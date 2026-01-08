Becas Progresar: se confirmó las fechas de cobro para enero de 2026

Mediante la Secretaría de Educación, se oficializó el cronograma de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de las fechas de cobro de los beneficiarios de las Becas Progresar para enero de 2026. Hace varios meses ya que los becarios conocen con antelación le día que reciben el dinero según la terminación de DNI.

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar: fechas de cobro para enero de 2026

Como lo muestra ANSES detalladamente en su página web, el calendario de pago de las Becas Progresar están a la vista para todos los beneficiarios. Así, los becarios pueden encontrar todo lo necesario para recibir el correspondiente depósito.

Las fechas de cobro de enero de 2026 de las Becas Progresar comienzan el próximo lunes 12 y se extiende hasta el viernes 16, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro del mes de enero:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 12 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 13 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 14 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 15 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 16 de enero

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.