mayor índice de mora del mercado, alcanzando 47,8%. Dentro de este grupo se mencionan empresas como Cetrogar, Megatone, Frávega y Radio Sapienza.

En segundo lugar aparecen las Tarjetas no Bancarias, con una tasa de mora de 33,27%, categoría que incluye a Carrefour, Coto, American Express, Cencosud e Italcred.

Los Neobancos presentan un índice de mora de 23,34% y el estudio menciona entre ellos a Brubank, Ualá, Mercado Libre y Naranja X. Por debajo de esos niveles se ubica la banca tradicional, con un 18,61% de mora en los bancos privados, entre los que se encuentran Banco Galicia, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Supervielle y Banco Patagonia.

Los bancos públicos muestran un índice considerablemente menor, con 10,13%, incluyendo al Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Ciudad de Buenos Aires. El informe agrega que en estas entidades continuó creciendo el monto de los créditos otorgados.

Finalmente, las compañías financieras presentan el porcentaje más bajo de mora del sistema, con 4,88% a nivel nacional. En este grupo se incluyen Volkswagen, GPAT/General Motors y Rombo/Renault