Histórico: Argentina obtuvo el primer certificado para exportar miel a la UE con arancel cero

A tan solo cinco días de la entrada en vigor del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la Argentina dio un paso significativo en su implementación al emitir el primer certificado de exportación bajo el sistema de cuotas hacia el bloque europeo. La operación marca un punto de inflexión en la dinámica comercial del país, al concretar el acceso a mercados con beneficios arancelarios que hasta hace pocos días no estaban disponibles.

El certificado habilita la exportación de un cargamento de miel adquirido por un importador de Alemania, con un peso neto de 20.986 kilos, despachado por una firma radicada en Concordia, provincia de Entre Ríos. Se trata de la primera operación formalizada dentro del nuevo esquema, que establece condiciones preferenciales para distintos productos del Mercosur.

Uno de los aspectos centrales de esta exportación es la modificación en el esquema tributario. Hasta el 30 de abril, la miel ingresaba al mercado europeo con un arancel del 17,3%, mientras que, a partir de la entrada en vigor del acuerdo, ese gravamen se redujo al 0%, dentro de los cupos establecidos.

El anuncio oficial y la dimensión política

La novedad fue destacada por el canciller Pablo Quirno, quien difundió la información a través de su cuenta en la red social X en el marco de un viaje oficial. Según detalló, el anuncio se produjo mientras se dirigía a Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo para participar de la Conferencia Global del Milken Institute.

En su mensaje, el funcionario subrayó el carácter "histórico" de la certificación y remarcó que se trata de la primera utilización concreta de las cuotas otorgadas por la Unión Europea al Mercosur. Además, enfatizó el impacto potencial de la medida al señalar que implica "más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias", y definió al acuerdo como "una realidad federal" que ya se encuentra en marcha.

El sistema de cuotas y los productos alcanzados

La miel forma parte de un conjunto amplio de productos incluidos en el sistema de cuotas negociado entre ambos bloques. En el caso específico de este producto, la Unión Europea estableció un cupo total de 45.000 toneladas para el Mercosur.

El esquema abarca además otras producciones clave, según un informe de la Fundación INAI junto a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Entre ellas se destacan:

Carne bovina fresca y congelada: 100.000 toneladas

100.000 toneladas Carne aviar (deshuesada y con hueso): 180.000 toneladas

180.000 toneladas Carne porcina: 25.000 toneladas

25.000 toneladas Maíz y sorgo: 1.000.000 de toneladas

1.000.000 de toneladas Leche en polvo: 10.000 toneladas

10.000 toneladas Fórmulas infantiles: 5.000 toneladas

5.000 toneladas Arroz: 60.000 toneladas

60.000 toneladas Quesos: 30.000 toneladas

30.000 toneladas Ajo fresco: 15.000 toneladas

15.000 toneladas Etanol: 650.000 toneladas

650.000 toneladas Ovoproductos: 6.000 toneladas

Estos volúmenes fueron asignados por la Unión Europea al conjunto de países del Mercosur, que deben definir los mecanismos de distribución interna. En algunos casos, como el de la carne vacuna, aún no se alcanzó un acuerdo, por lo que la cuota comenzó a operar bajo el criterio de "primero llegado, primero servido".

La relevancia económica de la miel argentina

El sector apícola aparece como uno de los protagonistas inmediatos de esta nueva etapa comercial. Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino, las exportaciones de miel alcanzaron en el último año un valor de US$211,1 millones, lo que representó un incremento del 13,3% en comparación con 2024.

La tendencia se profundizó en el inicio de 2026. Durante el primer trimestre, las ventas externas totalizaron US$73,9 millones, con un crecimiento del 93,7% respecto al mismo período del año anterior.

Una producción federal

Más allá de los números, la producción de miel en la Argentina presenta una característica estructural destacada: su amplia distribución territorial. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, la actividad apícola está presente en 22 provincias, lo que evidencia su alcance federal.

Entre las jurisdicciones involucradas se encuentran Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

El organismo también remarcó que esta actividad genera un impacto directo en las economías locales, debido a que los productores desarrollan su trabajo en cercanía con los territorios donde residen.

En términos productivos, el sector cuenta con más de 4.000.000 de colmenas declaradas, más de 22.000 apicultores distribuidos en todo el país y una producción total de 75.000 toneladas de miel.

La emisión del primer certificado de exportación de miel con arancel cero no solo representa una operación comercial puntual, sino también el inicio efectivo de un esquema más amplio que involucra a múltiples sectores productivos. Con el acuerdo Mercosur-UE ya en funcionamiento, la dinámica de las exportaciones argentinas comienza a transitar una nueva etapa, en la que el acceso preferencial a mercados internacionales se convierte en un factor clave para el desarrollo económico y productivo del país.