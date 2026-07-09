El riesgo país se acercó a los 400 puntos y alcanzó su nivel más bajo durante la gestión de Milei

La jornada financiera estuvo marcada por la ausencia de operaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires debido al Día de la Independencia en Argentina, aunque eso no impidió que uno de los principales indicadores de la economía argentina continuara mostrando una evolución favorable.

El riesgo país, indicador que mide la percepción de los inversores sobre la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones financieras, cerró en 404 puntos básicos, tras registrar una baja de 3 puntos, equivalente a un descenso del 1% en la rueda.

Con este movimiento, el indicador acumuló una caída de 5,2% en lo que va del mes, acercándose nuevamente a la posibilidad de perforar la barrera psicológica de los 400 puntos básicos, un nivel que representa una referencia relevante para el seguimiento de los mercados.

El descenso se produjo tras el primer pago de deuda por US$4.300 millones

La reducción del riesgo país se produjo luego de que el Gobierno concretara el primer pago de deuda por un total de US$4.300 millones.

El esquema de cancelación fue diseñado en dos etapas:

Ayer se liberó una primera parte del pago.

se liberó una primera parte del pago. Debido a que hoy es feriado por el Día de la Independencia y el viernes corresponde al feriado puente, la parte restante será abonada el próximo lunes 13 de julio.

En esta primera instancia, el Gobierno liberó alrededor de US$2.500 millones, correspondientes al compromiso asumido por la reestructuración de la deuda.

Este cronograma explica el contexto en el que el mercado siguió de cerca la evolución de los activos argentinos y del indicador elaborado por JP Morgan.

El nivel más bajo de la gestión de Javier Milei

El registro de 404 puntos básicos representa el nivel más bajo alcanzado por el riesgo país durante la gestión de Javier Milei.

Ese mismo valor ya había sido alcanzado el pasado martes, inmediatamente después de que el equipo económico presentara el programa financiero 2026-2027.

Durante esa presentación se expuso el denominado "poder de fuego" con el que cuenta la administración para afrontar y cumplir sus obligaciones financieras, un elemento que fue seguido de cerca por los operadores del mercado.

Al mismo tiempo, el indicador elaborado por JP Morgan alcanzó su mínimo histórico desde 2018, cuando durante la presidencia de Mauricio Macri el riesgo país se había ubicado en 403 puntos básicos.

El comportamiento de los bonos soberanos acompañó la baja del indicador

La evolución descendente del riesgo país estuvo respaldada por el desempeño de los bonos soberanos.

Aunque durante la jornada los resultados fueron dispares, el balance mensual continúa siendo positivo.

En lo que va del mes, los bonos registran subas de hasta 1,7%, desempeño que contribuyó al retroceso del indicador de riesgo.

Entre los principales datos financieros de la jornada se destacaron:

Riesgo país: 404 puntos básicos.

404 puntos básicos. Variación diaria: -3 puntos (-1%).

-3 puntos (-1%). Caída acumulada en el mes: -5,2%.

-5,2%. Suba de los bonos soberanos en el mes: hasta 1,7%.

Los ADRs argentinos cerraron mayormente en baja en Wall Street

Mientras el mercado argentino permaneció sin actividad por el feriado, las empresas nacionales que cotizan en Wall Street sí registraron movimientos a través de sus ADRs.

La rueda mostró una tendencia predominantemente negativa.

Las principales bajas fueron:

Supervielle: -2,9% .

. YPF: -1,8% .

. Central Puerto: -1,7% .

. Pampa Energía: -1,5%.

No obstante, algunas compañías lograron finalizar la jornada con resultados positivos:

Globant: +4,7% .

. Ternium: +1,2% .

. Telecom: +0,6%.

El comportamiento dispar reflejó una jornada con diferencias significativas entre los distintos sectores representados por las compañías argentinas que operan en el mercado estadounidense.

Sin operaciones en la Bolsa porteña por el feriado

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires permaneció sin actividad debido al feriado nacional por el Día de la Independencia, por lo que no hubo nuevas operaciones durante la jornada.

Sin embargo, al cierre de la semana, el índice Merval había mostrado una variación negativa.

Los principales indicadores fueron:

Merval: 3.204.227,6 puntos .

. Variación semanal: -0,7% .

. Medido en dólares: -1,7%.

Entre las acciones que registraron los mayores retrocesos se ubicaron:

BBVA: -3,5% .

. Metrogas: -3% .

. Supervielle: -2,5%.

En contraste, algunas compañías finalizaron con avances:

Sociedad Comercial del Plata: +2,8% .

. YPF: +1,8% .

. Bolsas y Mercados: +1,1%.

La jornada dejó así un escenario marcado por la continuidad en la baja del riesgo país, que alcanzó 404 puntos básicos, su menor nivel durante la gestión de Javier Milei y el registro más bajo desde 2018, en un contexto atravesado por el inicio del pago de US$4.300 millones correspondiente a la deuda reestructurada. Mientras el mercado local permaneció sin operaciones por el feriado, los inversores siguieron de cerca la evolución de los bonos soberanos y de los ADRs argentinos en Wall Street, donde predominó una tendencia negativa, aunque con algunas excepciones que lograron cerrar la jornada en terreno positivo.