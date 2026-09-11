  • Dólar
  • BNA $1480 ~ $1530
  • BLUE $1525 ~ $1545
  • TURISTA $1924 ~ $1924

22 C ° ST 21.15 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Cómo funcionan los nuevos créditos para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

La línea "+Autos con BNA" permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del vehículo.

11 Septiembre de 2026 19.17

El Banco Nación reforzó su línea de financiamiento para la compra de vehículos con nuevos créditos personales que pueden tramitarse directamente en concesionarias adheridas, sin prenda y mediante un proceso digital, en una nueva iniciativa orientada a impulsar el consumo y la actividad del sector automotor.

La línea "+Autos con BNA" permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, aunque no contempla los gastos de patentamiento ni otros costos adicionales.

El préstamo está destinado a personas humanas, tanto clientes como no clientes de la entidad, y alcanza a vehículos 0 kilómetro y usados de hasta 10 años de antigüedad, sean nacionales o importados.

Asimismo, la operación se gestiona directamente en los concesionarios que forman parte de la red y requiere la presentación del DNI.

Entre las condiciones vigentes, el financiamiento se otorga en pesos, utiliza el sistema de amortización francés y no exige una garantía prendaria. Para los clientes que acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual fija informada por la entidad es del 36%, mientras que para clientes de cartera abierta asciende al 46%.

La iniciativa también contempla acuerdos específicos con automotrices: en el caso de Volkswagen, por ejemplo, el convenio vigente permite solicitar hasta $20 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses y tasas diferenciadas según el vínculo del cliente con el banco. Los vehículos alcanzados por ese acuerdo pueden tener un valor de hasta $60 millones.

El objetivo de la entidad es facilitar el acceso al crédito desde el propio punto de venta, con una operatoria que evita el paso por una sucursal y permite completar la solicitud de manera digital. El otorgamiento queda sujeto, en todos los casos, al análisis y aprobación crediticia correspondiente.

Tags
Autos 0 km Banco Nación Créditos Préstamos

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también