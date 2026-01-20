Arribó el barco chino de la polémica: descargó casi 5.800 autos híbridos y eléctricos

Luego de varios días de expectativas, cruces políticos y debate público en torno a la política de apertura comercial, este lunes 19 de enero arribó a la Argentina el buque chino BYD Changzhou, protagonista de una fuerte polémica entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición. La nave ingresó a la Terminal Zárate, en la provincia de Buenos Aires, con un embarque cercano a los 5.800 vehículos híbridos y eléctricos, lo que constituye el mayor ingreso de autos importados en un solo envío en la historia del país.

La llegada del Changzhou había sido objeto de discusión durante la última semana, con intercambios públicos entre el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y referentes opositores como Miguel Ángel Pichetto, quienes cuestionaron o defendieron el esquema de importaciones y los incentivos vigentes para la incorporación de vehículos de nueva energía. Finalmente, el arribo del buque confirmó el desembarco masivo de unidades provenientes de China.

Se trata de automóviles alcanzados por un beneficio arancelario clave, ya que, por tratarse de vehículos híbridos y eléctricos, pueden ser importados desde países extrazona sin pagar el arancel externo común del Mercosur del 35%. Este régimen fue uno de los puntos centrales del debate político y económico, en un contexto de redefinición de la política comercial y de estímulo a la electromovilidad.

Desde la compañía, que comenzó a comercializar sus productos en la Argentina en septiembre, se informó oficialmente que el embarque incluye más de 5.000 unidades de la marca BYD, en lo que representa el primer desembarco de gran escala de la automotriz china en el país. Según el comunicado difundido por la empresa, la operación forma parte de una estrategia orientada a fortalecer su posicionamiento en el mercado local y a consolidar su apuesta por la movilidad sustentable.

Más allá del impacto comercial, la llegada del Changzhou constituye también un hito en la logística automotriz internacional. El buque fue diseñado específicamente para el transporte de automóviles y para reducir el impacto ambiental del transporte marítimo, un aspecto central en la estrategia global de BYD.

La nave cuenta con una eslora de 199,9 metros y una capacidad máxima de hasta 7.000 vehículos. Está equipada con un sistema de propulsión de doble combustible LNG, lo que permite reducir de manera significativa las emisiones de carbono en cada travesía, alineándose con los estándares internacionales de sustentabilidad y eficiencia energética.

Durante el acto de descarga de los vehículos, el Country Manager de BYD en Argentina, Stephen Deng, destacó la importancia estratégica del operativo. "Con una flota propia de última generación podemos operar con escala, eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento sostenido del mercado argentino de vehículos de nueva energía", afirmó. Y agregó que este hito refleja "una visión de largo plazo en Argentina, basada en invertir, ampliar de manera sostenida la red de concesionarios y ofrecer tecnología de vanguardia respaldada por una infraestructura sólida y una propuesta integral para los clientes".

En 2025, BYD se consolidó como la marca líder mundial en ventas de vehículos 100% eléctricos y replicó ese desempeño en sus primeros meses en la Argentina, donde logró posicionarse como líder del segmento en apenas tres meses. El nuevo embarque refuerza ese liderazgo y profundiza su plan de expansión, que incluye una red comercial en crecimiento y la incorporación progresiva de nuevos modelos.

Como parte de ese plan, este lunes se presentó el ATTO 2 DM-i, un SUV urbano híbrido enchufable que incorpora la tecnología DM-i, desarrollada para optimizar la eficiencia energética. De cara a 2026, la compañía prevé sumar nuevos modelos en distintos segmentos y fortalecer la infraestructura de concesionarios, con cobertura nacional y servicio de posventa.

El Changzhou, construido bajo estrictos estándares internacionales, destaca por su flexibilidad operativa en distintas rutas marítimas y acompaña la expansión global de BYD. Su diseño e ingeniería reflejan el nivel de desarrollo alcanzado por la industria manufacturera china y su apuesta por soluciones sostenibles.

Fundada en 1994, BYD es una empresa global especializada en movilidad, energía y electrónica, con presencia en más de 100 países, cotización en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen y participación en el ranking Fortune Global 500.