YPF proyecta llegar al millón de barriles diarios y anticipa el gran momento de Vaca Muerta

El presidente ejecutivo de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía atraviesa una etapa de crecimiento y proyectó que, a corto plazo, la producción de petróleo alcanzará un millón de barriles diarios por primera vez en la historia.

El pronóstico fue realizado durante una entrevista en LN+, en la que el titular de la petrolera nacional vinculó la expansión prevista con los avances en la explotación del crudo de Vaca Muerta.

Marín sostuvo además que, en los próximos años, YPF será "más de cuatro veces más grande" que en la actualidad. En ese marco, también anticipó un fuerte incremento de las exportaciones argentinas. "La producción de petróleo va a llegar a un millón de barriles (diarios) por primera vez en la historia y las exportaciones de la Argentina van a subir a 18.000 millones de dólares", indicó.

El ejecutivo destacó que la compañía alcanzó durante 2025 su máximo histórico de producción, un récord que, según sus proyecciones, no marcaría el techo del desarrollo. Por el contrario, estimó que la producción continuará creciendo durante los próximos años.

El récord de 2025 y la proyección hacia 2030

Marín remarcó que, desde la fundación de YPF en 1922, el máximo histórico de producción alcanzado por la empresa se registró en 2025.

La perspectiva hacia adelante contempla una expansión todavía mayor. De acuerdo con sus estimaciones, el desarrollo energético podría generar US$58.000 millones en exportaciones en 2030. El presidente de YPF puso el foco especialmente en Vaca Muerta y defendió la magnitud del proceso de crecimiento asociado a la formación hidrocarburífera.

"No jodamos con Vaca Muerta", sentenció.

El planteo de Marín apunta a destacar el papel que, según su visión, tendrá el desarrollo energético en la expansión de YPF y en las exportaciones argentinas durante los próximos años.

La respuesta a las críticas sobre el impacto de Vaca Muerta

Durante la entrevista, Marín también respondió a los cuestionamientos del economista Alfonso Prat-Gay, quien había sostenido que el crecimiento de Vaca Muerta todavía no se traduce en una mejora generalizada de la economía de la provincia de Neuquén.

El presidente de YPF coincidió en este punto con el gobernador de Neuquén, quien dos días antes también había respondido a esos planteos.

"Prat-Gay se equivocó, seguramente habló con alguien que perdió una licitación", afirmó Marín. Como parte de su argumentación, mencionó distintos indicadores que, según señaló, reflejan la actividad generada en Neuquén alrededor del desarrollo petrolero.

Entre ellos, indicó que en la provincia se están construyendo 100 edificios y destacó el desempeño de la estación de servicio de YPF ubicada en Añelo, a la que definió como la que más vende en todo el país. También hizo referencia al incremento de los equipos de perforación. Según explicó, YPF contaba con 12 equipos en diciembre del año pasado y proyecta llegar a 21 en febrero.

Crecimiento de YPF y respaldo al RIGI

Marín vinculó la expansión de la empresa con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el crecimiento de YPF debe entenderse también como parte de un proceso que puede beneficiar al conjunto de la Argentina.

"Yo no creo que nadie se quiera pegar un tiro en el pie. Este crecimiento es para YPF, pero para la Argentina", expresó.

En ese contexto, señaló que la compañía tendrá más de US$15.000 millones y defendió de manera enfática el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. "No jodan con YPF y Vaca Muerta. No hay nada mejor que haber hecho el RIGI", sostuvo.

Su planteo coloca al régimen de inversiones y al desarrollo de Vaca Muerta como elementos centrales dentro de la expansión que proyecta para la petrolera y para el sector energético argentino.

El buffer de precios frente al conflicto en Medio Oriente

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el buffer de precios implementado por YPF a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Marín explicó que la decisión surgió porque la guerra generó una situación en la que no existe una base de precios clara y, por lo tanto, tampoco se conoce cuál puede ser su techo. Según detalló, hubo momentos en los que el precio bajó, pero al mismo tiempo existe una restricción obligada de la oferta que provoca una elevada volatilidad.

