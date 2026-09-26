YPF aumenta 1% el precio de sus combustibles desde este sábado

YPF aplicará desde este sábado un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles, a partir de las 0, según informó oficialmente la compañía.

La petrolera explicó que la decisión se toma en un contexto marcado por la extensión del conflicto en Medio Oriente, que volvió a impactar sobre las cotizaciones internacionales del petróleo. Al cierre de las operaciones, el Brent superaba los US$104 por barril, mientras que el WTI se ubicaba en torno a los US$93.

La compañía señaló además que la medida se implementa en el marco del congelamiento de precios que había impulsado desde abril y que tiene entre sus objetivos sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda mostró señales de caída.

La estrategia de YPF ante la suba del petróleo

YPF reafirmó su política de "buffer", mediante la cual busca amortiguar las variaciones del precio internacional del crudo para evitar trasladar toda la volatilidad a los valores que pagan los consumidores en el mercado local.

La empresa indicó que continuará monitoreando las principales variables del mercado para determinar si serán necesarios nuevos ajustes específicos.

A su vez, mantendrá el sistema de micropricing, que contempla modificaciones de precios de acuerdo con variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las distintas zonas geográficas.

El objetivo de esta estrategia es adecuar los valores a las características de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de la red de estaciones de servicio.

Qué había anticipado Horacio Marín

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, ya había anticipado que la evolución de los precios internacionales del petróleo podía generar modificaciones en los valores de los combustibles.

"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100", había señalado en declaraciones a Radio Rivadavia.

El nuevo incremento del 1% se produce mientras otras petroleras comenzaron a aplicar subas superiores. Según la información difundida, Shell, Axion y Puma, entre otras compañías, implementaron aumentos de entre 2% y 5%.