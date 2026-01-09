El Gobierno afrontó el primer vencimiento del año y pagó más de US$4.200 millones en deuda

El Gobierno nacional cumplió este viernes con el primer gran vencimiento de deuda del año y desembolsó más de US$4.200 millones a bonistas privados, en una operación que combinó recursos propios del Tesoro, financiamiento externo y fondos extraordinarios. El pago incluyó capital e intereses de bonos emitidos en dólares y euros, en un contexto en el que las reservas disponibles no alcanzaban para afrontar la totalidad del compromiso.

Según se informó oficialmente, el Tesoro debió apelar a una estrategia mixta para cubrir el vencimiento, ante la falta de dólares suficientes en caja. La principal fuente de financiamiento provino del Banco Central, que cerró un acuerdo por US$3.000 millones con seis bancos internacionales, bajo la modalidad de un préstamo estructurado como un acuerdo de recompra (repo).

La operación se pactó a un plazo de 372 días y con una tasa equivalente al 7,4% anual. El financiamiento fue acordado con Bank of China, BBVA, Deutsche Bank, Santander, JPMorgan y Goldman Sachs, entidades que aportaron los fondos necesarios para reforzar la capacidad de pago del Estado argentino en este primer test financiero del año.

A esos recursos se sumaron los depósitos en dólares del Tesoro Nacional, que al 2 de enero ascendían a US$1.689 millones, y el ingreso de US$700 millones obtenidos a partir de la privatización de cuatro represas ubicadas en el sur del país. Con esta combinación, el Gobierno logró completar el monto requerido para cumplir con los compromisos asumidos.

Durante la mañana, los tenedores de bonos Globales y Bonares comenzaron a recibir en sus cuentas los pagos correspondientes a capital e intereses. A partir de este movimiento, el mercado financiero sigue con atención si esos fondos serán reinvertidos en instrumentos argentinos o si, por el contrario, se traducirán en mayor demanda de divisas, una variable clave para la evolución de las reservas y del tipo de cambio.

En total, la Argentina enfrentó vencimientos por US$4.382 millones. De ese monto, US$2.695 millones correspondieron a pagos de capital, mientras que US$1.686 millones estuvieron destinados a intereses. Los compromisos incluyeron bonos Bonares, emitidos en dólares bajo ley argentina; bonos Globales, denominados en dólares y regidos por la ley de Nueva York; y títulos emitidos en euros.

De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Portfolio Personal Inversiones (PPI), el detalle de los pagos por cada US$100 de valor nominal en moneda estadounidense fue significativo. El bono Global 2029 abonó US$10 de capital y US$0,40 de intereses, lo que representó un desembolso total de US$273 millones. El Global 2030 pagó US$8 de capital y US$0,30 de intereses, por un total de US$1.128 millones.

En tanto, el Global 2035 canceló únicamente intereses por US$2,06, equivalentes a US$421 millones, mientras que el Global 2038 abonó intereses por US$2,50, con un total de US$285 millones. El Global 2041 pagó intereses por US$1,75, que sumaron US$183 millones, y el Global 2046 canceló US$2,27 de capital y US$1,97 de intereses, por un total de US$89 millones.

En el caso de los Bonares, el AL 2029 pagó US$10 de capital y US$0,40 de intereses, con un desembolso de US$145 millones. El AL 2030 abonó US$8 de capital y US$0,30 de intereses, lo que implicó US$1.088 millones. El AL 2035 canceló intereses por US$2,06, con un total de US$327 millones. El AL 2038 pagó US$2,50 de intereses, por US$252 millones, mientras que el AL 2041 abonó intereses por US$1,75, con un costo de US$27 millones.

El pago de este viernes marca el inicio de un año con fuertes compromisos financieros. A lo largo de 2026, el Gobierno deberá afrontar desembolsos por más de US$12.500 millones, considerando vencimientos de bonos en moneda dura y obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según estimaciones de GMA Capital, los vencimientos de bonos en dólares alcanzan los US$8.109 millones, distribuidos casi en partes iguales entre enero y julio, a los que se suman US$390 millones correspondientes a títulos denominados en euros. En paralelo, la Argentina enfrentará siete pagos al FMI por cerca de US$4.500 millones, con vencimientos previstos para febrero, abril, mayo, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

En este escenario, el acceso al financiamiento externo, la capacidad de recomponer reservas y la reacción del mercado ante el cumplimiento de los pagos seguirán siendo factores centrales para la estrategia económica del Ejecutivo durante el año en curso.