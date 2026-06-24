El Gobierno aumentó más de 500% una tasa aeroportuaria y será más caro viajar en avión

El Gobierno nacional dispuso un fuerte incremento en uno de los cargos que integran el precio final de los tickets aéreos. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, oficializó un aumento de 565% en la tasa de seguridad de la aviación en pesos, una actualización que comenzará a regir desde el sábado 27 de junio y que impactará sobre los pasajes emitidos para vuelos de cabotaje, regionales e internacionales.

La medida modifica un componente específico de la estructura tarifaria del transporte aéreo: la tasa destinada a financiar el servicio que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Se trata de un cargo que no registraba cambios desde enero de 2023 y cuya actualización, según explicó el Gobierno, responde al incremento de los costos operativos vinculados a la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil.

En términos concretos, la modificación eleva el valor de la tasa en los vuelos de cabotaje de $260 a $1725, lo que representa un salto de 565%. En el caso de los destinos regionales e internacionales, el valor se mantiene en US$1,40. Aun así, la actualización en pesos implica un recargo más elevado sobre el precio final que deberán afrontar los pasajeros en los tramos alcanzados por la medida.

Qué es la tasa de seguridad de la aviación y para qué se utiliza

La tasa de seguridad de la aviación es un cargo que se aplica a los pasajeros que embarcan en vuelos regulares y tiene como finalidad financiar el servicio de seguridad aeroportuaria. Su recaudación está vinculada a las tareas que desarrolla la PSA para la prevención y el control frente a "actos de interferencia ilícita" en la aviación civil.

Este tributo fue creado en 2006 por la ley 26.102, dentro del esquema normativo que regula el servicio público de seguridad aeroportuaria. Desde entonces, su función ha sido sostener económicamente parte de la estructura de vigilancia, control y resguardo que opera en los aeropuertos y aeródromos incorporados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

La actualización oficializada por el Gobierno no altera el alcance del tributo ni su destino, pero sí modifica de manera significativa su peso dentro del valor total del pasaje, sobre todo en el mercado doméstico, donde el cargo pasa a multiplicarse varias veces respecto del valor vigente hasta ahora.

La justificación oficial

La medida fue oficializada este miércoles mediante la resolución 565, publicada en el Boletín Oficial. En los fundamentos de la decisión, el Ministerio de Seguridad argumentó que la actualización resulta necesaria por el desfasaje existente entre el costo del servicio y el valor de la tasa que lo financia.

"Resulta necesario actualizar el valor de la tasa atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad", sostuvo la cartera en la resolución.

La formulación oficial deja planteado el criterio con el que se adoptó la decisión: recomponer el valor de un cargo que llevaba más de un año y medio sin cambios, en un contexto en el que el Gobierno entiende que los costos del sistema de seguridad aeroportuaria crecieron de forma significativa. Bajo esa lógica, la suba busca restablecer una relación entre el servicio que presta la PSA y el tributo que lo sostiene.

A quiénes alcanza el aumento de la tasa

La actualización de la tasa de seguridad de la aviación alcanza a los pasajeros que embarquen en vuelos regulares de cabotaje, regionales e internacionales desde aeropuertos y aeródromos integrados al Sistema Nacional de Aeropuertos.

Esto implica que el recargo impactará sobre los pasajes emitidos para esos tramos a partir de la entrada en vigencia de la medida, es decir, desde el sábado 27 de junio. El efecto práctico será un encarecimiento del precio final de los tickets, ya que la tasa forma parte de los componentes que integran el costo que paga el pasajero al momento de adquirir su vuelo.

En ese marco, el aumento adquiere especial relevancia en el segmento de cabotaje, donde el salto es explícito y cuantificable en pesos, al pasar de $260 a $1725. En los vuelos regionales e internacionales, en tanto, el valor del cargo se mantiene fijado en US$1,40.

Los pasajeros exceptuados del pago

Pese a que la tasa se aplica de manera general sobre quienes embarcan en vuelos regulares, la normativa contempla cuatro grupos de pasajeros exceptuados del pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación. Los casos alcanzados por la exención son los siguientes:

Los pasajeros menores de 3 años en el caso de los vuelos de cabotaje y menores de 2 años para vuelos internacionales o vuelos regionales .

en el caso de los y para . Diplomáticos .

. Los pasajeros que embarquen en aeronaves de matrículas públicas, nacionales o provinciales , como las militares, sanitarias, policiales o aduaneras , en cumplimiento de su misión específica, o en aeronaves sanitarias .

, como las , en cumplimiento de su misión específica, o en . Los pasajeros en tránsito, es decir, aquellos que llegan a un aeropuerto, realizan una escala y continúan el viaje en el mismo vuelo.

La enumeración de estas excepciones delimita con precisión qué segmentos del universo de pasajeros no deberán abonar el cargo, aun cuando la tasa se mantenga vigente y actualizada para el resto de los usuarios del sistema aéreo.

Un recargo que se incorpora al costo final de volar

Más allá del fundamento técnico y operativo que expuso el Gobierno, la consecuencia más visible de la medida será su traslado al bolsillo de los pasajeros. Al tratarse de una tasa que integra el precio final del ticket, el nuevo valor se sumará a la estructura del pasaje y encarecerá el costo de viajar en avión en los vuelos alcanzados por la resolución.