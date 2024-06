Caputo aseguró que no hay atraso cambiario y apuntó a los "devaluadores seriales": "La única forma es bajar los impuestos"

Tras haber ratificado el esquema cambiario de devaluación de 2% mensual, dólar blend exportador y descartar un salto cambiario, el ministro de Economía Luis Caputo volvió a defender el valor del tipo de cambio, le habló a los “devaluadores seriales” y aseguró que “la única forma de ganar competitividad es bajar fuertemente los impuestos”.

El jefe del Palacio de Hacienda cerró la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que estuvo atravesado por una fortísima caída de actividad sectorial en los últimos meses, con cierres de empresas y despidos. Caputo hizo referencia al freno a la obra pública y defendió esa medida al considerar que el objetivo prioritario del Gobierno era alcanzar lo antes posible el equilibrio fiscal.

“La prioridad era llegar al equilibrio fiscal. Esto es la base: todos los problemas se originan en eso. No podíamos seguir porque no se podía emitir ni financiarse. En el caso de la obra pública, recibimos 2.700 obras. De esas, el 77% era por convenio, la mayoría por obras menores, un cordón cuneta en Santiago del Estero, el baño de un cementerio. ¿Qué tiene que hacer la Nación haciendo esas obras? Eso no es obra pública, eso es política”, disparó el ministro.

Además, culpó a la oposición por el “ruido” que consideró que existe en los mercados por la marcha del plan de gobierno y el programa económico. En ese plano, marcó como “una paradoja” el hecho de que “en el mejor mes” por la inflación a la baja y el alto superávit fiscal “es en el que más ruido se escucha”.

“Hablan del tipo de cambio, de que se escapa. Y se fue a 1.300 pesos. Llegamos con un tipo de cambio en 1180 pesos, subió 10% en seis meses. A ellos (por la oposición) les subió 20 veces. En lo único en que laburan es en intentar desestabilizarte. Esas cosas van entrando”, apuntó.

“Para reducir la inflación teníamos que ir sí o sí a equilibrio fiscal. Se pudo hacer desde el primer mes. Y se empezaron a resolver otros problemas, los monetarios, cambiarios y de distorsión de precios relativos. En estos seis meses no solo se logró una situación de superávit comercial, fiscal, de cuenta corriente, una baja de la inflación. Los resultados eran impensados para cualquier persona y economista en Argentina y en el mundo”, aseveró el funcionario.

“No somos tontos, estábamos allá abajo y ahora estamos acá (acompañó la frase con un gesto señalando un espacio a un metro del suelo), hay muchísimo más para hacer. Hoy me preguntaban en (reunión de) gabinete 'ahora que mejoró todo, el swap con China, la ley Bases, la inflación más baja de los últimos casi dos años, mejor mes de superávit sin embargo hay mucho más ruido'. La oposición está poniendo toda la carne en el asador. Por lo que que acabo de decir: porque la situación mejoró radicalmente. Una parte de la oposición cuyo único objetivo es volver al Gobierno y seguir con las prácticas de todos estos años”, acusó.

Baja de impuestos y blanqueo

“Nos dicen (los empresarios) que bajemos impuestos. Claro que nos gustaría, pero la consecuencia inmediata es que tenemos déficit y tenés que financiarlo. Y van a decir ya volvimos al déficit, a ver cómo lo financiamos, que se va todo al demonio. Haber hecho eso mal, te restringe esas opciones de política monetaria”, continuó el ministro.

“Ustedes tienen que saber que en cuanto la economía empiece a crecer vamos a devolvérselo con baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo de capitales, es una oportunidad para que regularicen sus situaciones de empresas, empleados y personales. La recaudación aumenta por la base y porque crece la economía. Si conseguimos eso inmediatamente se lo vamos a devolver como baja de impuestos. Si hacemos eso ya estando en equilibrio, rápidamente vamos a estar en condiciones de bajar impuestos”, continuó el ministro de Economía ante los empresarios. Fue, al hablar de presión impositiva, el único momento en que consiguió despertar aplausos de la platea ejecutiva constructora.

“Si esto comienza ahora y seguimos en este proceso y se convierte en un círculo virtuoso, al final de nuestro mandato vamos a haber reducido el 90% de los impuestos que hay en la Argentina. Ahí es adonde tenemos que ir. Para los devaluadores seriales que creen que la única forma de ganar competitividad es devaluando: el camino es bajar la carga impositiva, fuertemente. La Argentina necesita bajar el 90% de los impuestos”, concluyó.