El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de EE.UU.

El riesgo país volvía a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos después de haber permanecido durante más de dos semanas por encima de ese nivel. El descenso se produjo luego del nuevo respaldo que la administración de Donald Trump expresó al gobierno de Javier Milei, en un contexto en el que los mercados argentinos mostraron una evolución favorable pese a las dificultades del escenario internacional.

El indicador elaborado por JP Morgan descendía ocho unidades hasta los 498 puntos, alcanzando su registro más bajo desde el 17 de agosto. El movimiento estuvo acompañado por una nueva mejora de los bonos soberanos argentinos en dólares, que avanzaban en promedio un 0,3%.

Durante este miércoles, la deuda argentina conseguía sostener su desempeño positivo aun frente a un escenario internacional adverso para los títulos de renta fija. Desde el 18 de agosto, el riesgo país había fluctuado entre los 500 y los 532 puntos, afectado tanto por factores externos como por la situación doméstica.

La nueva baja también prolongaba la tendencia descendente acumulada durante el año. En lo que va de 2026, el riesgo país retrocedía 73 puntos básicos, incluso en un período en el que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron un incremento durante las últimas semanas.

Tasas elevadas y un contexto internacional adverso

La suba de los rendimientos de los títulos estadounidenses representa una dificultad adicional para los mercados emergentes. Los rendimientos de los Treasuries se encontraban en niveles elevados y, de acuerdo con los distintos plazos considerados, alcanzaron valores de entre 4,55% y 5,27% anual, máximos desde octubre de 2023.

El incremento de estas tasas suele restar atractivo relativo a los activos de mayor riesgo y puede provocar una salida de posiciones de los mercados emergentes. Sin embargo, en este escenario, los bonos argentinos mostraron un comportamiento mejor que el de otros activos comparables.

La deuda soberana en dólares consiguió avanzar incluso durante jornadas de mayor cautela internacional, mientras que las acciones argentinas también registraron mejoras. De este modo, el comportamiento de los activos locales se diferenció de la presión que atravesaban otros segmentos del mercado global.

El respaldo de Estados Unidos

El movimiento de los mercados coincidió con la reunión que mantuvieron el martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte.

Tras ese encuentro, el funcionario de la administración de Donald Trump volvió a respaldar el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y destacó las oportunidades que se le presentan a la Argentina. Después de la reunión, los bonos argentinos emitidos bajo legislación de Nueva York avanzaron entre 0,1% y 0,5%, con las mayores mejoras concentradas en los vencimientos más largos.

El desempeño de estos títulos se produjo en una jornada compleja para los mercados internacionales, atravesada por una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de que Trump anunciara nuevos ataques en el estrecho de Ormuz.

La tensión internacional impulsó el precio del petróleo hasta la zona de los US$ 95, mientras que la soja llegó a los US$ 484, su mayor valor desde el comienzo de la gestión de Milei.

Reservas y señales que sigue el mercado

La mejora de la deuda argentina coincidió también con un nuevo fortalecimiento de las reservas del Banco Central. Durante el tramo final de agosto se recuperó el volumen de compras de divisas de la autoridad monetaria en el mercado de contado y las reservas internacionales brutas volvieron a superar los US$ 50.000 millones.

La continuidad de este proceso dependerá, entre otros factores, de que se mantenga la oferta privada de dólares. Las adquisiciones del Banco Central habían mostrado cierta moderación, aunque volvieron a acelerarse durante las últimas jornadas. Entre los elementos que vienen acompañando la reducción del riesgo país aparecen distintos factores:

El equilibrio fiscal .

. La acumulación de reservas .

. Las mejoras en las calificaciones de la deuda argentina por parte de agencias internacionales como Standard & Poor's y Fitch .

. Los anuncios de préstamos y garantías de organismos internacionales, que reducen la incertidumbre sobre el financiamiento de los próximos vencimientos.

Estos elementos forman parte de las señales que observa el mercado en la evolución de los activos argentinos y en las perspectivas vinculadas con el financiamiento de la deuda.

La política y la economía real

El escenario político también continúa bajo la mirada del mercado. Durante las últimas semanas, los activos argentinos se habían visto afectados no solamente por las turbulencias externas, sino también por datos negativos de la economía real, el deterioro del Gobierno en las encuestas y la incertidumbre vinculada con las elecciones de 2027.

En este contexto, la evolución de la agenda legislativa aparece ahora como otro de los factores capaces de influir sobre las expectativas del mercado y sobre la presión que puedan experimentar tanto el peso como los títulos locales.

La evolución del riesgo país y de los bonos, por lo tanto, se desarrolla en medio de una combinación de variables locales e internacionales, con la situación política y económica interna como parte de los elementos seguidos por los inversores.

Dólar estable y acciones en terreno positivo

En el mercado cambiario, el dólar se mantenía en $1535 en el Banco Nación. Al mismo tiempo, las acciones argentinas también operaban con números positivos.

El Merval avanzaba alrededor de 0,5% medido en dólares, mientras que los papeles de empresas argentinas negociados en Nueva York registraban subas de hasta 4%.

Las mayores mejoras estaban encabezadas por Transportadora Gas del Sur, en una jornada en la que los principales índices de Wall Street habían comenzado a operar en terreno negativo.

Así, el mercado argentino mostraba una nueva mejora en sus principales indicadores. El descenso del riesgo país hasta los 498 puntos básicos, el avance de los bonos soberanos, el fortalecimiento de las reservas y la reacción posterior al respaldo estadounidense conformaban los principales elementos de una jornada marcada, al mismo tiempo, por la cautela que imponían las elevadas tasas internacionales y la escalada bélica en Medio Oriente.