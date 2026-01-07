Arranque récord del verano 2026: los principales destinos turísticos superan el 90% de ocupación

La temporada de verano 2026 arrancó con números auspiciosos para el turismo interno, con altos niveles de ocupación en los principales destinos del país y una marcada preferencia por los balnearios de la Costa Atlántica, que lideran la demanda de plazas hoteleras y para-hoteleras desde los primeros días del año.

De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Turismo de la Nación, durante el inicio de enero se registró una ocupación que oscila entre el 75% y el 100% en distintas ciudades emblemáticas del turismo argentino. El relevamiento oficial da cuenta de un escenario alentador para el sector, tras un cierre de año que ya había mostrado signos de fuerte movimiento.

Entre los destinos más elegidos por los argentinos se destacan Pinamar, Villa Carlos Paz y Las Grutas, donde las reservas superan el 90% de ocupación. En tanto, San Martín de los Andes alcanza el 85%, mientras que Misiones y Tafí del Valle registran niveles superiores al 75%, consolidando un inicio de temporada sólido en distintas regiones del país.

Los balnearios y ciudades costeras vuelven a liderar las preferencias en este arranque de la temporada estival, impulsados en gran parte por las escapadas de corta duración, una modalidad que continúa imponiéndose sobre las estadías prolongadas, en línea con la tendencia observada en los últimos años.

En este contexto, el secretario de Turismo, Daniel Scioli, destacó que "estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país, con millones de argentinos recorriendo tanto destinos tradicionales como otros que van surgiendo con fuerza". Además, subrayó el impacto positivo del turismo en la generación de empleo genuino y el impulso a las economías regionales.

La ocupación en la Costa Atlántica

En la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata superó el 75% de ocupación durante los últimos días de diciembre y mantiene un piso de reservas cercano al 60% para la primera semana de enero, cifra que suele incrementarse con las llegadas de último momento.

Pinamar registra una ocupación superior al 80%, mientras que desde la Cámara de Turismo de Cariló aseguraron que el destino vive un inicio de temporada muy positivo, con ocupación plena. A su vez, Mar de las Pampas inició el verano con cifras superiores al 90%, y en todo el partido de Villa Gesell el promedio alcanzó el 93%.

En el sur bonaerense, Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente total en alojamientos hoteleros y extrahoteleros. En Necochea, cabañas y aparts lograron un 80% de ocupación, mientras que las inmobiliarias reportaron picos de entre 90% y 100% en los primeros días del año.

Córdoba, Patagonia y el Litoral

En Córdoba, Villa Carlos Paz alcanzó un 90% de ocupación al inicio de la temporada, con perspectivas de alto volumen turístico. Por su parte, Miramar de Ansenuza comenzó el año con un 92%, según datos oficiales del área de Turismo local.

En Río Negro, la Agencia de Turismo de San Antonio Oeste informó un 94,6% de ocupación, con porcentajes similares en Las Grutas, mientras que Bariloche registra cerca del 80% durante la primera semana de enero. En Neuquén, San Martín de los Andes llegó al 85%, impulsado principalmente por la demanda espontánea.

En el norte del país, Tafí del Valle alcanzó un 75% de ocupación hotelera, y San Javier llegó al 70%, según el Ente Tucumán Turismo. En Misiones, la ocupación llegó hasta el 70%, con más de 5.000 ingresos diarios al Parque Nacional Iguazú, además de un fuerte movimiento en San Ignacio y el Salto del Tabay.

Finalmente, en Entre Ríos, Gualeguaychú registró un 80% de ocupación durante el primer fin de semana del año, con un impacto positivo del Carnaval del País, mientras que Colón alcanzó el 85%. En Mendoza, San Rafael promedia un 82% de ocupación, con fuerte demanda en cabañas ubicadas en zonas de ríos y naturaleza.