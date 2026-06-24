El dólar oficial sube y las cotizaciones alternativas consolidan su tendencia por encima de los $1.500

La plaza cambiaria argentina atraviesa días de definiciones clave en sus diferentes segmentos. De acuerdo con los últimos registros oficiales, el mercado de divisas expone una sostenida tendencia alcista que presiona sobre las distintas cotizaciones, ubicando a los dólares alternativos en niveles que no se observaban desde finales del año pasado, mientras el organismo rector desacelera su capacidad de absorción de divisas en el Mercado Libre de Cambios.

Ajuste en el tablero oficial y la persistencia alcista

El dólar oficial en las pantallas del Banco Nación ha registrado un incremento de $5 con relación a su último cierre, situándose en una cotización fija de $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. Este movimiento, aunque medido, consolida el sendero ascendente que viene mostrando la divisa estadounidense en el entramado regulado.

Por su parte, el segmento del dólar mayorista, que regula las operaciones del comercio exterior, acompaña esta dinámica y replica la firmeza del mercado. En lo que va del mes de junio, esta cotización ya acumula un alza superior al 5%, una cifra que cobra relevancia analítica al ubicarse por encima de la inflación esperada para el mismo período mensual. Con este impulso, el tipo de cambio mayorista ha regresado formalmente a los niveles de precio que exhibía a comienzos de enero de este año.

A pesar de este incremento acumulado, la cotización mayorista todavía dispone de un margen de maniobra considerable respecto de los límites normativos actuales, manteniéndose alejada del techo cambiario, el cual se encuentra establecido de forma precisa en los $1.797,67.

La barrera de los $1.500 y el espejo de octubre de 2025

La evolución de los mercados paralelos y financieros refleja una presión adicional que ha llevado a las variantes "blue" y "bolsa" a romper la barrera psicológica de las cuatro cifras avanzadas, superando holgadamente los $1.500. Esta escalada nominal sitúa al billete verde al borde de alcanzar los valores máximos obtenidos en octubre de 2025, la etapa previa a la celebración de las elecciones de medio término.

Para comprender la radiografía exacta del sistema cambiario actual, se detallan a continuación las cotizaciones de cierre de cada una de las versiones de la divisa:

Dólar Blue: Compra $1.500 / Venta $1.520

Dólar Oficial: Compra $1.445 / Venta $1.495

Dólar Mayorista: Compra $1.470 / Venta $1.479

Dólar MEP: Compra $1.502,8 / Venta $1.504,2

Dólar Contado Con Liquidación (CCL): Compra $1.548,9 / Venta $1.549,9

Dólar Tarjeta: Venta $1.943,5

El diferencial entre el Dólar MEP (que cotiza a $1.504,2 para la venta) y el Dólar CCL (que se ubica en $1.549,9 en su punta vendedora) expone la brecha existente dentro de las operaciones bursátiles legítimas, mientras que el Dólar Tarjeta permanece como la cotización más alta del esquema general, vendiéndose a $1.943,5.

Intervención oficial y balance de reservas del BCRA

Frente a este escenario de ajustes en los precios, las acciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran matices de cautela. Si bien la autoridad monetaria logró extender su racha compradora en el Mercado Libre de Cambios (MLC), los datos reflejan de manera clara que continúa moderando el ritmo de acumulación de manera diaria.

Durante la última rueda operativa, el BCRA adquirió US$20 millones, una cifra que representa el menor monto de compra desde comienzos de marzo. Este volumen de intervención significó apenas el 3,1% del volumen total operado en el MLC durante la jornada. A pesar de la fuerte desaceleración en el ritmo diario, el balance anual arroja un saldo de relevancia para las arcas oficiales, permitiendo que las compras netas acumuladas de la entidad asciendan a US$10.923 millones en lo que va del año 2026.

Por otro lado, las reservas internacionales de la institución finalizaron la jornada con un stock total de US$47.469 millones. El número final representa una caída de US$38 millones diarios en comparación con los datos reportados el día martes, evidenciando los costos y pagos que debe afrontar el organismo de manera regular.

Perspectivas ante el cambio de ciclo estacional

El comportamiento actual de las variables cambiarias se produce en un momento de transición clave de la economía argentina. El mercado se aproxima al inicio del segundo semestre del año, un período que históricamente se caracteriza por presentar una fisonomía financiera restrictiva.

Esta etapa del calendario registra, de manera sistemática y por estrictas razones estacionales, una notable merma en la oferta de divisas en el circuito oficial. La raíz de este fenómeno responde directamente al final de la cosecha gruesa, la ventana temporal de mayor liquidación de exportaciones del sector agropecuario. Ante una menor inyección de dólares por la vía comercial genuina, la plaza financiera asimila el fin de este ciclo de alta liquidación en un contexto donde las cotizaciones ya demuestran una inercia alcista sostenida y el Banco Central opera con márgenes de compra reducidos.