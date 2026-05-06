Estos son los montos de Asignaciones Familiares Anses de mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso una actualización integral en los montos de las Asignaciones Familiares a partir de mayo de 2026, con un incremento del 3,38% tanto en los valores de las prestaciones como en los topes de ingresos del grupo familiar. La medida fue oficializada a través de la Resolución 111/2026, que introduce modificaciones en los parámetros establecidos por la Ley 24.714 y su normativa complementaria.

Este ajuste impacta directamente en la estructura de pagos del sistema previsional y social, ya que redefine tanto los importes que perciben los beneficiarios como los límites de ingresos que determinan el acceso a cada categoría. Los nuevos valores rigen para todos los pagos efectuados desde el quinto mes del año.

El mecanismo de actualización responde al esquema de movilidad vigente, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, se consideraron los datos correspondientes a marzo de 2026, mes en el que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una inflación del 3,4%.

Cómo se determinan los montos

Las Asignaciones Familiares varían en función de tres variables centrales:

Tipo de prestación

Nivel de Ingresos del Grupo Familiar (IGF)

Situación laboral del beneficiario

Para trabajadores en relación de dependencia y titulares comprendidos en la Ley de Riesgos del Trabajo, en la zona general, los valores quedaron definidos en distintas escalas.

En el caso de la Asignación por Hijo, los montos se distribuyen de la siguiente manera:

IGF hasta $1.093.852: $70.651 por hijo

IGF entre $1.093.852 y $1.604.240: $47.658 por hijo

IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826 por hijo

IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873 por hijo

Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores son:

IGF hasta $1.093.852: $230.032 por hijo

IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733 por hijo

IGF desde $1.604.240,01: $102.705 por hijo

La Asignación por Prenatal mantiene los mismos valores que la Asignación por Hijo, según el rango de ingresos.

En cuanto a otras prestaciones, los montos actualizados son:

Ayuda Escolar Anual: $55.672 por hijo

$55.672 por hijo Asignación por Nacimiento: $82.353

$82.353 Asignación por Adopción: $492.366

$492.366 Asignación por Matrimonio: $123.307

Calendario de pagos de mayo

El cronograma de pagos también fue definido por la Anses para los distintos beneficios, con fechas organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo y Prenatal

La Asignación por Embarazo replica el mismo esquema que la AUH, con acreditaciones según terminación de DNI en idénticas fechas, desde el 11 hasta el 22 de mayo.

Por su parte, la Asignación por Prenatal tiene un calendario diferenciado:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Otras prestaciones y plazos extendidos

Algunas asignaciones cuentan con esquemas de pago más amplios. En el caso de la Asignación por Maternidad, las beneficiarias pueden cobrar en cualquier momento dentro del período comprendido entre el 13 de mayo y el 10 de junio, sin importar la terminación del documento.

Las Asignaciones de Pago Único, que incluyen matrimonio, nacimiento y adopción, se abonan también dentro de una ventana extendida:

Desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de DNI

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan: