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AUH de ANSES: ¿Cuánto se cobra en abril con el nuevo aumento y el extra confirmado en Catamarca?

ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo desde abril de 2026. Se suman cambios en el cobro, un aumento en el Complemento Leche y novedades para familias con niños pequeños.

28 Marzo de 2026 09.05

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de beneficios para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará a regir desde abril de 2026 y tendrá impacto en miles de familias de Catamarca. La actualización incluye un incremento en los haberes, cambios en la modalidad de cobro y nuevos beneficios asociados.

Con un ajuste basado en la movilidad previsional, el haber bruto se ubica en $136.666. Sin embargo, el monto que efectivamente perciben los beneficiarios varía debido a las retenciones vigentes.

Los números de abril para la AUH: ¿qué monto llega al bolsillo?

Según el esquema actual, ANSES abona el 80% del beneficio de manera directa, lo que equivale a $109.332,80.

El 20% restante, es decir $27.333,20, se retiene mensualmente y se acumula para ser cobrado a fin de año, una vez presentada la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

No obstante, a partir de la Resolución 1170/2025 se incorpora una novedad: las familias con niños de hasta 4 años inclusive podrían acceder al 100% del beneficio de forma automática. Esto es posible gracias a la digitalización de datos de salud, que permite al Estado validar la información sin necesidad de presentar la libreta en formato físico en determinados casos.

"Plus" de abril: suba del Complemento Leche

Otra de las actualizaciones relevantes es el incremento del Complemento Leche, en el marco del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años, pasará de $50.094 a $51.547 a partir de abril.

Se trata de un adicional de acreditación automática, que no requiere inscripción previa, ya que ANSES identifica a los beneficiarios a través de su base de datos según la edad del menor o el estado de gestación.

Además, este complemento es compatible con la Tarjeta Alimentar, aunque este último programa mantiene sus montos sin modificaciones por el momento.

Calendario de pagos AUH: ¿cuándo se cobra en abril?

El cronograma de pagos comenzará en dos semanas y se organizará según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

¿Cómo consultar la fecha de cobro desde el celular?

Para verificar la liquidación personalizada, los beneficiarios pueden ingresar a la aplicación Mi ANSES.

También es posible consultar la información a través del sitio web oficial del organismo, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones".

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