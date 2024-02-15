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Jornadas especiales

Arrancó el One Shot Escolar: cuánto dura y cuáles son los topes de reintegro

15 Febrero de 2024 09.22

El Ministerio de Economía informó que dieron comienzo hoy las jornadas especiales One Shot Escolar que pueden aprovechar hasta el sábado los usuarios de las tarjetas de crédito del Banco Nación Argentina en los comercios adheridos al Programa Días de Ensueño. 

Se trata de un descuento del 50% en artículos de librería, libros de texto y uniformes escolares con un tope de reintegro por cuenta de $ 20.000 (Pesos veinte mil), beneficio aplicable a la primera compra.

La siguiente es la nómina de comercios adheridos. Está ordenada por departamento e incluye a librerías, librerías de textos y negocios que venden uniformes escolares.

Nombre comercio / Domicilio

Andalgalá:

ACERTIJO PLAZA / AV VIRGEN DEL CARMEN

ACERTIJO / AV VIRGEN DEL CARMEN

CASA MEGA / PEREZ DE ZURITA 773

LEI FA BE / PEREZ DE ZURITA

CALZADOS MAYTY / BELGRANO

CALZADOS MAYTY / BELGRANO

ANDALGALA DEPORTES / NUÑEZ DEL PRADO

Belén:

BELEN COPIAS / SAN MARTIN 348

MUNDO MAGICO / GRAL ROCA 168

AQUATRO / SAN MARTIN 1359

ZONA ZERO / SAN MARTIN 498

ZONA ZERO / SAN MARTIN 341

CREACIONES POCHA / SAN MARTIN 341

BELEN SPORT / SAN MARTIN ESQ SN

EL CHILO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 372

EL CHILO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 375

SUPER TODO / SAN MARTIN 791

ALQUIMIA / SAN MARTIN 446

ALQUIMIA / SAN MARTIN 446

CASA LEANDRO BECHARA CURA / S.MARTIN 294

BURIEL INDUMENTARIA / BELGRANO 378

Capital:

EL OSO ESTUDIOSO / SAN MARTIN 802

LIBRERIA ACUARELA / SALTA 1020

LIBRERÍA EL MILAGRO / RUTA PROVICIAL N° 41

ONLY TECH / LOS CEIBOS 88

LIBRERIA SAN JOSE / AV V. DEL VALLE 👎 1025

DISEÑO LASER / SARMIENTO 212

INSTITUTO PRIVADO RODOLFO SENET/ CHACABUCO 473

SOFMANIA 1 / CONESA 719

MYG BORDADOS E IMPRESI / AYACUCHO 520

CATALOGOS / REPUBLICA 516

DDL CLOTHES / GUEMES 243

DISTRIBUIDORA PALMAR / REPUBLICA 940

EL TREBOL / SALTA Y MOTA BOTELLO

ENVOLVER / MOTA BOTELLO 407

FORTALEZA / LIBRERÍA PADRE ESQUIU 1150

INDUMENTARIA MP VAQUEL / AV SANCHEZ OVIEDO 587

LIBRERÍA DEL NORTE / SARMIENTO 727

LIBRERIA LOGOS / MAESTRO QUIROGA 60

MEDIMAR AV. MANUEL NAVARRO 26

MYG BORDADOS E IMPRESIONES / AYACUCHO 520

NISOLI / ROJAS 386

NORSEG / AV. ARTURO ILLIA 609

PAPELITO / AHUMADA Y BARROS 1465

SOFTMANIA / CONESA 719

VIDELVAL SRL / ESQUIU 418

MI.SO.LI. / ROJAS 386

SOFMANIA 1 / CONESA 719

SOFTMANIA / CONESA 719

COMPLEJO EMPORIO / AV MISIONES 2450

MARROQUINERIA JMR / RIVADAVIA 564

NUBE ROSA / GENERAL NAVARRO 587

Fiambalá:

TIENDA DANILI / DIEGO DE ALMAGRO

AMALU / DIEGO CARRIZO DE FRITES

GENESIS / DIEGO DE ALMAGRO

MULTIRUBRO FELIPE B / CENTRO

SERVICOMPRAS NUEVO SOL / DIEGO CARRIZO DE FRITE

MULTIRUBRO TEJADA / DIEGO CARRIZO DE FRITE

MEMELO DEPORTES / DIEGO DE ALMAGRO

INDUMENTARIA LA MORENA / DIEGO DE ALMAGRO

MOA TIENDA / LUIS ARCH

FANA MODA / DIEGO CARRIZO DE FRITE

YESI CELL / DIEGO CARRIZO DE FRITE

INDUMENTARIA Y CALZADO JAZZ / DIEGO CARRIZO DE FRITE

Los Altos:

MARKAR / SAN MARTIN

ROPTAI / RUTA PRV 21

Pomán:

TWINSET (2) / 15 DE SEPTIEMBRE S/N

NOVEDADES MAXI / G. LUIS DE CABRERA S/N

LIBRERÍA MAPA / G. LUIS DE CABRERA 1238

LUZ TATIANA / G. LUIS DE CABRERA S/N

TIENDA CARLITOS / G. LUIS DE CABRERA S/N

TIENDA HADAS / G. LUIS DE CABRERA

TIENDA ALEXANDER / G. LUIS DE CABRERA S/N

DIOSES PEQUEÑOS / 15 DE SEPTIEMBRE S/N

BOUTIQUE ATENCIO / PRESIDENTE CASTILLO S/N

Recreo:

L Y P ABRIL / PUEYRREDON 78

MYY REGALERIA / B. GAS DEL ESTADO CASA 9

KIOSCO BUEN DIA / E.PERON Y SARMIENTO S/N

CALZADOS ALBY / SARMIENTO 109

OSRE GRAFICA / AV BELGRANO 164

PENCILSTORE / AV PTE PERON Y RIVADAVIA

Rincón, Pomán:

LIBRERÍA CHABELA / CALLE PRINCIPAL S/N

Santa María:

BAZAR MITRE / MITRE 360

STILOS MAGY / AV 1° DE MAYO 380 PLATA ALTA

PRESTIGUE BOUTIQUE / MITRE 205

MUNDO FELIZ / MITRE 278

MC PAPELERIA / AV 1 DE MAYO 218

LIBRERÍA EL ORIGINAL / MITRE 35

TIENDA ABEL / MARIANO MORENO 205

AJ DEPORTES / ESQUIU 65

AMAPOLA BEBES Y NIÑOS / AV 1RO DE MAYO 380

CHANGO LIBROS / SAN MARTIN 340

MAXI MEN / MITRE 211

ADELINE MODAS / MITRE 210

EVAMAK NOVEDADES / BME MITRE 149

Saujil:

TWINSET / AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N

OHANA / AV. SEÑOR DEL MILAGRO S/N

CASA BELEN / LOS MILAGROS Y PERON

Siján:

M-M POLIRUBRO / BARRIO 40 VIVIENDAS C/N°4

M-M POLIRUBRO / BARRIO 40 VIVIENDAS C/N°4

Tinogasta:

TIENDA LA NUEVA / PTE. PERON

MIL COLORES / RIVADAVIA 272

CASA FEDAC / MORENO 590

PELUCHIN BOUTIQUE INF. / B° LA PAZ S/N

BLANQUERIA VERONICA / MORENO550

LA BELICHA DEPORTES / 25 DE MAYO

FAMILY / 25 DE MAYO

ADELA CALZADOS / COPIAPO Y PTE PERON

ANA PAULA CALZADOS / EVA PERON N° 611

MERAKI / BARRIO 80 VIVIENDAS C/16

BLANQUERIA VERONICA / MORENO550

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