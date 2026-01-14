Aumentan las jubilaciones y AUH en febrero de 2026: ¿de cuánto será la suba?

Tras la difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, el Gobierno nacional definió el porcentaje de aumento que se aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales a partir de febrero de 2026. El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y determina de manera automática la actualización de todas las prestaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De acuerdo con el informe oficial, la inflación de diciembre fue del 2,84%, porcentaje que se trasladará de forma directa a los haberes previsionales y a los beneficios sociales. El esquema vigente establece ajustes mensuales atados a la inflación, por lo que el incremento comenzará a regir desde el próximo mes, sin necesidad de una resolución adicional.

Este aumento se suma a las subas aplicadas en los meses anteriores: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero, en el marco del nuevo régimen de movilidad previsional establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral por actualizaciones mensuales.

Cuánto subirán las prestaciones de Anses en febrero de 2026

Con el incremento del 2,84%, el haber mínimo jubilatorio pasará en febrero de 2026 a $359.219,42. En caso de que el Gobierno confirme la continuidad del bono extraordinario de $70.000, la jubilación mínima alcanzará los $429.219,42, cifra que impacta directamente en millones de beneficiarios.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.940,75, reflejando también el ajuste por inflación correspondiente al último índice oficial.

El aumento se aplicará de manera uniforme a todas las prestaciones que administra la Anses. En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascenderá a $287.375,54, y con el bono podría llegar a $357.375,54. Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o por vejez pasarán a $251.453,59, y con el refuerzo extraordinario se ubicarían en $321.453,59.

Para las pensiones para madres de siete hijos, el monto será equivalente al haber mínimo jubilatorio, es decir, $359.219,42, y con bono alcanzará los $429.219,42, siempre que el Ejecutivo confirme oficialmente el pago del refuerzo.

Asignaciones familiares y sociales

El ajuste del 2,84% también impactará en las asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a $129.082,71, mientras que la AUH por Discapacidad llegará a $420.312,22.

En el caso de la Asignación por Embarazo (AUE), el monto será de $121.818,42 por hijo. Como ocurre habitualmente, el 80% se abona de manera mensual, mientras que el 20% restante se paga una vez al año, sujeto a la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo, correspondiente al primer rango de ingresos, quedará establecida en $64.547,52 desde febrero.

Cómo queda el cuadro de valores de Anses en febrero de 2026

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

PUAM: $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión Madre de 7 Hijos: $359.219,42

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $429.219,42

AUH: $129.082,71

AUH por Discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

El esquema de movilidad mensual

Desde abril de 2024, jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan todos los meses en base al IPC de dos meses previos. El objetivo del nuevo sistema es reducir el retraso que generaba la fórmula anterior y permitir que los ingresos acompañen de manera más cercana la evolución de los precios.

El mecanismo fue formalizado a través del Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, y desde enero de 2025 los aumentos se aplican de forma automática, sin necesidad de nuevos decretos o resoluciones.

En cuanto al calendario de pagos, la Anses aún no confirmó las fechas de febrero, aunque se prevé que se mantenga el cronograma habitual, organizado según la terminación del DNI. Las jubilaciones mínimas comenzarían a abonarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores lo harían en la tercera semana. En paralelo, el organismo continúa con el pago de los haberes de enero de 2026, que ya incorporan el aumento del 2,47%.