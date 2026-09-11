Cómo funcionan los nuevos créditos para la compra de autos: montos, tasas y requisitos

El Banco Nación reforzó su línea de financiamiento para la compra de vehículos con nuevos créditos personales que pueden tramitarse directamente en concesionarias adheridas, sin prenda y mediante un proceso digital, en una nueva iniciativa orientada a impulsar el consumo y la actividad del sector automotor.

La línea "+Autos con BNA" permite financiar hasta $100 millones, con un plazo máximo de 72 meses y la posibilidad de cubrir hasta el 100% del valor del vehículo, aunque no contempla los gastos de patentamiento ni otros costos adicionales.

El préstamo está destinado a personas humanas, tanto clientes como no clientes de la entidad, y alcanza a vehículos 0 kilómetro y usados de hasta 10 años de antigüedad, sean nacionales o importados.

Asimismo, la operación se gestiona directamente en los concesionarios que forman parte de la red y requiere la presentación del DNI.

Entre las condiciones vigentes, el financiamiento se otorga en pesos, utiliza el sistema de amortización francés y no exige una garantía prendaria. Para los clientes que acreditan sus haberes en el Banco Nación, la tasa nominal anual fija informada por la entidad es del 36%, mientras que para clientes de cartera abierta asciende al 46%.

La iniciativa también contempla acuerdos específicos con automotrices: en el caso de Volkswagen, por ejemplo, el convenio vigente permite solicitar hasta $20 millones, con plazos de entre 24 y 48 meses y tasas diferenciadas según el vínculo del cliente con el banco. Los vehículos alcanzados por ese acuerdo pueden tener un valor de hasta $60 millones.

El objetivo de la entidad es facilitar el acceso al crédito desde el propio punto de venta, con una operatoria que evita el paso por una sucursal y permite completar la solicitud de manera digital. El otorgamiento queda sujeto, en todos los casos, al análisis y aprobación crediticia correspondiente.