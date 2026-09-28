El riesgo país supera los 640 puntos y marca un máximo en lo que va del año

El riesgo país volvía a subir este lunes y alcanzaba los 642 puntos, ubicándose en niveles máximos en lo que va del año. El indicador elaborado por JP Morgan marcaba así un nuevo récord para todo 2026, luego de superar los anteriores máximos registrados hacia fines de marzo.

Para encontrar valores similares, según la información proporcionada, es necesario remontarse a principios de diciembre de 2025. La evolución del indicador refleja un escenario de mayor presión sobre los activos argentinos y sobre el costo financiero asociado a la deuda.

El riesgo país mide la diferencia entre las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las correspondientes a emisiones similares de mercados emergentes. De esta manera, funciona como una referencia sobre la confianza de los inversores y sobre la sobretasa que debe afrontar un país cuando busca emitir deuda por encima del rendimiento de los títulos estadounidenses.

Durante septiembre, el indicador acumuló una suba del 25,2%, en un movimiento que los analistas vincularon con una combinación de factores externos e internos.

Factores internacionales

Los analistas explicaban que el incremento del riesgo país está relacionado con un conjunto de circunstancias. Entre los factores externos, señalaron que la reciente suba de la tasa de interés de Estados Unidos elevó el nivel de referencia a partir del cual JP Morgan calcula el riesgo país.

Sin embargo, los especialistas también destacaron que los factores locales tienen un peso creciente en la evolución de los mercados argentinos. En ese sentido, coincidieron en que los últimos datos de la economía no fueron alentadores. Entre las señales mencionadas aparece la caída del PBI durante el segundo trimestre, a la que se sumó el mal dato de actividad correspondiente a julio. Esta combinación permite prever una posible recesión técnica, definida en la información como la existencia de dos datos trimestrales negativos.

A este panorama se agregan otros indicadores que generan preocupación:

Caída del PBI en el segundo trimestre.

Mal dato de actividad en julio.

Posibilidad de una recesión técnica .

. Aumento del desempleo.

Aumento de la pobreza.

El conjunto de estos datos forma parte del contexto doméstico que los analistas consideran determinante para explicar la presión sobre el riesgo país.

La intervención sobre el mercado cambiario

En el frente externo, las exportaciones continúan en niveles altos, aunque el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo significativamente el ritmo de sus compras de dólares para evitar que el tipo de cambio siga escalando. Al mismo tiempo, tanto el BCRA como el Tesoro intervienen para contener una eventual devaluación del peso, en un escenario caracterizado por una creciente demanda privada de divisas.

La combinación entre una demanda elevada de dólares, la intervención oficial y el comportamiento de las reservas y del mercado cambiario se desarrolla mientras los mercados financieros muestran una mayor sensibilidad frente a las señales económicas internas y externas.

Desde el Gobierno, en cambio, atribuyen la suba del riesgo país principalmente al contexto internacional de mayor inestabilidad. La expectativa oficial es que la presión sobre el indicador comience a ceder durante los próximos meses.

El dólar oficial volvió a marcar un récord

En paralelo con el avance del riesgo país, el dólar oficial registró un nuevo máximo nominal en el Banco Nación. La cotización subió $5 y se ubicó en:

Compra: $1.500.

Venta: $1.550.

El valor de $1.550 para la venta constituye un nuevo récord nominal para la divisa en esa entidad. El dólar blue, por su parte, también operaba en alza, aunque de manera leve. En la city porteña, la cotización se ubicaba en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

De esta manera, la jornada financiera quedaba atravesada simultáneamente por un nuevo máximo del riesgo país y por una nueva marca récord del dólar oficial.

Las acciones argentinas con mayoría de bajas

La presión también se trasladó a las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. Los papeles iniciaban la semana con mayoría de bajas, en una rueda marcada por retrocesos importantes entre los ADRs de compañías locales.

La caída más pronunciada correspondía a Central Puerto, cuyos ADRs retrocedían 6,8%. Detrás aparecían los bancos Supervielle y Galicia, ambos con bajas del 4,3%. La principal excepción dentro del grupo de empresas argentinas era Corporación América, cuyas acciones en Wall Street registraban una fuerte suba del 7,3%.

El avance se producía luego de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de las terminales aéreas a Aeropuertos Argentina, a cambio de una inversión adicional de US$600 millones.

Los bonos soberanos

La tendencia negativa también alcanzaba a los bonos soberanos argentinos denominados en dólares. A las 12 horas, los Bonares y Globales negociaban con una caída promedio del 1,8%.

En ese mismo momento, el riesgo país de JP Morgan sumaba 32 unidades y se ubicaba en 641 puntos básicos, lo que representaba un máximo desde el 2 de diciembre del año pasado. El comportamiento de los bonos contribuía así a reforzar el escenario de presión sobre los activos argentinos y explicaba parte de la dinámica negativa de la jornada.

En la Bolsa de Buenos Aires, por su parte, el índice líder S&P Merval cedía 1,5%, hasta ubicarse en 2.850.000 puntos. Con este retroceso, el principal indicador bursátil acumulaba su sexta baja consecutiva, con una caída cercana al 7%.