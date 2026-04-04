Aumenta la Prestación por Desempleo de Anses: los nuevos montos de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplica en abril una actualización en la Prestación por Desempleo, en línea con el ajuste del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que define los montos de este beneficio

Cuánto se cobra por Prestación por Desempleo en abril

El monto de la prestación no es fijo, sino que depende de los ingresos que tenía el trabajador antes de quedar desempleado.

El esquema vigente establece:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

El importe exacto surge del cálculo del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque siempre respetando esos límites.

Cómo se calcula el beneficio

La Prestación por Desempleo se ajusta en función del salario previo, pero también está atada al Salario Mínimo.

Esto implica que:

Nunca se cobra menos del piso establecido

Tampoco se puede superar el tope máximo

El monto final varía según los aportes y la antigüedad laboral

Además, la duración del beneficio puede ir de 2 a 12 meses, dependiendo de los años trabajados.

Quiénes pueden acceder

El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas no imputables a ellos.

Incluye casos como:

Despido sin causa

Finalización de contrato

Cierre de empresa

Para acceder, es necesario contar con aportes previos y realizar el trámite ante Anses.

Calendario de pagos en abril 2026

Anses confirmó las fechas de cobro según terminación de DNI:

DNI 0 y 1: 22 de abril

DNI 2 y 3: 23 de abril

DNI 4 y 5: 24 de abril

DNI 6 y 7: 27 de abril

DNI 8 y 9: 28 de abril