Con una columna en Clarín, Milei explicó la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei presentó este domingo los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de una columna de opinión publicada en el diario Clarín. En el texto, el mandatario explicó los fundamentos de una iniciativa que busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer nuevas reglas para limitar el uso de la emisión de dinero.

El objetivo central de la reforma, según planteó Milei, es devolverle al Banco Central la misión de "preservar el valor de la moneda". El Presidente vinculó directamente la inflación argentina con el uso político de la emisión monetaria y sostuvo que la trayectoria económica del país obliga a revisar el rol de la institución y las normas que regulan su funcionamiento.

En su análisis, Milei tomó como punto de partida la creación del Banco Central, en 1935, y sostuvo que desde entonces la Argentina acumuló una trayectoria inflacionaria que, según su interpretación, vuelve necesario discutir el diseño institucional de la entidad monetaria y los límites que deben aplicarse a sus decisiones.

¿

Cinco ejes para modificar el funcionamiento

La reforma propuesta por el Presidente se estructura en cinco ejes principales, que apuntan a modificar tanto los objetivos del BCRA como su relación con el Estado y el sistema político.

El primer punto propone eliminar la multiplicidad de objetivos incorporados en reformas anteriores y concentrar la misión del Banco Central en la estabilidad monetaria. Según el planteo de Milei, la autoridad monetaria debe tener como prioridad preservar el valor de la moneda. La propuesta busca, de esta manera, reducir la cantidad de objetivos asignados al organismo y establecer una misión central vinculada con la estabilidad monetaria.

El segundo eje establece una prohibición taxativa a la financiación del Estado.

La iniciativa contempla:

Prohibir la financiación del Estado nacional.

Prohibir la financiación de los Estados provinciales.

Prohibir la financiación de los municipios.

Cuestionar la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Milei calificó este último mecanismo como una "falsificación de dinero", dentro de su crítica al uso de la autoridad monetaria para sostener las necesidades financieras del sector público.

Un blindaje para las autoridades del Banco Central

El tercer eje de la reforma está orientado a reforzar institucionalmente la posición del presidente y del directorio del Banco Central. Según explicó Milei, la remoción de las autoridades de la entidad requeriría el respaldo de "dos tercios" en ambas cámaras del Congreso.

La propuesta apunta a evitar que las autoridades del BCRA puedan ser removidas como consecuencia de presiones políticas relacionadas con las decisiones monetarias y con la emisión.

El objetivo, de acuerdo con la explicación del Presidente, es establecer un mecanismo de mayor protección institucional para quienes conducen la autoridad monetaria. De esta forma, la continuidad de las autoridades quedaría sujeta a una exigencia legislativa elevada.

Restricciones a la distribución de dividendos

El cuarto eje se refiere a la distribución de dividendos derivados de los resultados del Banco Central. La reforma propuesta establece que los resultados obtenidos por la tenencia de activos pasarían a una reserva técnica no distribuible. A su vez, los ingresos vinculados con el manejo de cartera solo podrían utilizarse para cancelar deuda del Tesoro.

La iniciativa busca modificar el destino de esos resultados y limitar la posibilidad de que los recursos generados por el Banco Central sean utilizados de determinadas maneras.

En este punto, el planteo de Milei establece una diferenciación entre los resultados por tenencia de activos y los ingresos derivados del manejo de cartera, asignando a cada uno un destino específico.

El fin de las Letras Intransferibles

El quinto y último eje de la reforma propone eliminar cambios incorporados en la Carta Orgánica de 2012 y terminar con el esquema de "Letras Intransferibles".

Milei vinculó ese mecanismo con el uso fiscal de las reservas del Banco Central y planteó su eliminación como parte de una modificación más amplia de las reglas de funcionamiento de la autoridad monetaria.

La propuesta busca revisar disposiciones incorporadas en la Carta Orgánica y eliminar un esquema que el Presidente relacionó con el uso de las reservas para objetivos fiscales.

La reforma dentro del programa económico del Gobierno

En su columna de opinión, Milei vinculó la reforma del Banco Central con otras medidas que forman parte de su programa económico. Entre ellas mencionó:

Las reglas fiscales de déficit cero .

. El mecanismo de shutdown .

. La nueva ley de Mercado de Capitales .

. La desregulación del mercado de seguros.

La presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA aparece así integrada a un conjunto más amplio de iniciativas que, según el planteo presidencial, buscan modificar las reglas fiscales, financieras y monetarias.

La relación entre estas medidas y la reforma del Banco Central forma parte de la estrategia general que Milei describió en su columna. El Presidente presentó la modificación de la autoridad monetaria como una pieza dentro de un programa que procura limitar la emisión, reforzar la independencia institucional y establecer nuevas restricciones a la financiación del Estado.