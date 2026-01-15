Cambios en el pago de la AUH: cómo impactará en Catamarca el nuevo calendario de ANSES en febrero

Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de los haberes correspondientes a enero, el organismo nacional comenzó a brindar precisiones sobre las liquidaciones de febrero para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. En ese contexto, se confirmó un cambio en el esquema de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que también alcanzará a miles de familias en la provincia de Catamarca.

Si bien aún resta la confirmación oficial del cronograma completo, ANSES adelantó que habrá una modificación en el calendario de pagos de febrero para los titulares de AUH. El ajuste responde a los feriados nacionales por Carnaval, previstos para los días 16 y 17 del mes, lo que provocará un retraso en la acreditación de haberes para parte de los beneficiarios.

Cuánto cobrará la AUH en febrero con el nuevo aumento

Luego de que el INDEC difundiera el último índice de inflación, ANSES confirmó el porcentaje de actualización que se aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en febrero. El incremento será del 2,8%, lo que ratifica la continuidad de las subas mensuales para los beneficiarios del sistema.

Durante el último año, los aumentos otorgados por ANSES fueron los siguientes:

Enero: 2,4%

Febrero: 2,7%

Marzo: 2,2%

Abril: 2,4%

Mayo: 3,7%

Junio: 2,7%

Julio: 1,5%

Agosto: 1,6%

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 2,1%

Diciembre: 2,3%

En febrero, además del haber mensual de la AUH, los beneficiarios continuarán recibiendo el refuerzo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, cuyo monto varía según la cantidad de hijos a cargo.

Con la actualización aplicada, los montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

AUH: $125.529,58

AUH con discapacidad: $408.697,46

Reacomodamiento del calendario de pagos

Hasta el momento, ANSES solo oficializó el calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados. Sin embargo, ese esquema permite anticipar la organización de las fechas para las asignaciones sociales, entre ellas AUH, AUE y SUAF.

Debido a los feriados de Carnaval, el organismo se vio obligado a reordenar el cronograma habitual, ya que los días 16 y 17 de febrero no habrá acreditación de haberes.

De acuerdo con la planificación prevista, las fechas de cobro de la AUH quedarían de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: a partir del 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: a partir del 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: a partir del 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: a partir del 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: a partir del 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: a partir del 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6: a partir del 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 7: a partir del 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8: a partir del 20 de febrero de 2026

DNI terminados en 9: a partir del 20 de febrero de 2026

Desde ANSES indicaron que el calendario definitivo para las asignaciones sociales será confirmado oficialmente a comienzos de febrero.