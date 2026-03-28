AUH de ANSES: ¿Cuánto se cobra en abril con el nuevo aumento y el extra confirmado en Catamarca?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de beneficios para las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que comenzará a regir desde abril de 2026 y tendrá impacto en miles de familias de Catamarca. La actualización incluye un incremento en los haberes, cambios en la modalidad de cobro y nuevos beneficios asociados.

Con un ajuste basado en la movilidad previsional, el haber bruto se ubica en $136.666. Sin embargo, el monto que efectivamente perciben los beneficiarios varía debido a las retenciones vigentes.

Los números de abril para la AUH: ¿qué monto llega al bolsillo?

Según el esquema actual, ANSES abona el 80% del beneficio de manera directa, lo que equivale a $109.332,80.

El 20% restante, es decir $27.333,20, se retiene mensualmente y se acumula para ser cobrado a fin de año, una vez presentada la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

No obstante, a partir de la Resolución 1170/2025 se incorpora una novedad: las familias con niños de hasta 4 años inclusive podrían acceder al 100% del beneficio de forma automática. Esto es posible gracias a la digitalización de datos de salud, que permite al Estado validar la información sin necesidad de presentar la libreta en formato físico en determinados casos.

"Plus" de abril: suba del Complemento Leche

Otra de las actualizaciones relevantes es el incremento del Complemento Leche, en el marco del Plan de los 1000 Días. Este beneficio, destinado a embarazadas y niños de hasta 3 años, pasará de $50.094 a $51.547 a partir de abril.

Se trata de un adicional de acreditación automática, que no requiere inscripción previa, ya que ANSES identifica a los beneficiarios a través de su base de datos según la edad del menor o el estado de gestación.

Además, este complemento es compatible con la Tarjeta Alimentar, aunque este último programa mantiene sus montos sin modificaciones por el momento.

Calendario de pagos AUH: ¿cuándo se cobra en abril?

El cronograma de pagos comenzará en dos semanas y se organizará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

¿Cómo consultar la fecha de cobro desde el celular?

Para verificar la liquidación personalizada, los beneficiarios pueden ingresar a la aplicación Mi ANSES.

También es posible consultar la información a través del sitio web oficial del organismo, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, en la sección "Hijos" y "Mis asignaciones".