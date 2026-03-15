ANSES paga una ayuda de hasta $352.000 a estas personas antes de que termine marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante los últimos días de marzo depositará una ayuda económica que puede alcanzar los $352.000 para determinados beneficiarios.

Se trata de un pago correspondiente a la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad y que necesitan un ingreso mientras buscan volver a insertarse en el mercado laboral.

Este programa está dirigido principalmente a personas que fueron despedidas sin causa, a quienes finalizaron un contrato laboral o a trabajadores que quedaron sin empleo debido al cierre de una empresa o una reducción de personal.

Qué es la Prestación por Desempleo y quiénes la reciben

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico dirigido a trabajadores registrados que perdieron su trabajo sin haber tomado la decisión de renunciar. Se trata de una ayuda temporal que busca cubrir necesidades básicas mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral.

Para poder acceder a esta prestación es necesario haber tenido empleo formal previo y cumplir con determinados requisitos vinculados a los aportes realizados durante la relación laboral.

Los requisitos varían según el tipo de contrato que tenía el trabajador antes de quedar desempleado:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: deben contar con un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años antes de la finalización de la obra o del contrato laboral.

Además, existen determinadas situaciones que habilitan el acceso a la prestación. Entre los motivos válidos se encuentran:

Despido sin causa.

Finalización de contrato laboral.

Quiebra o cierre de la empresa.

Reducción de personal o situaciones de fuerza mayor.

En cambio, el beneficio no puede solicitarse si el trabajador renunció voluntariamente o si fue despedido con causa justificada.

Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo en marzo

El monto de la Prestación por Desempleo se encuentra vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que se actualiza automáticamente cuando este indicador registra cambios.

Para el período actual, los valores establecidos son los siguientes:

Monto mínimo: $176.200, equivalente al 50% del SMVM.

Monto máximo: $352.400, equivalente al 100% del SMVM.

De todos modos, el monto final que recibe cada beneficiario puede variar. Esto se debe a que el cálculo se realiza teniendo en cuenta diferentes factores, como los aportes realizados durante la etapa laboral, el tiempo trabajado y la situación particular de cada persona antes de quedar desempleada.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en marzo 2026

El calendario de pagos de esta ayuda económica comenzará el 20 de marzo y se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Las fechas establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo