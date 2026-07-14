"Tim Payne", el primer ejemplar en ingresar a la 138.ª Exposición Rural de Palermo

La 138.ª Exposición Rural de Palermo inició una nueva edición con un momento simbólico: el ingreso del primer ejemplar al predio. Se trata de "Tim Payne", un carnero de la raza Romney Marsh, que abrió oficialmente la llegada de los animales que formarán parte de la tradicional muestra ganadera.

El ejemplar pertenece a la Cabaña Moreaki, ubicada en Cacharí, provincia de Buenos Aires, y pesa 110 kilos. Su ingreso tuvo un significado especial, ya que coincidió con la conmemoración del 90.º aniversario de la Asociación Argentina de Romney Marsh, una entidad representativa de esta raza ovina.

La llegada de "Tim Payne" marcó el inicio de la concentración de ejemplares que durante los próximos días ocuparán los pabellones y corrales de la exposición, uno de los encuentros más importantes del calendario agropecuario nacional.

También ingresaron una vaca Limousin y su ternero

Junto al primer carnero también ingresaron otros ejemplares destacados. Entre ellos estuvo Tini Tini, una vaca de la raza Limousin de 706 kilos, acompañada por su ternero De Paul, de 255 kilos.

Ambos animales provienen de la Cabaña La Cotidiana, ubicada en Chenaut, y formaron parte de los primeros ingresos registrados durante la jornada inaugural de la exposición. La presencia de estos ejemplares dio comienzo al movimiento de animales que caracterizará a la muestra, donde convergen distintas razas y especies provenientes de diversos puntos del país.

Recepción oficial y un doble aniversario

La recepción de los primeros animales estuvo encabezada por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien participó del acto junto a integrantes de la Mesa de Enlace y autoridades de La Rural.

La edición de este año se desarrolla bajo el lema "El campo nos une", una consigna que identifica a la muestra de 2026 y acompaña una fecha significativa para la institución organizadora.

Además de la realización de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, este año coincide con el 160.º aniversario de la Sociedad Rural Argentina, lo que otorga un marco institucional especial al desarrollo del evento.

Una muestra con miles de animales

Durante la presentación, Nicolás Pino brindó detalles sobre la magnitud que tendrá la exposición en esta edición. El presidente de la SRA informó que la muestra reunirá más de 2.500 animales pertenecientes a distintas razas y especies, consolidando una vez más a Palermo como uno de los principales escenarios de exhibición ganadera del país.

Asimismo, destacó el regreso de las aves a la exposición, una incorporación que amplía la diversidad de especies presentes durante el evento. La organización también confirmó que participarán expositores provenientes de 15 provincias, reflejando el alcance federal de la muestra y la representación de diferentes sistemas productivos y regiones del país.

Además, se estima que la realización de la exposición involucra el trabajo de 10.000 personas, entre organizadores, expositores, trabajadores y personal vinculado al desarrollo de todas las actividades previstas.

Remates y actividad comercial

Uno de los ejes centrales de la exposición volverá a ser la actividad comercial vinculada a la producción ganadera.

Según lo informado por la organización, durante la muestra se desarrollarán 42 remates, con una proyección de comercialización de 200.000 cabezas de ganado.

Esta programación acompañará las actividades tradicionales de la exposición y constituye uno de los principales espacios de intercambio para el sector.

En el transcurso de la jornada inaugural también se llevó a cabo un acto de reconocimiento institucional. Durante la ceremonia fue descubierta una placa en homenaje al ingeniero agrónomo Carlos Videla, en reconocimiento a su trayectoria dentro de la institución.

El homenaje se sumó a las actividades desarrolladas durante el primer día de la exposición, que combinó la recepción de los primeros ejemplares con los actos conmemorativos previstos para esta edición.