Caputo anunció la aprobación de un nuevo RIGI para Catamarca: el proyecto está en Fiambalá

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció la aprobación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinado a la producción de litio en la provincia de Catamarca. La iniciativa se desarrollará en el Salar Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, y contempla una inversión total de US$709 millones.

El funcionario nacional dio a conocer la decisión a través de un anuncio en el que precisó que el Comité Evaluador aprobó el ingreso al régimen del proyecto presentado por la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una propuesta minera enfocada en la producción de carbonato de litio.

Según explicó Caputo, la iniciativa representa una nueva incorporación al esquema del RIGI y permitirá avanzar en la construcción y operación de un complejo industrial destinado a la explotación del recurso.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del Proyecto de la Sucursal Dedicada de LIEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, provincia de Catamarca.



El proyecto contempla una... — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2026

Una inversión de US$709 millones

De acuerdo con la información brindada por el titular del Palacio de Hacienda, el proyecto contempla una inversión total de US$709 millones, destinada tanto a la construcción como a la futura operación de la planta industrial.

Caputo indicó que el emprendimiento tendrá una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, uno de los principales objetivos previstos para el complejo que funcionará en el Salar Tres Quebradas.

El ministro señaló que el desarrollo comprende no solamente la instalación de la planta productiva, sino también la ejecución de toda la infraestructura necesaria para garantizar su funcionamiento.

Las obras previstas para el complejo minero

El proyecto aprobado dentro del RIGI contempla una amplia serie de obras destinadas a posibilitar la producción de carbonato de litio. Entre los trabajos previstos se encuentran:

Construcción de pozos para la extracción de salmuera.

Ductos de transporte.

Sistemas de purificación.

Caminos.

Tuberías.

Instalaciones industriales auxiliares.

Obras de control de inundaciones.

Infraestructura necesaria para el funcionamiento integral del complejo.

Según lo informado por el ministro, todas estas obras forman parte del plan de inversión aprobado por el Comité Evaluador para el desarrollo del proyecto en territorio catamarqueño.

Más de 4.400 puestos de trabajo previstos

Uno de los aspectos destacados por Caputo durante el anuncio fue el impacto laboral previsto para la iniciativa. El ministro afirmó que el nuevo proyecto aprobado dentro del régimen generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos, distribuidos entre las etapas de construcción y operación del emprendimiento.

La estimación contempla tanto la ejecución de las obras de infraestructura como el funcionamiento posterior de la planta de producción de carbonato de litio. En ese sentido, el funcionario presentó la generación de empleo como uno de los principales resultados esperados del desarrollo minero proyectado para el Salar Tres Quebradas.

Caputo también hizo referencia a los estudios técnicos presentados durante el proceso de evaluación del proyecto. Según manifestó, esos estudios indican que existen recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva, lo que permitiría garantizar la continuidad operativa del emprendimiento durante ese período.

Además, sostuvo que las exportaciones derivadas de la producción del complejo generarían ingresos estimados en alrededor de US$400 millones por año.

Estas proyecciones fueron mencionadas por el ministro como parte de la documentación analizada para la aprobación de la iniciativa dentro del RIGI.

El avance del RIGI

Al cerrar el anuncio, el titular del Ministerio de Economía puso el foco en el crecimiento del régimen desde su puesta en marcha. Caputo informó que, con la incorporación del proyecto de LIEX S.A., el RIGI alcanza un total de 21 proyectos aprobados por el Comité Evaluador.

Asimismo, indicó que el conjunto de iniciativas autorizadas representa una inversión comprometida de US$46.700 millones.

De esta manera, el proyecto que se desarrollará en Fiambalá, provincia de Catamarca, pasa a integrar el listado de emprendimientos aprobados dentro del régimen, con una inversión prevista de US$709 millones, una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, la proyección de 4.406 puestos de trabajo y una expectativa de exportaciones cercanas a US$400 millones por año.