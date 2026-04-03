AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en abril y el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar para abril de 2026, ingresos clave para miles de familias en todo el país y también en Catamarca.

Aumento de la AUH en abril

La ANSES aplicará en abril un incremento del 2,9% en la AUH, en línea con el esquema de actualización mensual basado en la inflación y la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás.

Con la suba, el monto por hijo será de $136.666. Sin embargo, el organismo retiene el 20% correspondiente a la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual será de $109.332,80.

Ese 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad. El trámite puede realizarse de forma digital en "mi ANSES" o presencialmente, sin turno, antes del 31 de marzo de cada año para acceder al acumulado del período anterior.

Tarjeta Alimentar: montos sin cambios

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos en abril de 2026 y mantendrá los valores vigentes desde mayo de 2024.

Los montos son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

El beneficio alcanza a más de 2,3 millones de personas y se acredita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de trámites adicionales. Está dirigido a titulares de AUH, Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

A diferencia de la AUH y las jubilaciones, la Tarjeta Alimentar no cuenta con una fórmula automática de actualización. Aunque existe un decreto que establece que el beneficio debe alinearse con el costo de la canasta básica, esto no implica aumentos mensuales, lo que explica que los valores permanezcan sin cambios desde hace casi dos años.

Calendario de pagos de abril 2026

AUH

DNI terminados en 0: 10 de abril

1: 13 de abril

2: 14 de abril

3: 15 de abril

4: 16 de abril

5: 17 de abril

6: 20 de abril

7: 21 de abril

8: 22 de abril

9: 23 de abril

AUE

DNI terminados en 0: 13 de abril

1: 14 de abril

2: 15 de abril

3: 16 de abril

4: 17 de abril

5: 20 de abril

6: 21 de abril

7: 22 de abril

8: 23 de abril

9: 24 de abril

PNC