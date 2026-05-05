Aerolíneas Argentinas redefine su tarifa base: elimina el carry on y fija un cargo adicional por tramo

Aerolíneas Argentinas implementó una modificación clave en su política comercial para los vuelos de cabotaje al excluir el equipaje de mano tipo carry on de la tarifa más baja. A partir de este ajuste, los pasajeros que opten por el ticket base deberán adaptarse a nuevas condiciones que redefinen el alcance del servicio incluido en el precio inicial del pasaje.

Con esta actualización, el esquema tarifario limita el equipaje permitido en cabina a un solo bolso, mochila o cartera de hasta 3 kilos. De esta manera, la tradicional valija carry on deja de formar parte del paquete básico, marcando un cambio significativo en la experiencia de compra y en las expectativas de los usuarios que eligen la opción más económica.

El nuevo criterio ya se encuentra operativo dentro del proceso de compra. Antes de finalizar la reserva, el sistema informa de manera explícita las condiciones vigentes: "Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a 'Servicios Adicionales'". Esta notificación introduce una lógica de servicios segmentados que impacta directamente en la configuración final del costo del viaje.

El nuevo esquema tarifario y sus implicancias

Dentro de este rediseño, el equipaje carry on pasa a ser considerado un servicio adicional. Para quienes deseen incorporar una valija de cabina de hasta 8 kilos en vuelos de cabotaje, el costo establecido es de $42.350 por tramo en la tarifa base.

Este esquema genera una diferenciación más marcada entre las distintas categorías de pasajes. En ese sentido, la inclusión del carry on se mantiene únicamente en las tarifas superiores, recuperándose a partir de la categoría Plus, donde vuelve a formar parte del precio final del ticket.

Los puntos centrales del nuevo sistema pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Tarifa base: incluye solo un bolso o mochila de hasta 3 kilos.

incluye solo un bolso o mochila de hasta 3 kilos. Carry on (hasta 8 kilos): pasa a ser un servicio adicional.

pasa a ser un servicio adicional. Costo del carry on: $42.350 por tramo en vuelos de cabotaje.

$42.350 por tramo en vuelos de cabotaje. Tarifa Plus: incluye nuevamente la valija de cabina dentro del pasaje.

Es importante destacar que esta modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a los tickets que ya fueron emitidos, los cuales conservarán las condiciones originales bajo las que fueron adquiridos.

Estrategia de competencia

Desde la compañía señalaron que esta decisión responde a la necesidad de equiparar condiciones con las aerolíneas low cost, que históricamente separan el costo del equipaje del valor base del pasaje. Este enfoque introduce una lógica en la que el precio final depende de los servicios adicionales que cada pasajero decida incorporar.

Según la explicación brindada, el objetivo es transparentar los precios y facilitar la comparación entre opciones disponibles en el mercado. Bajo este modelo, el valor inicial del ticket se presenta más bajo, mientras que los servicios complementarios —como el equipaje o la selección de asientos— se agregan de manera opcional.

En este contexto, el cambio no solo redefine la estructura tarifaria de Aerolíneas Argentinas, sino que también la posiciona en una dinámica de competencia directa con otras compañías que operan bajo esquemas similares en el segmento doméstico.

Impacto en el usuario y en el sector turístico

La implementación de esta medida ya comenzó a reflejarse en el circuito comercial. Las agencias de turismo y los operadores del sector iniciaron la tarea de informar a los pasajeros sobre las nuevas condiciones que rigen para los vuelos de cabotaje.

Este proceso de adaptación implica que los usuarios deberán considerar el costo del equipaje como una variable adicional al momento de planificar sus viajes. Aquellos que necesiten transportar más de un bolso liviano deberán contemplar el pago del carry on o evaluar la conveniencia de optar por tarifas superiores que ya lo incluyan.

En términos operativos, el nuevo esquema introduce una mayor segmentación del servicio, trasladando al pasajero la decisión sobre qué prestaciones desea incorporar y cuánto está dispuesto a pagar por ellas.

Ajustes en un escenario de costos en alza

La modificación en la política de equipaje se inscribe en un contexto más amplio de ajustes implementados por la empresa. Entre las medidas recientes, se destaca la aplicación temporal de un recargo por combustible derivado del conflicto en Medio Oriente, que impactó en el precio del jet fuel.

Este recargo se estableció en:

$7.500 por tramo en vuelos nacionales

Entre USD 10 y USD 50 en vuelos internacionales

A su vez, la compañía también avanzó en la implementación del cobro por la selección anticipada de asientos, un servicio que comenzó a tener costo desde noviembre pasado.

En conjunto, estos cambios reflejan una estrategia de adecuación a un escenario de costos en alza, donde la estructura tarifaria se vuelve más flexible y segmentada, trasladando parte de los incrementos al esquema de servicios adicionales.

La eliminación del carry on en la tarifa base se integra así a un conjunto de decisiones que redefinen el modelo comercial de Aerolíneas Argentinas en el mercado de cabotaje, con un impacto directo en la forma en que los pasajeros acceden y configuran su experiencia de viaje dentro del país.