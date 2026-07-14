El petróleo vuelve a subir y se acerca a US$90 en medio de los nuevos ataques en Medio Oriente

Los mercados internacionales comenzaron la jornada con un nuevo incremento en el precio del petróleo, impulsado por la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán. Luego de permanecer durante más de un mes por debajo de los US$80 por barril, el crudo retomó una tendencia alcista que lo acerca nuevamente a los US$90, en un contexto marcado por una nueva ofensiva militar estadounidense y la respuesta del gobierno iraní.

El barril de Brent avanzaba más de un 4% y se negociaba a US$87,32, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado estadounidense, operaba en torno a los US$80, con una suba del 3,4% respecto del cierre anterior. El movimiento de los precios coincidió con la confirmación de una nueva escalada militar. Durante las primeras horas de este martes, Estados Unidos completó la tercera ola consecutiva de ataques contra Irán, alimentando el nerviosismo entre los inversores y aumentando las preocupaciones sobre la estabilidad de una de las regiones estratégicas para el suministro mundial de energía.

Trump y el nuevo rol sobre el estrecho de Ormuz

En medio de este escenario, el presidente Donald Trump aseguró que su administración asumirá el papel de "guardián" del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo.

Según manifestó, el gobierno estadounidense cobrará un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por esa vía marítima y sostuvo que el paso permanecerá abierto "con o sin Irán".

Las declaraciones del mandatario introdujeron un nuevo elemento de tensión en un área considerada clave para el transporte energético mundial, generando una inmediata reacción desde Teherán.

La respuesta iraní y el cruce diplomático

Como respuesta a las acciones estadounidenses, Irán atacó Baréin, Jordania y dos barcos petroleros vinculados a los Emiratos Árabes Unidos que transitaban por el estrecho. Al mismo tiempo, el canciller iraní, Abás Araqchi, respondió a las declaraciones de Trump mediante un mensaje publicado en la red social X.

"Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre", afirmó el funcionario. En tono irónico, agregó: "El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro debe recibir una compensación".

El intercambio de declaraciones se produjo mientras continúa aumentando la incertidumbre sobre el futuro de la navegación en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

Los mercados reaccionan con cautela

La renovada tensión geopolítica no sólo impulsó el precio del petróleo, sino que también tuvo repercusiones inmediatas sobre los principales mercados bursátiles. Las bolsas europeas operaban con pérdidas durante la jornada:

Frankfurt: -0,41%.

-0,41%. París: -0,73%.

-0,73%. Londres: -0,41%.

-0,41%. Índice Euro Stoxx 50: -0,90%.

En Estados Unidos, los contratos de futuros mostraban un comportamiento dispar durante este 14 de julio. Los principales indicadores registraban las siguientes variaciones:

Dow Jones: -0,28%.

-0,28%. S&P 500: -0,06%.

-0,06%. Nasdaq: +0,45%.

Este comportamiento reflejaba la cautela de los inversores frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre política y militar.

La expectativa en Argentina por la inflación y los mercados

Mientras los mercados internacionales seguían de cerca la evolución del conflicto en Medio Oriente, en el plano local la atención estaba puesta en la publicación del índice de inflación correspondiente a junio.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tiene previsto difundir durante la tarde el dato oficial, en una jornada que también es observada por el Gobierno nacional y por los analistas económicos. Las expectativas oficiales y privadas coinciden en que la inflación podría registrar una tercera desaceleración mensual consecutiva y perforar el umbral del 2%.

En caso de concretarse ese escenario, el índice representaría el registro más bajo desde agosto de 2025, consolidando la tendencia descendente observada durante los últimos meses.

El riesgo país también permanece bajo seguimiento

Además del dato inflacionario, el Gobierno continuará monitoreando el comportamiento de los mercados financieros locales.

La expectativa oficial apunta a que continúe el descenso del riesgo país, aunque durante la jornada anterior el indicador cerró en 405 puntos básicos, tres unidades por encima del cierre previo.

En ese contexto, la evolución del precio internacional del petróleo, la persistencia de la tensión entre Estados Unidos e Irán y la reacción de los mercados globales conforman un escenario que seguirá siendo observado con atención por los operadores financieros, mientras la economía argentina aguarda un nuevo dato clave para medir la evolución del proceso inflacionario.