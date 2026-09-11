El riesgo país volvió a caer y tocó su nivel más bajo en el último mes

El riesgo país operó a la baja durante este viernes, marcando un movimiento significativo en el termómetro financiero local. El indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, cedió seis unidades para ubicarse en 485 puntos básicos.

Este descenso sitúa al índice en su nivel más bajo en casi un mes, recordando que había alcanzado los 480 puntos básicos el pasado 17 de agosto. Este comportamiento favorable en el índice contrastó con un desempeño dispar de los instrumentos de renta fija soberana en moneda extranjera.

AL29D: Avanzó un 0,2% bajo legislación extranjera.

AL35D: Registró un incremento del 0,1%.

AE38D: Experimentó una pérdida del 0,6%.

GD46D: Sufrió una caída del 0,9%.

El optimismo internacional y el pulso de Wall Street

En el plano internacional, los mercados operaron con optimismo este viernes a raíz de la publicación del último dato de inflación en Estados Unidos. El índice de precios al consumidor registró una suba del 0,4% en agosto, situándose por encima del registro correspondiente al mes de julio.

A pesar de esta aceleración de los precios, los inversores mantuvieron firmes sus expectativas de cara a los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed), entidad que celebrará su reunión de política monetaria durante la próxima semana. Al respecto, el operador Gustavo Ber analizó:

"Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas en dólares, dado que ya se anticipa una baja la semana próxima".

Pese a este clima constructivo en Wall Street, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York no lograron sumarse a la tendencia alcista generalizada y operaron con una clara mayoría de bajas. Entre las principales caídas se destacaron empresas de diversos sectores:

Loma Negra: Retrocedió un 3,5%.

BBVA: Cayó un 3,2%.

Cresud: Anotó una baja del 3,2%.

Transportadora de Gas del Sur: Registró un retroceso del 3,2%.

Telecom Argentina: Descendió un 2,4%.

En la vereda opuesta, las excepciones positivas dentro de los ADRs estuvieron encabezadas por Globant, que avanzó un 2,9%, acompañada por Tenaris y Ternium, las cuales registraron subas del 0,7% y 0,6%, respectivamente.

Dinámica bursátil y el escenario cambiario local

A nivel doméstico, el índice S&P Merval del mercado porteño experimentó una contracción cercana al 2% medido en pesos, y del 1,8% en dólares al realizar la conversión mediante el contado con liquidación. Los inversores mantienen gran parte de su atención enfocada en la inminente licitación de deuda del Tesoro, donde el Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual.

En el mercado cambiario, la jornada del 11 de septiembre mostró movimientos a la baja en el segmento oficial. El dólar oficial retrocedió cinco pesos y cerró a $1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, los dólares financieros operaron estables: el dólar MEP finalizó la rueda en torno a los $1536, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1594.