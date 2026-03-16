Canasta Crianza: cuánto cuesta mantener a un menor en la Argentina

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) ha publicado recientemente la actualización de la Canasta Crianza, un indicador de vital importancia para comprender la situación económica que atraviesan los hogares argentinos. Este relevamiento no solo ofrece un panorama estadístico sobre el bienestar de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, sino que se ha consolidado como una herramienta técnica indispensable para el Poder Judicial al momento de determinar y actualizar los montos en los litigios por cuotas alimentarias. En un contexto donde la inflación de febrero registró un incremento del 2,9%, la gestión de los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los menores se vuelve un eje central en la planificación presupuestaria de las familias. El informe del organismo desglosa el costo mensual necesario para el desarrollo de los hijos, diferenciando entre los gastos en bienes y servicios esenciales y el costo del tiempo de cuidado necesario para cada tramo etario.

La estructura de costos y servicios esenciales

Para realizar esta medición, el INDEC contempla una vasta gama de necesidades que componen la rutina diaria de un menor. El cálculo integra factores fundamentales como la alimentación, la vestimenta, el transporte, la educación, la salud y la vivienda, entre otros servicios esenciales que garantizan la protección y el crecimiento saludable. Además de estos rubros directos, la metodología incluye el costo del cuidado, un aspecto innovador que cuantifica el tiempo en horas requerido para atender las demandas de los menores según su etapa de desarrollo. Esta dualidad entre los costos materiales y la carga horaria de cuidado permite obtener un panorama mucho más preciso sobre el esfuerzo económico que implica la crianza, proporcionando una base sólida para que el sistema de justicia pueda equiparar las responsabilidades financieras entre los progenitores.

Desglose detallado por tramos etarios

Al analizar los datos correspondientes al mes de febrero, se observa una diferenciación marcada por rangos de edad en el costo total, que incluye tanto los bienes y servicios como el valor económico del tiempo de cuidado. Para los menores de un año, el monto total ascendió a 480.463 pesos mensuales. En el caso de los niños de uno a tres años, el costo de la crianza totalizó 572.590 pesos, mientras que para el rango etario de cuatro a cinco años, la cifra se ubicó en 490.459 pesos. Finalmente, para los menores de entre seis y 12 años, el costo llegó a 616.484 pesos mensuales. Es notable destacar cómo este último rango lidera el gasto, reflejando el incremento de costos asociados a la escolaridad, actividades recreativas y otras necesidades propias de esta etapa de crecimiento.

Comparativa: el salto estadístico desde enero

Para contextualizar el impacto de la inflación y la dinámica de precios en la economía familiar, el informe del INDEC permite observar la evolución respecto a enero. En aquel primer mes del año, el costo mensual de bienes y servicios fue de 158.312 pesos para menores de un año, 204.418 pesos para el rango de uno a tres años, 260.351 pesos para los niños de cuatro a cinco años y 322.967 pesos para el grupo de seis a 12 años. De manera complementaria, el costo de cuidado en enero se había valorado en 322.151 pesos para los bebés, 368.172 pesos para los niños de uno a tres años, 230.108 pesos para los de cuatro a cinco años y 293.517 pesos para los de seis a 12 años.

Este nivel de detalle analítico es lo que convierte a este reporte en un insumo fundamental para la administración de justicia. Al proveer una base técnica objetiva, los jueces pueden abordar los juicios por alimentos considerando no solo las necesidades materiales inmediatas, sino también el valor económico que representa el tiempo de cuidado de los padres. La Canasta Crianza se posiciona, así, como un termómetro esencial para las familias argentinas, reflejando la complejidad financiera que supone garantizar una protección integral durante las etapas fundamentales de la vida de un menor en un entorno económico caracterizado por constantes ajustes en los servicios básicos.