Becas Progresar en la modalidad "Superior": qué cuota se cobra en enero y cuáles son las condiciones

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer las condiciones que los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Superior", deben cumplir para cobrar en enero de 2026. Qué cantidad de cuotas faltan cobrar este año dependiendo el momento de inscripción (marzo/abril o agosto).

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar "Superior": qué cuota se cobra en enero de 2026

El Ministerio de Capital Humano les recuerda a los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar 2025, en la modalidad "Superior", cuál es la cantidad de cuotas que queda por cobrar en el 2026, que dependen del momento en que se inscribieron: la primera convocatoria se llevó a cabo en marzo/abril y, la segunda, en agosto.

Los inscriptos en la Primera Convocatoria (marzo/abril) cobran en enero la cuota 10, es decir, una de las cuotas estímulo, la cual pertenece a la tercera certificación

Los inscriptos en la Segunda Convocatoria (agosto) cobran en enero la cuota 5, es decir, una de las cuotas estímulo, la cual depende de la tercera certificación

Hay que tener en cuenta que el monto retenido solo lo van a cobrar los estudiantes ingresantes (1° año), ya que a ellos se les retuvo el 20% de $35.000, es decir $7.000. Los estudiantes avanzados (a partir de 2° año) no lo cobran.

Inscriptos Primera Convocatoria: $63.000 (9 cuotas de $7.000)

Inscriptos Segunda Convocatoria: $28.000 (4 cuotas de $7.000)

¿Qué es la tercera certificación?

Dentro de la Resolución 388/2025 (art. 18, anexo II), la tercera certificación indica que al finalizar el ciclo lectivo se evaluarán los avances académicos de los estudiantes durante el año cursado.

Los postulantes a la beca en su carácter de ingresantes deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 80% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio del año en curso.

Los postulantes a la beca en calidad de estudiantes avanzados deberán acreditar su condición de alumno regular y tener, al menos, el 50% de las materias aprobadas conforme el plan de estudio y el año vigente.

Detalles de todas las cuotas de la Becas Progresa "Superior" según el momento de inscripción

Primera convocatoria (marzo/abril): se cobran hasta 12 cuotas mensuales

Los integrantes a la carrera perciben nueve (9) cuotas regulares donde se retiene el 20% hasta cumplir con las tres certificaciones ($28.000). Para los becarios avanzados en la carrera, se cobran 9 cuotas regulares al 100% del monto final de la beca ($35.000)

Tanto los becarios ingresantes como los avanzados pueden cobrar tres (3) cuotas de estímulo una vez concluida la tercera certificación de avance académico. En los estudiantes integrantes, esta certificación deberá acreditar un avance del 80% del año en curos. Los estudiantes avanzados deben haber alcanzado al menos el 50% del año en curso

Segunda convocatoria (agosto): se cobran hasta 6 cuotas mensuales

Cuatro (4) cuotas regulares, donde se retiene solo a los estudiantes ingresantes el 20% hasta cumplir con la certificación de regularidad (se cobra $28.000). En el caso de ser estudiantes avanzado se otorgarán cuatro cuotas regulares al 100% ($35.000)

Dos (2) cuotas estímulos con la certificación del avance académico. En el caso de los estudiantes ingresantes, esta certificación deberá acreditar avance del 80% del año en curso, de acuerdo con su plan de estudio. Para los estudiantes avanzados, el requisito será haber alcanzado al menos el 50% del año en curso