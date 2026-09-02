Caputo acusó a los industriales de vender bienes más caros y de menor calidad

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le corresponde "defender los intereses" de los argentinos por sobre los intereses personales, al tiempo que cuestionó los bienes que produce la industria nacional. Sus declaraciones se produjeron como respuesta a los cuestionamientos formulados por el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien había asegurado que el Gobierno no conoce el país ni la industria.

Durante su exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo sostuvo que su posición responde a lo que considera moralmente justo para los consumidores argentinos.

"Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos", expresó el ministro.

De esta manera, el funcionario cuestionó los precios y la calidad de los productos nacionales, en un planteo que ubicó en el centro de la discusión la defensa de los consumidores. Caputo también calificó, sin mencionar directamente a Moretti, como poco "decorosa" la declaración realizada por el dirigente industrial.

La respuesta a las críticas de la industria

El cruce se produjo luego de que Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, afirmara que el Gobierno no conoce el país ni la industria. Frente a esos cuestionamientos, Caputo insistió en que cada sector procura defender sus propios intereses y remarcó cuál considera que es su responsabilidad como ministro de Economía.

No obstante, el funcionario, que acababa de regresar a la Argentina luego de reunirse con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, buscó también contextualizar las tensiones que pueden generarse en un escenario de transformaciones económicas. "Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos", afirmó.

La exposición dejó planteada una diferencia entre las posiciones de los sectores industriales y la mirada expresada por el titular del Palacio de Hacienda, quien sostuvo que su función debe estar orientada a la defensa de los intereses de los ciudadanos.

La "economía en dos velocidades"

En otro tramo de su disertación, Caputo defendió el concepto de una "economía en dos velocidades" y sostuvo que el crecimiento estará impulsado por las exportaciones. "El crecimiento va a venir por las exportaciones", aseguró el ministro, al argumentar que esa variable resulta "obvia" dentro del proceso económico que describió.

Según explicó, se produjo una reasignación de recursos que tuvo impacto en la economía. En ese sentido, señaló que existían sectores con una ventaja comparativa importante que, sin embargo, se encontraban relegados.

"Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados", añadió Caputo. El ministro utilizó esa explicación para sostener que la existencia de sectores que avanzan a ritmos diferentes no debe ser interpretada necesariamente como un problema. Para graficar su posición, recurrió a una comparación con un equipo de fútbol y mencionó a tres figuras argentinas.

"Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme", expresó.

A partir de ese ejemplo, Caputo afirmó que "no está mal" que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que, según su visión, lo incorrecto es otorgarle a esa situación una connotación negativa.

El anuncio sobre las rutas nacionales

Sobre el final de su presentación, el ministro de Economía realizó además un anuncio vinculado con la infraestructura vial. Caputo informó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.

El anuncio formó parte del cierre de una exposición en la que el funcionario abordó distintos aspectos de la política económica, desde su respuesta a las críticas de la industria y su defensa de los intereses de los argentinos hasta la estrategia de crecimiento basada en las exportaciones y la reasignación de recursos hacia sectores considerados generadores de divisas.

Entre los principales puntos planteados por Caputo durante su disertación se destacaron:

La defensa de los intereses de los argentinos como función central de su gestión al frente del Ministerio de Economía.

como función central de su gestión al frente del Ministerio de Economía. La crítica a los bienes de la industria nacional , al sostener que los argentinos pagan productos de menor calidad dos, tres o cuatro veces más caros.

, al sostener que los argentinos pagan productos de menor calidad dos, tres o cuatro veces más caros. La respuesta a Guillermo Moretti , vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, luego de sus cuestionamientos al conocimiento del Gobierno sobre el país y la industria.

, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, luego de sus cuestionamientos al conocimiento del Gobierno sobre el país y la industria. La defensa de la "economía en dos velocidades" , con sectores que pueden crecer a distintos ritmos.

, con sectores que pueden crecer a distintos ritmos. La apuesta por las exportaciones como motor del crecimiento económico.

como motor del crecimiento económico. La comparación futbolística con Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández para ejemplificar el desaprovechamiento de ventajas comparativas.

con Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández para ejemplificar el desaprovechamiento de ventajas comparativas. El proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos, que será enviado al Congreso de la Nación.

Así, Caputo centró su discurso en la defensa de una política económica que, según sus expresiones, busca priorizar los intereses de los argentinos, potenciar a los sectores generadores de divisas y aceptar que el crecimiento económico puede desarrollarse a distintas velocidades.