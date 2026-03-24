Caputo apuesta a exportaciones por hasta US$42.000 millones para sostener la economía

En un contexto atravesado por la crisis internacional derivada de la guerra, el ministro de Economía, Luis Caputo, delineó con precisión el papel central que el sector agropecuario tendrá en la estrategia económica del Gobierno. En busca de fortalecer el ingreso de divisas y sostener la estabilidad cambiaria, el funcionario proyectó un escenario en el que el campo se consolida como uno de los principales motores de crecimiento.

Caputo compartió las estimaciones oficiales sobre el aporte de dólares que podría generar el agro durante el año, y anticipó que los ingresos superarán a los de 2025. Según detalló, el incremento oscilará entre US$3700 millones y US$8700 millones, dependiendo de la evolución de los precios internacionales y los niveles de producción.

En ese marco, el ministro sostuvo: "Nuestras estimaciones son que en un escenario conservador, las exportaciones aumentarían en 3700 millones de dólares con respecto al año pasado. En un escenario de precios y producción más alto (algo que se está convalidando), las expo treparían a casi 42 mil millones de dólares. Esto es 8700 millones más que el año pasado".

El mensaje fue acompañado por una definición contundente: el agro atraviesa un "boom absoluto" y volverá a desempeñar un rol determinante en el crecimiento económico.

Incentivos y reacción del sector productivo

Uno de los puntos destacados por Caputo fue la respuesta del sector agropecuario a las medidas implementadas por el Gobierno desde su llegada al poder. En particular, subrayó el impacto de la reducción de impuestos y la flexibilización de importaciones vinculadas a la producción.

El funcionario remarcó que, mientras gran parte del debate económico se concentra en el potencial de la energía y la minería, existe una "extraordinaria reacción" del campo frente a los incentivos aplicados.

Entre las políticas mencionadas, se destacan:

Bajas en las retenciones a las exportaciones

a las exportaciones Reducción de aranceles a bienes de capital

a bienes de capital Facilitación para importar herbicidas y equipos de riego

Autorización para la importación de maquinaria usada

Como consecuencia, según Caputo, se registró un fuerte aumento de la inversión, lo que impulsa la expectativa de una cosecha récord para este año.

El rol clave de los dólares del campo

El ingreso de divisas provenientes del agro resulta central para el equilibrio macroeconómico. En particular, es determinante para sostener la oferta de dólares en el mercado cambiario y permitir que el Banco Central (BCRA) continúe acumulando reservas.

En lo que va del año, el organismo logró captar más de US$3700 millones, aunque no pudo retenerlos debido a los pagos de deuda. Este dato refuerza la necesidad de incrementar los ingresos por exportaciones para sostener el flujo de divisas.

En este contexto, el desempeño del campo aparece como un factor decisivo para el frente externo, especialmente en un escenario internacional volátil.

Proyecciones para soja y maíz: tres escenarios posibles

El ministro también presentó un desglose detallado de las proyecciones para la campaña agrícola, con foco en los dos principales cultivos: soja y maíz.

Según los datos oficiales:

Las exportaciones de la campaña 2024/2025 alcanzaron los US$33.200 millones

alcanzaron los Para este año, el rango estimado va de US$34.308 millones a US$41.822 millones

a En un escenario intermedio, las exportaciones se ubicarían en US$36.900 millones

Soja

En el caso de la soja, las proyecciones contemplan distintos niveles de precios y producción:

Precio base: US$450 por tonelada

US$450 por tonelada Escenario intermedio: US$473 por tonelada

US$473 por tonelada Escenario máximo: US$497 por tonelada

Producción estimada:

49 millones de toneladas (escenario bajo)

51 millones de toneladas (intermedio)

55 millones de toneladas (alto)

Estos valores se apoyan en el comportamiento reciente del mercado internacional, donde la oleaginosa llegó a cotizar cerca de US$450 por tonelada en Chicago a mediados de marzo, aunque luego retrocedió a niveles de US$430.

Maíz

Para el maíz, el esquema proyectado también contempla tres escenarios:

Escenario base: Producción: 61 millones de toneladas Precio: US$204 por tonelada

Escenario intermedio: Exportaciones: 64 millones de toneladas Precio: US$215 por tonelada

Escenario máximo: Exportaciones: 66 millones de toneladas Precio: US$226 por tonelada



Cabe señalar que el cereal cotizaba recientemente en torno a US$180 por tonelada en Chicago, lo que deja margen para una mejora en los valores considerados en las proyecciones oficiales.

Un escenario atado a factores globales

Las estimaciones del Gobierno no son ajenas al contexto internacional. La guerra en Medio Oriente aparece como un factor determinante, ya que impulsó una suba en los precios de las materias primas, beneficiando directamente a los productos agrícolas.

Este escenario de precios elevados, combinado con mejores condiciones productivas a nivel local, configura una oportunidad para incrementar el ingreso de divisas.