Boom exportador: las ventas de carne argentina a Estados Unidos se cuadruplicaron en mayo

Las exportaciones de carne bovina argentina hacia Estados Unidos registraron en mayo uno de los avances más significativos de los últimos años y consolidaron al mercado norteamericano como uno de los destinos más dinámicos para el sector. En apenas un mes, los frigoríficos argentinos colocaron en ese país el mismo volumen de carne que habían logrado vender durante los primeros ocho meses de 2025, una comparación que por sí sola refleja la magnitud del salto. La cifra, que en términos de volumen alcanzó las 11.100 toneladas, también se tradujo en un impacto económico contundente: las ventas de carne bovina al mercado estadounidense generaron USD 86 millones y mostraron un crecimiento interanual del 369%.

El dato se inscribe dentro de un escenario más amplio de expansión del comercio bilateral entre Argentina y Estados Unidos, que durante mayo sumó USD 1.383 millones y dejó un saldo positivo de USD 373 millones para el país. Según el informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina sobre la base de estadísticas oficiales, las exportaciones argentinas totalizaron USD 878 millones, un 76% más que en el mismo mes del año anterior. Dentro de ese cuadro general, la carne bovina apareció como uno de los motores más visibles del crecimiento, tanto por el volumen exportado como por el ritmo de expansión que exhibió el negocio.

La magnitud del resultado de mayo adquiere todavía más relevancia cuando se la compara con el desempeño reciente del sector en ese mismo mercado. Las 11.100 toneladas exportadas durante ese mes equivalen a la totalidad de lo comercializado por Argentina en Estados Unidos entre enero y agosto de 2025, una referencia que expone el cambio de escala alcanzado por los envíos. En otras palabras, el mercado estadounidense absorbió en un solo mes el mismo volumen de carne bovina argentina que el país había tardado ocho meses en colocar el año pasado.

Un mayo de cifras extraordinarias para la carne bovina

El desempeño de la carne argentina en Estados Unidos durante mayo no fue un dato aislado dentro de la estadística mensual, sino uno de los principales pilares del resultado exportador general. El informe de PromArgentina señala que las ventas al mercado estadounidense totalizaron USD 878 millones durante ese mes, y que la carne bovina fue uno de los sectores centrales en ese crecimiento. Dentro de ese monto, los USD 86 millones generados por la carne marcan un salto excepcional, no sólo por la cifra absoluta, sino por el nivel de expansión interanual.

El aumento del 369% en el valor exportado refleja un cambio drástico en la relación comercial del rubro con Estados Unidos. No se trata únicamente de una mejora marginal ni de un avance estacional, sino de un movimiento de escala que modifica la dimensión del negocio. El hecho de que en mayo se haya vendido el mismo volumen que en los primeros ocho meses de 2025 muestra que el mercado estadounidense pasó a absorber carne argentina a un ritmo muy superior al que venía exhibiendo.

La lectura en volumen confirma esa tendencia. Las 11.100 toneladas exportadas durante mayo se convirtieron en una referencia central para medir el nuevo momento del negocio. La cifra no sólo expresa el salto puntual de ese mes, sino que funciona como una señal de cambio en el ritmo de colocación del producto argentino en ese destino.

Cuotas cubiertas y un ritmo de ventas

El crecimiento exportador de la carne hacia Estados Unidos no se agota en el resultado puntual de mayo. Los números acumulados del año muestran un escenario todavía más contundente. Entre enero y mayo, Argentina ya vendió al mercado estadounidense unas 42.000 toneladas de carne, una cifra que supera en más del doble la cuota exportadora anual tradicional de 20.000 toneladas habilitada hasta fines de 2025.

Ese volumen acumulado no sólo permite prever el cumplimiento de la cuota tradicional, sino también avanzar sobre el cupo adicional de 80.000 toneladas habilitado por el acuerdo comercial que ambos países firmaron en febrero pasado. La importancia de este punto es central para entender la escala del boom exportador: el sector no sólo logró acelerar sus ventas, sino que lo hizo en un contexto en el que la capacidad de colocación se expandió a partir de un marco comercial más amplio.

Los buenos resultados obtenidos por los frigoríficos argentinos permiten, así, proyectar un año de fuerte crecimiento en el mercado estadounidense. El hecho de que en los primeros cinco meses ya se hayan vendido 42.000 toneladas muestra que el flujo comercial está operando a una velocidad muy superior a la del esquema tradicional y que el país se encamina a cubrir no sólo el cupo histórico, sino también el volumen adicional acordado recientemente.

Récord también en divisas

El salto no se refleja solamente en toneladas exportadas. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas de carne bovina a Estados Unidos totalizaron USD 360 millones, con un crecimiento del 201% respecto del mismo período de 2025. Según PromArgentina, se trata de cifras históricas para un período enero-mayo, un dato que refuerza la dimensión extraordinaria del desempeño registrado en el mercado norteamericano.

