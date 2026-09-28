Emitieron los primeros certificados para MiPyMEs que accederán a los créditos bonificados

El Ministerio de Hacienda y Obra Pública avanzó en la puesta en funcionamiento de las nuevas líneas de crédito destinadas a las MiPyMEs de Catamarca, con la emisión de los primeros certificados de elegibilidad para las empresas que solicitaron financiamiento.

El ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, firmó esta mañana los primeros certificados a favor de las MiPyMEs que buscan acceder a los créditos del Banco Nación, correspondientes a las líneas bonificadas destinadas tanto a capital de trabajo como a inversión productiva.

Estas herramientas crediticias habían sido anunciadas por el gobernador Raúl Jalil durante la apertura de la reciente edición de Expo Catamarca, como parte de las medidas orientadas a acompañar y reactivar la actividad empresarial en la provincia. Durante la firma, Marchetti estuvo acompañado por el gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros; el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll; y el empresario Ignacio Palou.

La participación de la entidad bancaria y de la Federación Económica se enmarca en el acompañamiento a la puesta en funcionamiento de estas nuevas líneas de financiamiento, que buscan generar herramientas para las empresas que desarrollan sus actividades en Catamarca.

Dos líneas con distintos destinos de financiamiento

Las alternativas de crédito comprenden dos líneas específicas, con diferentes características según el destino del financiamiento y los plazos previstos para su devolución.

Una de ellas está orientada al capital de trabajo, mientras que la segunda se concentra en proyectos de inversión productiva y sustentabilidad. Las características principales son:

REG. N° 828 Capital de Trabajo Pellegrini Mi Banco.

REG. N° 794_03 Inversión Productiva y Sustentabilidad.

Cada línea establece condiciones particulares respecto de los montos disponibles, los plazos y las tasas de interés, además de contemplar bonificaciones por parte del Gobierno provincial y del Banco Nación.

Capital de trabajo: créditos de hasta $300 millones

La línea denominada "REG. N° 828 Capital de Trabajo Pellegrini Mi Banco" contempla un monto máximo de $300 millones por proyecto.

El plazo establecido para esta alternativa es de 12 meses y cuenta con una tasa nominal anual fija del Banco Nación, que además es subsidiada. El esquema de bonificación contempla una reducción de la tasa de interés a partir de aportes específicos del Gobierno provincial y de la entidad bancaria.

En concreto, la bonificación está compuesta por:

5% a cargo del Gobierno provincial.

2% a cargo del Banco Nación.

Monto máximo por proyecto: $300 millones.

Plazo: 12 meses.

Tasa nominal anual del BNA: fija y subsidiada.

La herramienta está orientada a brindar financiamiento para capital de trabajo, con condiciones de tasa y plazo definidas dentro del programa anunciado.

Inversión productiva y sustentabilidad

La segunda alternativa corresponde a la línea REG. N° 794_03 Inversión Productiva y Sustentabilidad, cuyo esquema de financiamiento se encuentra vinculado con las características de cada proyecto.

En este caso, el monto a prestar se define de acuerdo con el tipo de proyecto, mientras que el plazo de devolución puede extenderse entre 50 y 72 meses. La estructura de tasas también presenta una modalidad diferenciada a lo largo del período de devolución. Durante los primeros 36 meses se aplica una tasa fija y, posteriormente, comienza a regir una tasa variable.

Esta línea también cuenta con una tasa de interés subsidiada por el Gobierno provincial y el Banco Nación. Además, existe la posibilidad de acceder a un descuento adicional cuando el proyecto que solicita el financiamiento se encuentra avalado por FOGACAT.

Los requisitos para acceder a los créditos

Para acceder a cualquiera de las dos líneas, las empresas deben cumplir una serie de requisitos establecidos dentro del esquema de financiamiento.

Uno de los requisitos centrales es contar con el certificado de elegibilidad emitido por el Ministerio de Hacienda y Obra Pública. A su vez, las empresas solicitantes deben ser micro, pequeñas o medianas empresas y desarrollar su actividad dentro de la provincia de Catamarca.

También se exige contar con una calificación crediticia satisfactoria y vigente en el Banco Nación. Estos requisitos se aplican a ambas líneas, mientras que la línea destinada al capital de trabajo incorpora condiciones adicionales.

Los requisitos generales son:

Ser micro, pequeña o mediana empresa .

. Desarrollar la actividad en la provincia de Catamarca .

. Contar con certificado de elegibilidad del Ministerio de Hacienda y Obra Pública.

del Ministerio de Hacienda y Obra Pública. Tener una calificación crediticia satisfactoria y vigente en el Banco Nación.

Para la línea REG. N° 828 Capital de Trabajo Pellegrini Mi Banco, además, se requiere estar adherido a BNA+ Empresas y encontrarse categorizado en la Campaña Capital de Trabajo Pellegrini Mi Banco.

Provincia, Banco Nación y sector empresarial

La emisión de los primeros certificados representa un avance en la implementación concreta de las líneas de crédito anunciadas durante la apertura de Expo Catamarca.

El esquema reúne al Gobierno provincial, Banco Nación y sector empresarial en torno a herramientas de financiamiento que contemplan tanto necesidades de capital de trabajo como proyectos de inversión productiva y sustentabilidad. La presencia del ministro Juan Marchetti junto al gerente zonal del Banco Nación, Sebastián Riveros, el presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, y el empresario Ignacio Palou reflejó el acompañamiento institucional a la puesta en marcha de estas alternativas.

Las líneas fueron diseñadas con tasas bonificadas mediante la participación del Gobierno provincial y del Banco Nación, mientras que en determinados proyectos también se contempla la posibilidad de obtener un beneficio adicional mediante el aval de FOGACAT.