Caputo anunció un nuevo proyecto RIGI por más de 10 mil millones de dólares

En el marco de la gira oficial que el presidente Javier Milei desarrolla en Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de su cuenta de X que la Argentina recibirá en los próximos días la presentación de un nuevo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un monto superior a los 10 mil millones de dólares.

Según detalló el funcionario, la confirmación surgió luego de encuentros mantenidos con Eimar Bonner y Laura Lane, quienes se desempeñan respectivamente como directora financiera y directora de asuntos corporativos de la compañía involucrada en la iniciativa. De acuerdo con lo expresado por Caputo, ambas ejecutivas garantizaron el envío formal del proyecto en el corto plazo.

Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

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El anuncio se produjo durante las actividades oficiales que la delegación argentina mantiene en territorio estadounidense, en una agenda que combina reuniones vinculadas a inversiones, negocios y participación institucional en eventos internacionales.

Milei cerrará la conferencia del Milken Institute

La actividad oficial del presidente concluirá a las 18, hora argentina, cuando Milei participe como orador en el cierre de la conferencia anual organizada por el instituto. El mandatario encabezará una disertación ante un auditorio integrado por referentes de distintos sectores globales.

Según informaron los organizadores, el jefe de Estado será escuchado por "líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas". El instituto también explicó que la edición 2026 de la conferencia está enfocada en debatir y promover soluciones frente a los cambios recientes a nivel mundial. "La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente", señalaron desde la organización respecto del evento que tendrá como uno de sus protagonistas al Presidente argentino.

La participación de Milei en el cierre del encuentro marcará el último compromiso oficial de la gira antes del retorno de la delegación al país.

Regreso de la comitiva

Tras la finalización de las actividades en Los Ángeles, la comitiva oficial emprenderá el regreso a la Argentina durante la misma noche estadounidense. El arribo a Buenos Aires está previsto para las 13.30 del jueves. Una vez de regreso en el país, el presidente retomará rápidamente la actividad oficial local. Según se informó, el viernes a las 14 encabezará una reunión de gabinete en la Casa Rosada junto a sus ministros y principales colaboradores.

El anuncio realizado por Caputo sobre el nuevo proyecto RIGI se suma así a la agenda económica y política que el Gobierno buscó impulsar durante la visita presidencial a Estados Unidos, en un contexto marcado por reuniones con referentes empresariales y financieros internacionales.