La combinación de volumen y valor permite dimensionar el fenómeno con mayor precisión. Por un lado, la carne argentina logró multiplicar su presencia física en Estados Unidos; por otro, esa expansión se tradujo en una entrada de divisas que elevó el peso del sector dentro del comercio bilateral. En un escenario donde el intercambio total con ese país alcanzó niveles récord, la carne bovina se consolidó como una de las principales protagonistas del crecimiento.

Fue en ese contexto que Diego Sucalesca, presidente Ejecutivo de PromArgentina, trazó una lectura política y económica del resultado. "Este hito comercial convalida el rumbo macroeconómico de apertura al mundo que impulsa el Gobierno nacional. El dinamismo que hoy exhibe el comercio exterior argentino es un verdadero motor de desarrollo productivo y de ingreso sostenible de divisas", sostuvo al analizar los números del sector.

La Semana de la Carne Argentina

Para el Gobierno nacional, el boom exportador de mayo tiene un antecedente directo en la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial organizada por PromArgentina entre el 27 de abril y el 1 de mayo en las ciudades de Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Esa iniciativa fue presentada como un factor clave dentro de la estrategia de posicionamiento del producto argentino en el mercado estadounidense.

La misión tuvo una característica singular: fue la primera vez que el organismo coordinó tres rondas de negocios en el exterior de manera simultánea, con el objetivo de vincular a empresas exportadoras argentinas con compradores estratégicos. Según el propio organismo, la experiencia generó más de 200 contactos comerciales, un dato que aparece como una de las bases sobre las que luego se asentó el salto de mayo.

La delegación argentina estuvo integrada por representantes de quince empresas del sector y contó además con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, y del subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, Agustín Tejeda. La presencia de funcionarios y empresarios en las tres ciudades estadounidenses buscó reforzar el vínculo con importadores y consolidar un trabajo de promoción comercial enfocado en un mercado de alta demanda.

El cambio en el ritmo de los envíos semanales

Más allá del impacto puntual de mayo, los datos de PromArgentina permiten observar un cambio en la dinámica semanal de las exportaciones. Durante 2025, el promedio de exportaciones semanales de carne argentina hacia Estados Unidos había sido de 370 toneladas. En mayo, ese promedio subió a 400 toneladas, un 10% más que el año anterior.

Aunque la diferencia pueda parecer menor frente al salto acumulado en toneladas y divisas, ese dato semanal resulta importante porque muestra que no se trató únicamente de una operación excepcional o de un embarque aislado, sino de un ritmo sostenido de mayor colocación. El promedio semanal funciona como un indicador de regularidad y permite advertir que el crecimiento de mayo se apoyó en una aceleración concreta del flujo comercial.

Sucalesca también puso el foco en esa transformación al destacar el volumen logrado en un solo mes. "Haber exportado en un solo mes —este pasado mayo— las mismas 11.000 toneladas de carne que en 2025 nos demandó comercializar a lo largo de los primeros ocho meses en el mercado estadounidense, no es una casualidad: es el impacto directo de una estrategia federal de promoción enfocada en abrir destinos y posicionar el valor agregado y la calidad de nuestra producción en plazas de alta demanda global", afirmó.

La proyección

Frente a estos resultados, la estrategia oficial apunta a sostener el impulso y profundizar la inserción de la carne argentina en el mercado estadounidense. En ese sentido, la entidad estatal de promoción exportadora ya se encuentra organizando la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que se realizará en septiembre próximo.

La decisión de avanzar con una nueva edición de la misión comercial refleja que el Gobierno y el organismo de promoción entienden el resultado de mayo no como un episodio aislado, sino como parte de un proceso que puede consolidarse. El objetivo parece claro: aprovechar el momento de fuerte demanda, profundizar los vínculos con importadores y seguir posicionando la carne argentina en un mercado que hoy aparece como uno de los más receptivos para el producto.

Un comercio bilateral en niveles históricos

El salto de la carne se da dentro de un cuadro más amplio de expansión del comercio con Estados Unidos. En el acumulado enero-mayo, el intercambio total entre ambos países llegó a USD 3.981 millones, con un incremento interanual del 46,6%, lo que marcó un récord histórico para ese período.

Además de la carne bovina, otros sectores también mostraron registros destacados. La miel exportó por USD 96 millones y el ajo por USD 17 millones, ambos con registros récord hacia el mercado estadounidense. En lo que respecta puntualmente a mayo, el crecimiento de las exportaciones argentinas también fue impulsado por otros rubros relevantes, como el petróleo crudo, con USD 367 millones y un crecimiento interanual del 86%, y piedras, metales preciosos y sus manufacturas, con USD 121 millones y una suba del 100%.

Ese contexto ayuda a dimensionar el lugar que ocupa la carne dentro del entramado exportador. Si bien el producto bovino fue uno de los motores más visibles del boom de mayo, el resultado general responde también a un cuadro de fuerte dinamismo en varios sectores, todos beneficiados por una expansión del intercambio comercial con Estados Unidos.