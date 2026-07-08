Tras tres semanas de alzas, el dólar oficial dio un respiro: a cuánto cotizó

El dólar oficial registró este miércoles una baja que puso fin a una racha de tres subas semanales consecutivas, marcando un cambio en la dinámica reciente del mercado cambiario. A pesar del retroceso, la cotización continúa ubicada cerca de máximos nominales históricos, reflejando un escenario en el que las expectativas sobre la evolución del tipo de cambio comenzaron a modificarse desde fines de junio.

Luego de varios meses caracterizados por una relativa estabilidad cambiaria, el mercado empezó a ajustar al alza sus proyecciones para el valor del dólar. Ese cambio de tendencia se consolidó en las últimas semanas y se refleja tanto en las cotizaciones actuales como en las expectativas implícitas en los contratos de futuros.

En el mercado oficial, el dólar mayorista descendió 0,3%, equivalente a una baja de $4,5, para cerrar en $1.488 para la venta. En el balance semanal, la cotización acumuló una disminución de $0,5.

A pesar de esa corrección, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.816,64, se amplió hasta el 22,1%, el mayor margen registrado en 11 ruedas.

Los futuros reflejan expectativas de nuevas subas hacia fin de año

Mientras el mercado de contado mostró una leve corrección, los contratos de futuros registraron subas de hasta el 0,2% durante la jornada, manteniendo una expectativa de depreciación gradual del peso en los próximos meses.

Las proyecciones del mercado ubican al tipo de cambio mayorista en torno a:

$1.503 para fines de julio.

$1.647,5 hacia el cierre de diciembre.

Estas estimaciones muestran que, pese al descenso registrado en la rueda, las expectativas continúan apuntando a una trayectoria ascendente para el dólar oficial en el mediano plazo.

El segmento minorista permanece en máximos desde octubre de 2025

En el segmento minorista, las cotizaciones permanecieron sin cambios en los valores alcanzados recientemente.

En el Banco Nación (BNA), el dólar se sostuvo en:

Compra: $1.465.

$1.465. Venta: $1.515.

Ese nivel representa la cotización más alta desde el 24 de octubre de 2025.

Como consecuencia de esos valores, el dólar tarjeta se ubicó en $1.969,5.

Por su parte, el relevamiento realizado entre entidades financieras por el Banco Central (BCRA) mostró que el tipo de cambio minorista promedio alcanzó los $1.513,46 para la venta, una referencia que confirma los elevados niveles en los que continúa operando el mercado oficial.

Las cotizaciones financieras y el dólar blue

En los mercados financieros también se observaron referencias por encima del dólar oficial.

Las principales cotizaciones fueron las siguientes:

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.565,73.

$1.565,73. Dólar MEP: $1.529,19.

$1.529,19. Dólar blue: $1.515 para la venta.

Estas referencias muestran las distintas alternativas que conviven dentro del mercado cambiario y permiten observar la evolución de cada segmento en una jornada en la que el dólar oficial interrumpió su tendencia alcista.

Los economistas atribuyen el movimiento a factores estacionales

De acuerdo con la evaluación de los economistas, el comportamiento reciente del tipo de cambio responde principalmente a factores estacionales y no a una modificación del régimen cambiario.

Según ese análisis, la dinámica observada durante las últimas semanas encuentra explicación en una combinación de elementos que afectan la oferta y la demanda de divisas en esta etapa del año.

Entre los factores señalados se encuentran:

Una menor oferta de divisas proveniente del complejo agroexportador.

El incremento de las importaciones energéticas.

Una mayor demanda de dólares vinculada al pago del aguinaldo.

El aumento de la demanda asociado a las vacaciones de invierno.

En este marco, los especialistas consideran que durante julio podría registrarse una corrección moderada del tipo de cambio como consecuencia de esos factores estacionales.

Un mercado que reacomoda expectativas

Más allá del retroceso registrado este miércoles, el comportamiento del mercado refleja un proceso de reacomodamiento de expectativas que comenzó a hacerse visible hacia fines de junio, luego de varios meses de estabilidad relativa.

Las proyecciones incorporadas por los operadores muestran que el mercado espera un tipo de cambio más elevado para los próximos meses, mientras las distintas cotizaciones permanecen en niveles nominales históricamente altos.

Al mismo tiempo, los economistas sostienen que el tipo de cambio necesita recuperar parte del terreno perdido frente a la inflación, luego de permanecer prácticamente estable durante varios meses. Esa visión acompaña las proyecciones que hoy reflejan los contratos de futuros y ayuda a explicar por qué, pese a la baja puntual registrada en la jornada, las expectativas continúan orientadas hacia una evolución alcista del dólar en el transcurso del segundo semestre.