"No se puede subir y bajar todo el tiempo", explicó el ejecutivo, quien señaló que la compañía decidió ubicarse en un promedio que no fuera bajo. Agregó que esa situación también produjo una restricción en la demanda en la Argentina.

Marín remarcó que YPF mantuvo su estrategia sin regulación ni intervención del Gobierno y de las provincias, y aseguró que la medida fue implementada exclusivamente con privados y bajo criterios de libre mercado. "Nosotros nos mantuvimos sin regulación y sin intervención del Gobierno y de las provincias. Lo hicimos solo con privados. Y pagamos lo que correspondía por libre mercado", afirmó.

Según explicó, en la parte en la que YPF intervino para ayudar, la compañía financió al consumidor. A cambio, señaló que cuando finalice el conflicto recuperará los recursos que otorgó.

"Así evitamos un colapso. Es un arreglo honesto", sostuvo.

El CEO de YPF también indicó que, si el conflicto llegara a su fin, los precios subirían, aunque aclaró que los especialistas no prevén ese escenario. Por ese motivo, anticipó que el buffer continuará.

El acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, Marín se refirió al acuerdo alcanzado entre Argentina y Estados Unidos, que contempla un paquete de financiamiento por US$7.000 millones destinado al desarrollo de infraestructura y GNL.

Dentro de ese esquema, el proyecto de YPF concentra la mayor parte de los fondos anunciados. Marín destacó la importancia del acuerdo y expresó una perspectiva positiva respecto de los próximos pasos del proyecto.

"Esto es único porque nos van a dar la garantía y el dinero. Es tan grande", afirmó.

El ejecutivo sostuvo que, con las cartas de intención que ya existen, el proyecto de LNG estará encaminado y estimó que a fines de noviembre podría firmarse en Argentina la Decisión Final de Inversión. "Yo soy muy positivo. Creo que para fines de noviembre vamos a estar firmando en la Argentina la Decisión Final de Inversión", expresó.

El rol de los funcionarios y los contratos del proyecto

Marín explicó que en la concreción del acuerdo tuvieron un papel importante Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos; Peter Lamelas, embajador estadounidense en la Argentina; y Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos.

El presidente de YPF remarcó que un proyecto de semejante magnitud requiere contar previamente con toda la estructura técnica y contractual. "Hacer un proyecto como el que estamos haciendo, que va a ser la inversión más grande de la historia de la Argentina y Latinoamérica, requiere tener toda la parte técnica realizada y todos los contratos firmados", señaló.

En ese proceso, detalló que YPF ya firmó 14 contratos y que durante el viernes previsto se terminarían otros 12 contratos. La magnitud del proyecto también aparece reflejada en las cifras de financiamiento que Marín expuso durante la entrevista.

Un esquema financiero de US$30.000 millones

El presidente de YPF anticipó que se viene un esquema de financiamiento de US$30.000 millones. Explicó que, bajo la estructura planteada, los bancos aportarán el 70%, mientras que la compañía pondrá el 30%.

De acuerdo con su explicación, ese esquema deja US$21.000 millones dentro de la estructura financiera mencionada. Marín detalló además que de ese monto existen US$4.000 millones que los bancos ingresan directamente y entregan, mientras que el resto deberá conformarse mediante ECAs, es decir, bancos de desarrollo que aportan garantías para los créditos.

El mecanismo, según explicó, permitirá generar un efecto expansivo. El esquema financiero presentado durante la entrevista queda sintetizado en los siguientes puntos:

Financiamiento total mencionado: US$30.000 millones.

US$30.000 millones. Participación de los bancos: 70%.

70%. Participación de YPF: 30%.

30%. Monto señalado luego de esa estructura: US$21.000 millones.

US$21.000 millones. Ingreso directo de bancos: US$4.000 millones.

US$4.000 millones. Resto del financiamiento: deberá formarse con ECAs.

deberá formarse con ECAs. ECAs: bancos de desarrollo que aportan garantías para los créditos.

bancos de desarrollo que aportan garantías para los créditos. Objetivo señalado: generar un efecto expansivo.

ía, sino que tiene una dimensión directamente vinculada con la Argentina y con su capacidad futura de generar exportaciones.