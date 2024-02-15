Arrancó el One Shot Escolar: cuánto dura y cuáles son los topes de reintegro

El Ministerio de Economía informó que dieron comienzo hoy las jornadas especiales One Shot Escolar que pueden aprovechar hasta el sábado los usuarios de las tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina en los comercios adheridos al Programa Días de Ensueño.
Se trata de un descuento del 50% en artículos de librería, libros de texto y uniformes escolares con un tope de reintegro por cuenta de $ 20.000 (Pesos veinte mil), beneficio aplicable a la primera compra.
La siguiente es la nómina de comercios adheridos. Está ordenada por departamento e incluye a librerías, librerías de textos y negocios que venden uniformes escolares.
Nombre comercio / Domicilio
Andalgalá:
ACERTIJO PLAZA / AV VIRGEN DEL CARMEN
ACERTIJO / AV VIRGEN DEL CARMEN
CASA MEGA / PEREZ DE ZURITA 773
LEI FA BE / PEREZ DE ZURITA
CALZADOS MAYTY / BELGRANO
CALZADOS MAYTY / BELGRANO
ANDALGALA DEPORTES / NUÑEZ DEL PRADO
Belén:
BELEN COPIAS / SAN MARTIN 348
MUNDO MAGICO / GRAL ROCA 168
AQUATRO / SAN MARTIN 1359
ZONA ZERO / SAN MARTIN 498
ZONA ZERO / SAN MARTIN 341
CREACIONES POCHA / SAN MARTIN 341
BELEN SPORT / SAN MARTIN ESQ SN
EL CHILO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 372
EL CHILO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 375
SUPER TODO / SAN MARTIN 791
ALQUIMIA / SAN MARTIN 446
ALQUIMIA / SAN MARTIN 446
CASA LEANDRO BECHARA CURA / S.MARTIN 294
BURIEL INDUMENTARIA / BELGRANO 378
Capital:
EL OSO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 802
LIBRERIA ACUARELA / SALTA 1020
LIBRERÍA EL MILAGRO / RUTA PROVICIAL N° 41
ONLY TECH / LOS CEIBOS 88
LIBRERIA SAN JOSE / AV V. DEL VALLE 1025
DISEÑO LASER / SARMIENTO 212
INSTITUTO PRIVADO RODOLFO SENET/ CHACABUCO 473
SOFMANIA 1 / CONESA 719
MYG BORDADOS E IMPRESI / AYACUCHO 520
CATALOGOS / REPUBLICA 516
DDL CLOTHES / GUEMES 243
DISTRIBUIDORA PALMAR / REPUBLICA 940
EL TREBOL / SALTA Y MOTA BOTELLO
ENVOLVER / MOTA BOTELLO 407
FORTALEZA / LIBRERÍA PADRE ESQUIU 1150
INDUMENTARIA MP VAQUEL / AV SANCHEZ OVIEDO 587
LIBRERÍA DEL NORTE / SARMIENTO 727
LIBRERIA LOGOS / MAESTRO QUIROGA 60
MEDIMAR AV. MANUEL NAVARRO 26
MYG BORDADOS E IMPRESIONES / AYACUCHO 520
NISOLI / ROJAS 386
NORSEG / AV. ARTURO ILLIA 609
PAPELITO / AHUMADA Y BARROS 1465
SOFTMANIA / CONESA 719
VIDELVAL SRL / ESQUIU 418
MI.SO.LI. / ROJAS 386
SOFMANIA 1 / CONESA 719
SOFTMANIA / CONESA 719
COMPLEJO EMPORIO / AV MISIONES 2450
MARROQUINERIA JMR / RIVADAVIA 564
NUBE ROSA / GENERAL NAVARRO 587
Fiambalá:
TIENDA DANILI / DIEGO DE ALMAGRO
AMALU / DIEGO CARRIZO DE FRITES
GENESIS / DIEGO DE ALMAGRO
MULTIRUBRO FELIPE B / CENTRO
SERVICOMPRAS NUEVO SOL / DIEGO CARRIZO DE FRITE
MULTIRUBRO TEJADA / DIEGO CARRIZO DE FRITE
MEMELO DEPORTES / DIEGO DE ALMAGRO
INDUMENTARIA LA MORENA / DIEGO DE ALMAGRO
MOA TIENDA / LUIS ARCH
FANA MODA / DIEGO CARRIZO DE FRITE
YESI CELL / DIEGO CARRIZO DE FRITE
INDUMENTARIA Y CALZADO JAZZ / DIEGO CARRIZO DE FRITE
Los Altos:
MARKAR / SAN MARTIN
ROPTAI / RUTA PRV 21
Pomán:
TWINSET (2) / 15 DE SEPTIEMBRE S/N
NOVEDADES MAXI / G. LUIS DE CABRERA S/N
LIBRERÍA MAPA / G. LUIS DE CABRERA 1238
LUZ TATIANA / G. LUIS DE CABRERA S/N
TIENDA CARLITOS / G. LUIS DE CABRERA S/N
TIENDA HADAS / G. LUIS DE CABRERA
TIENDA ALEXANDER / G. LUIS DE CABRERA S/N
DIOSES PEQUEÑOS / 15 DE SEPTIEMBRE S/N
BOUTIQUE ATENCIO / PRESIDENTE CASTILLO S/N
Recreo:
L Y P ABRIL / PUEYRREDON 78
MYY REGALERIA / B. GAS DEL ESTADO CASA 9
KIOSCO BUEN DIA / E.PERON Y SARMIENTO S/N
CALZADOS ALBY / SARMIENTO 109
OSRE GRAFICA / AV BELGRANO 164
PENCILSTORE / AV PTE PERON Y RIVADAVIA
Rincón, Pomán:
LIBRERÍA CHABELA / CALLE PRINCIPAL S/N
Santa María:
BAZAR MITRE / MITRE 360
STILOS MAGY / AV 1° DE MAYO 380 PLATA ALTA
PRESTIGUE BOUTIQUE / MITRE 205
MUNDO FELIZ / MITRE 278
MC PAPELERIA / AV 1 DE MAYO 218
LIBRERÍA EL ORIGINAL / MITRE 35
TIENDA ABEL / MARIANO MORENO 205
AJ DEPORTES / ESQUIU 65
AMAPOLA BEBES Y NIÑOS / AV 1RO DE MAYO 380
CHANGO LIBROS / SAN MARTIN 340
MAXI MEN / MITRE 211
ADELINE MODAS / MITRE 210
EVAMAK NOVEDADES / BME MITRE 149
Saujil:
TWINSET / AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N
OHANA / AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N
CASA BELEN / LOS MILAGROS Y PERON
Siján:
M-M POLIRUBRO / BARRIO 40 VIVIENDAS C/N°4
M-M POLIRUBRO / BARRIO 40 VIVIENDAS C/N°4
Tinogasta:
TIENDA LA NUEVA / PTE. PERON
MIL COLORES / RIVADAVIA 272
CASA FEDAC / MORENO 590
PELUCHIN BOUTIQUE INF. / B° LA PAZ S/N
BLANQUERIA VERONICA / MORENO550
LA BELICHA DEPORTES / 25 DE MAYO
FAMILY / 25 DE MAYO
ADELA CALZADOS / COPIAPO Y PTE PERON
ANA PAULA CALZADOS / EVA PERON N° 611
MERAKI / BARRIO 80 VIVIENDAS C/16
BLANQUERIA VERONICA / MORENO550