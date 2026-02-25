Nuevo bono en dólares para pagar la deuda: el Gobierno colocó USD 150 millones a una tasa menor a la esperada

En una jornada marcada por la alta expectativa de los operadores y analistas de la city, el Ministerio de Economía enfrentó este miércoles un test central para su estrategia de financiamiento. Con el debut del nuevo bono en dólares, el equipo económico logró captar USD 150 millones —el monto máximo estipulado para la subasta— a una tasa de 5,89 por ciento, una cifra sensiblemente menor a la que proyectaban inicialmente los especialistas. Este resultado no solo representa un alivio técnico para las arcas públicas, sino que se constituye como un espaldarazo político a la gestión financiera en un momento de volatilidad.

El apetito del mercado por el Bonar 2027

La Secretaría de Finanzas comunicó que la recepción de ofertas alcanzó un volumen de USD 868 millones para suscribirse al flamante Bonar 2027. La magnitud de la demanda dejó al descubierto una sobredemanda notable: el mercado ofreció 5,79 veces más de lo que finalmente se adjudicó. Expresado en términos porcentuales, la oferta superó en un 479% la cantidad adjudicada, lo que refleja un marcado interés tanto de grandes inversores institucionales como de pequeños ahorristas en activos dolarizados.

El diseño del instrumento contempla un esquema de colocaciones quincenales por hasta USD 150 millones por subasta, con vencimiento final en octubre de 2027. El título cuenta con un cupón del 6% TNA, pagadero mensualmente. Un detalle técnico que captó la atención de los analistas es que el bono quedó posicionado "por encima de la par". Esto ocurre cuando los inversores pagan un precio superior al valor nominal del título; en este caso, al pagar un interés del 6% pero venderse con un rendimiento final del 5,9%, el mercado convalidó un precio de venta superior al monto que el bono devolverá a su vencimiento, evidenciando una sólida confianza en el activo.

El objetivo de julio y el fantasma de Wall Street

El destino de estos fondos tiene nombre y apellido: el vencimiento de deuda de USD 4.200 millones que opera en julio. La decisión de recurrir al mercado doméstico se tomó tras descartar una nueva emisión en Wall Street, una medida que busca cortar la dependencia externa y proteger al país de las condiciones desfavorables derivadas de la suba reciente del riesgo país.

Esta estrategia marca un contraste con la experiencia del BONAR 2029, el título que significó el regreso de Argentina al mercado voluntario de deuda tras casi una década. Aquella colocación, si bien reunió USD 1.000 millones, no cumplió las expectativas oficiales debido a que la tasa de interés superó el 9% anual y el riesgo país se situaba en los 569 puntos. El test actual, con tasas más competitivas, funciona como un termómetro para medir la capacidad de captar fondos en moneda dura sin ceder ante las presiones de los mercados internacionales.

La negativa de ir a Wall Street: ¿es sostenible?

La postura del ministro Luis Caputo ha sido clara: priorizar las alternativas domésticas y evitar las plazas internacionales donde el riesgo país —actualmente en torno a los 600 puntos— encarece el crédito. El propio presidente Javier Milei ha respaldado esta visión desde sus redes sociales, enfatizando la necesidad de fortalecer el financiamiento local. Sin embargo, en el círculo económico el debate sobre la sostenibilidad de prescindir de Nueva York continúa abierto.

Gabriel Caamaño, economista de la consultora Outlier, matiza la narrativa oficial sobre la "independencia": "Está planteando prescindir de algo que no tenemos hace ocho años, porque desde 2018 que no tenemos flujo de Wall Street. Lo que no queda hacer es volver a depender, pero cortar la dependencia no existe, hace ocho años que no tenemos financiamiento ahí". Por su parte, Christian Buteler destaca que, aunque el objetivo final es volver a los mercados de crédito para "rollear" el capital de la deuda como el resto del mundo, el contexto actual sigue siendo desafiante.

Desafíos futuros y acuerdos REPO

La moderación de las expectativas es una tarea constante para el Palacio de Hacienda. Recientemente, rumores provenientes de Nueva York sobre una posible emisión de hasta USD 3.000 millones obligaron al Gobierno a intervenir. Javier Casabal, estratega de AdCap, explica que el mensaje oficial busca frenar decepciones futuras: "Esas noticias envalentonan al mercado y, si no se cumplen, el mercado se decepciona. Para frenar eso va el tuit de Caputo".

De cara a 2026, el pago de enero por otros USD 4.200 millones se perfila como el próximo gran escollo. El Gobierno apuesta a esquemas alternativos, como los acuerdos REPO, que permiten acceder a fondos sin la necesidad de levantar el cepo cambiario ni recurrir formalmente a Wall Street. El debut exitoso de este bono quincenal es un primer paso fundamental; la evolución de las próximas semanas permitirá observar si esta confianza se traslada a la curva de rendimientos y garantiza la estabilidad financiera necesaria para cumplir con todos los compromisos del año.