Ayuda Escolar ANSES 2026: requisitos, trámite y monto para familias de Catamarca

A mediados de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a preparar la liquidación de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio destinado a acompañar a las familias de Catamarca y de todo el país frente a los gastos que implica el inicio del ciclo lectivo.

El refuerzo económico está orientado a cubrir costos vinculados a útiles escolares, indumentaria y materiales educativos, y se otorga por cada hijo en edad escolar que cumpla con los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder a la Ayuda Escolar 2026

Para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES es necesario cumplir las siguientes condiciones:

Tener hijos desde 45 días hasta 18 años y un mes.

Que los menores asistan a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad, pero sí es obligatorio que asistan a un establecimiento educativo oficial, ya sea público o privado, de educación especial, o que reciban apoyo de maestros particulares, concurran a talleres protegidos o de formación laboral, o realicen tratamientos de rehabilitación.

Cómo realizar el trámite en ANSES

El trámite se realiza de manera digital a través de la página oficial de ANSES, siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Acceder a la sección "Hijos".

Seleccionar "Presentar certificado escolar".

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma.

Sacar una foto o escanear el certificado completo.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES → Hijos → Presentar certificado escolar.

Monto de la Ayuda Escolar ANSES 2026

Durante este año, el monto de la Ayuda Escolar es de $85.000 por hijo. El pago se realiza únicamente si el certificado de alumno regular fue presentado y validado antes del 31 de diciembre.

Desde el organismo aclararon que no hay pago retroactivo en caso de no cumplir con el trámite dentro del plazo establecido. Si el certificado fue cargado correctamente, no es necesario realizar ningún trámite adicional para el cobro.