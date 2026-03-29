AUH con aumento en abril: cuánto cobrarán las familias y qué impacto tendrá en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril se aplicará un aumento del 2,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), una actualización que impactará de forma directa en los ingresos de miles de familias en Catamarca y en todo el país. La medida se enmarca en el esquema de movilidad mensual basado en la inflación y busca acompañar el costo de vida.

Con este ajuste, el monto total de la AUH pasará de $132.814 en marzo a $136.666 en abril. Sin embargo, como ocurre habitualmente, los beneficiarios no perciben la totalidad del valor cada mes, ya que el organismo retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

Cuánto se cobra con el aumento y cómo se distribuye

En términos concretos, las familias cobrarán el 80% del beneficio, es decir $109.332 por hijo. El 20% restante, equivalente a $27.333, queda retenido hasta que el titular acredite los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, vinculando la asistencia económica con el acceso a servicios esenciales. El monto retenido se acumula y se paga una vez al año, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Además del ingreso principal, muchas familias acceden de manera automática a la Tarjeta Alimentar, un complemento destinado a la compra de alimentos que se acredita junto con la AUH sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios

Los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen en abril en $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para hogares con tres o más. De esta manera, una familia con un solo hijo puede superar los $161.000 mensuales al sumar ambos beneficios.

El impacto de estas prestaciones resulta clave en los sectores más vulnerables, donde la AUH representa una parte sustancial del ingreso del hogar. La combinación de ambas ayudas funciona como una red de contención frente al aumento de los precios de los alimentos y otros bienes esenciales.

El incremento del 2,9% también alcanza a otras asignaciones. La AUH por hijo con discapacidad asciende a $445.003 en su valor bruto, mientras que la Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al monto de la AUH tradicional, garantizando cobertura similar para mujeres gestantes.

Un esquema atado a la inflación

El aumento se inscribe en el sistema de movilidad mensual que ajusta las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. Según ANSES, la actualización se aplica automáticamente, sin necesidad de trámites, aunque se mantiene la obligación de presentar la Libreta AUH para acceder al porcentaje retenido.