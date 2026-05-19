Canasta de crianza: mantener un hijo ya supera los $650 mil por mes en Argentina

El costo de crianza de niñas, niños y adolescentes en Argentina volvió a registrar cifras elevadas durante abril de 2026, de acuerdo con la actualización difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El informe oficial determinó que mantener a un hijo requirió entre $511.763 y $654.221 mensuales, dependiendo del tramo etario.

La denominada canasta de crianza se consolidó como un indicador de referencia para hogares y para el diseño de políticas públicas, ya que no solo contempla el gasto en bienes y servicios fundamentales, sino también el valor económico asignado al tiempo de cuidado que demanda cada etapa de la infancia.

Según precisó el organismo estadístico, el monto mensual asciende a:

$511.763 para menores de un año.

para menores de un año. $609.574 para niñas y niños de 1 a 3 años.

para niñas y niños de 1 a 3 años. $520.413 para el grupo de 4 a 5 años.

para el grupo de 4 a 5 años. $654.221 para quienes tienen entre 6 y 12 años.

Los datos muestran que el costo de crianza varía significativamente según la edad, con una tendencia creciente a medida que avanzan las necesidades vinculadas al desarrollo infantil y escolar. El tramo de 6 a 12 años se posicionó como el de mayor costo mensual, superando los 650 mil pesos.

#DatoINDEC

La canasta de crianza durante abril de 2026 se valorizó en:

- $511.763 para menores de 1 año.

- $609.574 para infantes de 1 a 3 años.

- $520.413 para los tramos de 4 y 5 años.

- $654.221 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.

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Los dos componentes centrales que mide el Indec

El informe del Indec distingue dos grandes componentes dentro de la canasta de crianza. Por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes. Por otro, el costo del cuidado infantil medido a partir de las horas de atención requeridas según cada grupo etario.

El organismo aclaró además que los valores pueden presentar leves diferencias producto de redondeos metodológicos, aunque los montos finales mantienen la estructura general de la medición oficial.

La metodología utilizada toma como punto de partida la canasta básica total del Gran Buenos Aires, adaptándola mediante coeficientes específicos para cada tramo de edad. De esta manera, el cálculo busca reflejar las condiciones mínimas necesarias para garantizar bienestar y desarrollo.

Bienes y servicios: cuánto representa cada rubro

Dentro de la canasta, el componente vinculado a bienes y servicios esenciales constituye una parte central del cálculo mensual. Allí se incluyen gastos relacionados con alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda. Para abril de 2026, los valores oficiales fueron los siguientes:

Menores de un año: $166.479.

$166.479. Niñas y niños de 1 a 3 años: $214.963.

$214.963. Grupo de 4 a 5 años: $273.781.

$273.781. Niñas y niños de 6 a 12 años: $339.626.

El informe señala que estos montos surgen del promedio ponderado de la canasta básica total y representan los consumos considerados indispensables para cada etapa de crecimiento.

El incremento progresivo entre los distintos grupos etarios refleja cómo aumentan las necesidades materiales vinculadas al desarrollo infantil. A medida que avanzan las edades, crecen también los requerimientos asociados a escolaridad, movilidad, indumentaria y otros gastos cotidianos.

Si bien la cobertura del indicador es nacional, el Indec aclaró que la referencia metodológica utilizada para elaborar los cálculos corresponde al Gran Buenos Aires.

El peso económico del cuidado infantil

El segundo componente de la medición corresponde al denominado "costo del cuidado infantil", una variable que incorpora el tiempo necesario de atención y acompañamiento que demanda cada niña, niño o adolescente.

Para estimar este valor, el Indec utiliza la remuneración vigente del personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas, tomando como referencia la cantidad de horas requeridas según cada franja etaria.

Durante abril de 2026, el costo mensual del cuidado quedó establecido de la siguiente manera:

Menores de un año: $345.284 por 147 horas de cuidado.

$345.284 por 147 horas de cuidado. Niñas y niños de 1 a 3 años: $394.611 por 168 horas.

$394.611 por 168 horas. Grupo de 4 a 5 años: $246.632 por 105 horas.

$246.632 por 105 horas. Niñas y niños de 6 a 12 años: $314.595 por 84 horas.

La medición evidencia cómo el tiempo de cuidado constituye uno de los componentes de mayor peso dentro del costo total de crianza. En algunos grupos etarios, incluso supera ampliamente el valor destinado a bienes y servicios esenciales.

El organismo indicó que el cálculo se realiza tomando la remuneración mensual oficial del régimen especial de trabajo para casas particulares, ajustada de acuerdo con las horas estimadas de cuidado necesarias en cada etapa.