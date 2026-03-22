Asfixia en la industria textil: 8 de cada 10 firmas tienen dificultades financieras

La industria de la indumentaria en la Argentina atraviesa una de las crisis más profundas y alarmantes de los últimos años. Según el último relevamiento detallado de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector ha ingresado en una fase de deterioro acelerado durante el primer bimestre de 2026. Los datos son contundentes: las ventas registraron una caída promedio del 8,4% interanual, consolidando una tendencia negativa que se arrastra de manera ininterrumpida en todos los períodos desde el año 2024. Detrás de esta cifra se esconde un ecosistema productivo asfixiado por el consumo debilitado, la acumulación de mercadería excedente y una tensión financiera que ya pone en riesgo la continuidad de numerosas firmas.

El desplome de la demanda y el fenómeno de los stocks récord

El informe de la CIAI identifica la falta de demanda como el núcleo del problema que paraliza a la industria. La retracción del mercado interno, impulsada por la pérdida del poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de los consumidores, ha configurado un escenario donde el 63% de las empresas relevadas asegura haber sufrido una caída estrepitosa en sus ventas entre enero y febrero. En contraste, apenas un 30% logró registrar algún tipo de incremento, lo que evidencia una brecha cada vez mayor entre los pocos actores que resisten y la mayoría que se hunde en la recesión.

Esta parálisis del consumo ha derivado en un fenómeno logístico preocupante: el 50% de las empresas reporta niveles de stock calificados como "excesivos". Este registro representa el nivel más alto de los últimos 18 meses, lo que significa que la mercadería se acumula en depósitos sin salida comercial. Esta saturación de inventario tiene un efecto dominó inmediato: obliga a frenar la producción, ralentizar los pedidos a proveedores y reconfigurar negativamente toda la cadena productiva nacional.

Rentabilidad en jaque y asfixia financiera

La ecuación económica de los fabricantes textiles se ha vuelto insostenible. Los costos de producción continúan su senda alcista, pero la realidad del mercado impide que los precios finales acompañen ese ritmo. Los datos técnicos de la CIAI reflejan esta presión sobre los márgenes de ganancia: la mitad de las empresas no logró trasladar los aumentos de costos a las góndolas, mientras que un 43% de las firmas apenas pudo trasladar menos de la mitad de sus incrementos de costos a los precios finales.

Como consecuencia directa, la rentabilidad se ha vuelto cada vez más ajustada, derivando en una crisis de liquidez sin precedentes. Actualmente, 8 de cada 10 empresas admiten tener serias dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El deterioro es visible en los atrasos de pagos, que se duplicaron en solo dos meses y ya afectan al 60% de las firmas. En apenas un bimestre, el grupo de compañías que no registraba atrasos significativos se desplomó del 40% al 21%, evidenciando una cadena de pagos bajo máxima presión.

El impacto social: despidos y ajuste laboral

Sin duda, el costado más sensible de esta crisis es el impacto sobre el empleo. Ante la caída sostenida de la actividad, las empresas han comenzado a ejecutar ajustes drásticos en sus plantillas para intentar garantizar su supervivencia. Los despidos ya representan el 21% de las medidas laborales adoptadas por el sector, lo que implica un salto de siete puntos porcentuales respecto a mediciones anteriores. Complementariamente, un 25% de las firmas optó por el congelamiento de vacantes, decidiendo no reemplazar a los trabajadores que renuncian para reducir costos operativos sin aumentar la conflictividad gremial inmediata.

Un futuro sin señales de recuperación

Las perspectivas para el corto y mediano plazo no ofrecen alivio. El clima empresarial es mayoritariamente pesimista y las expectativas siguen deteriorándose. Al ser consultados sobre el próximo trimestre, el 60% de los empresarios cree que las ventas se mantendrán estancadas en los niveles críticos actuales, mientras que solo un magro 16% conserva la esperanza de una mejora. Simultáneamente, las percepciones sobre la situación económica general han empeorado drásticamente, con un aumento sostenido en las respuestas que califican el escenario nacional como "malo" o "muy malo". Sin señales claras de un rebote en el consumo, la industria textil argentina se enfrenta a un desafío de subsistencia extremo.