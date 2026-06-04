Cambió el plazo fijo: cuánto dinero necesitás invertir para ganar $200.000 por mes

En un contexto donde cada punto porcentual de rendimiento adquiere relevancia para los ahorristas, la comparación entre las distintas tasas ofrecidas por las entidades financieras deja de ser un detalle menor para convertirse en un factor determinante. Los números actuales del mercado muestran una amplia dispersión en las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos a 30 días, con rendimientos que van desde el 15% hasta el 23,50% anual.

Esa diferencia, que alcanza los 8,5 puntos porcentuales, tiene una consecuencia concreta sobre el bolsillo de quienes buscan generar ingresos mediante instrumentos tradicionales de ahorro. Para un inversor cuyo objetivo sea obtener $200.000 de intereses en un plazo de 30 días, la elección de una entidad u otra puede implicar una diferencia de $5.867.611 en el capital necesario a depositar.

El impacto de las tasas en el capital requerido

La rentabilidad ofrecida por cada banco determina cuánto dinero debe inmovilizar el ahorrista para alcanzar una misma ganancia mensual. Cuanto más alta es la tasa, menor es el capital necesario para obtener el rendimiento buscado. Por el contrario, tasas más bajas obligan a realizar inversiones considerablemente mayores.

La diferencia entre las entidades con mejores y peores rendimientos refleja con claridad este fenómeno. Mientras algunas instituciones permiten alcanzar la meta de $200.000 mensuales con poco más de $10 millones, otras exigen superar ampliamente los $16 millones.

Qué ofrecen los principales bancos del país

Dentro del grupo de entidades de mayor volumen y presencia nacional, el liderazgo en materia de rendimiento corresponde al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ofrece una TNA del 19,50% anual. Con esa tasa, un ahorrista necesita invertir $12.478.631 para obtener $200.000 de intereses en un mes.

Muy cerca aparece Banco Nación, la entidad pública de mayor tamaño del país, con una TNA del 19,00% anual. En este caso, el capital requerido para alcanzar el objetivo mensual asciende a $12.807.016.

Por su parte, BBVA Argentina paga una TNA del 18,75% anual, lo que implica la necesidad de depositar $12.977.776 para generar el mismo rendimiento.

En el siguiente escalón se ubican Banco Macro y Credicoop:

Banco Macro: TNA del 18,00%; capital requerido de $13.518.517 .

TNA del 18,00%; capital requerido de . Credicoop: TNA del 17,50%; capital requerido de $13.904.760.

La misma tasa del 17,50% anual es ofrecida por ICBC, por lo que el monto necesario para alcanzar los $200.000 mensuales también es de $13.904.760.

Más abajo se encuentra Banco Ciudad, que informa una TNA del 17,00% anual. Para lograr la meta de rentabilidad mensual, el ahorrista debe invertir $14.313.724.

En tanto, Banco Galicia ofrece una TNA del 16,25% anual, requiriendo una inversión de aproximadamente $14.974.357 para generar los $200.000 buscados.

La cifra se incrementa aún más en Banco Patagonia, cuya tasa del 16,00% anual exige un depósito de $15.208.331.

El extremo inferior entre los principales bancos corresponde a Santander Argentina, que opera con una TNA del 15,00% anual. En este caso, el capital necesario alcanza los $16.222.220, el valor más elevado dentro de este segmento.

Las entidades que ofrecen los mayores rendimientos

Fuera del grupo de los bancos tradicionales de mayor volumen, varias entidades financieras presentan tasas significativamente superiores, permitiendo alcanzar la misma meta de ingresos con una inversión inicial considerablemente menor.

La tasa más alta corresponde actualmente a Crédito Regional Compañía Financiera, que ofrece una TNA del 23,50% anual. Gracias a ese rendimiento, el capital requerido para generar $200.000 en intereses durante un mes desciende a $10.354.609.

Muy cerca aparecen CMF, VOII y Banco Meridian, que comparten una TNA del 23,25% anual. En los tres casos, el monto necesario para alcanzar la rentabilidad objetivo es de $10.465.948.

A continuación se ubica Banco Bica, con una TNA del 23,00% anual y una inversión requerida de $10.579.709.

También destacan:

Banco del Sol: TNA del 22,00%; capital requerido de $11.060.605 .

TNA del 22,00%; capital requerido de . Reba: TNA del 22,00%; capital requerido de $11.060.605 .

TNA del 22,00%; capital requerido de . Banco Mariva: TNA del 21,00%; capital requerido de $11.587.300 .

TNA del 21,00%; capital requerido de . Bancor: TNA del 20,75%; capital requerido de $11.726.906.

Por último, varias entidades que trabajan con una TNA del 19,00% anual, entre ellas Banco de Comercio y Banco de Formosa, requieren una inversión de $12.807.016, exactamente el mismo monto que exige Banco Nación para alcanzar los $200.000 mensuales.

Una diferencia que puede redefinir la estrategia de ahorro

Los datos muestran que la comparación de tasas antes de constituir un plazo fijo tiene un impacto directo y cuantificable sobre la inversión necesaria. La distancia entre la entidad que más paga y la que menos paga no sólo representa una variación porcentual en el rendimiento, sino también una diferencia de $5.867.611 en el capital requerido para alcanzar una misma meta de ingresos mensuales.

En un escenario donde las tasas ofrecidas por las distintas instituciones presentan una dispersión significativa, el análisis previo de las condiciones de cada entidad se convierte en un elemento central para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros sin modificar su objetivo de rentabilidad.