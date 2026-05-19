El presidente de YPF dijo que se busca que el Estado vuelva a cobrar dividendos a partir de 2028

El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció la adhesión de la empresa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto que redefine la proyección energética argentina. Denominado "LLL Oil", se trata de la iniciativa de mayor envergadura presentada hasta ahora bajo este régimen, con una inversión planificada de US$25.000 millones destinada a acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales en Neuquén.

Según Marín, el proyecto tiene el potencial de generar más de US$100.000 millones en exportaciones a lo largo de su vida útil, posicionando a YPF como un actor central en la expansión energética del país y consolidando a Vaca Muerta como un polo de desarrollo económico clave. La iniciativa forma parte de un plan integral que abarca infraestructura, producción y exportación de crudo, reafirmando la apuesta de la compañía por la industria petrolera nacional.

Expansión y modernización de YPF

En sus declaraciones, Marín sostuvo que la compañía se encuentra en "el inicio de una nueva etapa", destacando que el proyecto LLL Oil no solo amplía la capacidad productiva, sino que busca construir una industria de clase mundial. Este enfoque no se limita únicamente a la extracción de hidrocarburos: implica un fortalecimiento integral de la estructura corporativa y tecnológica de YPF, con vistas a optimizar la cadena de valor desde la producción hasta la exportación.

El plan también forma parte de la estrategia de expansión sobre Vaca Muerta, con inversiones que se centran en:

Modernización de infraestructura energética .

. Incremento en la producción de crudo .

. Ampliación de la capacidad exportadora del país.

Este enfoque subraya la intención de la compañía de proyectar su desarrollo no solo a nivel nacional, sino también en los mercados internacionales, reforzando el rol de Argentina como proveedor estratégico de energía.

Dividendo estatal y sostenibilidad financiera

En paralelo, Marín detalló en una entrevista periodística que uno de los objetivos centrales de YPF es alcanzar, a partir de 2028, una situación financiera que permita distribuir dividendos al Estado nacional, principal accionista de la empresa. Esta meta subraya un plan de largo plazo que vincula crecimiento industrial con retorno económico directo para el país.

El presidente de YPF enfatizó además que los próximos dos años serán cruciales para el desarrollo de la industria energética argentina. La consolidación de Vaca Muerta como polo exportador se presenta como una oportunidad para transformar el sector petrolero, generar ingresos significativos y reforzar la posición internacional de YPF.

Un proyecto de magnitud histórica

El proyecto LLL Oil no solo marca un hito por su tamaño y potencial económico, sino también por su integración al RIGI, que busca incentivar grandes inversiones estratégicas en Argentina. La combinación de capital privado, planificación a largo plazo y foco en la exportación coloca a YPF en un punto de inflexión dentro del sector energético, con miras a consolidar una industria moderna y competitiva.