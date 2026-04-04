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Aumenta la Prestación por Desempleo de Anses: los nuevos montos de abril

Con la actualización mensual, suben los valores de la prestación por desempleo. Cuánto se cobra según cada caso y quiénes pueden acceder

4 Abril de 2026 10.41

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica en abril una actualización en la Prestación por Desempleo, en línea con el ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define los montos de este beneficio

Cuánto se cobra por Prestación por Desempleo en abril

El monto de la prestación no es fijo, sino que depende de los ingresos que tenía el trabajador antes de quedar desempleado.

El esquema vigente establece:

  • Monto mínimo: $176.200
  • Monto máximo: $352.400

El importe exacto surge del cálculo del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque siempre respetando esos límites.

Cómo se calcula el beneficio

La Prestación por Desempleo se ajusta en función del salario previo, pero también está atada al Salario Mínimo.

Esto implica que:

  • Nunca se cobra menos del piso establecido
  • Tampoco se puede superar el tope máximo
  • El monto final varía según los aportes y la antigüedad laboral

Además, la duración del beneficio puede ir de 2 a 12 meses, dependiendo de los años trabajados.

Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas no imputables a ellos.

Incluye casos como:

  • Despido sin causa
  • Finalización de contrato
  • Cierre de empresa

Para acceder, es necesario contar con aportes previos y realizar el trámite ante Anses.

Calendario de pagos en abril 2026

Anses confirmó las fechas de cobro según terminación de DNI:

DNI 0 y 1: 22 de abril

DNI 2 y 3: 23 de abril

DNI 4 y 5: 24 de abril

DNI 6 y 7: 27 de abril

DNI 8 y 9: 28 de abril

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Anses aumentos Desempleo pagos

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